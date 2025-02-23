14 компьютерных игр, с которыми можно нескучно и полезно провести время

Two Point Hospital — увлекательный симулятор больницы. Задачей игрока является разумное планирование бюджета, спасение жизней и решение медицинских загадок. Игра обладает ненавязчивой атмосферой и мультяшной графикой, что лишает ее серьезности, но она предлагает захватывающий опыт, который не оставит равнодушным.

Болезни в игре выдуманные — например, пациент может прийти к вам с легкомыслием или кубизмом. А вы должны будете понять, как его от этого излечить. Строить больницу нужно будет с нуля, И вам понадобится принять много непростых решений, чтобы сделать ее более эффективной.