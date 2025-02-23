14 компьютерных игр, с которыми можно нескучно и полезно провести время
Компьютерные игры уже долгие годы являются причиной горячих споров по поводу их пользы и безопасности. Многие считают, что они являются пустой тратой времени и ресурсов. Однако исследования доказывают, что видеоигры не только позволяют интересно провести время, но и развивают невероятное количество практических навыков, такие как внимание, память, критическое мышление и т.д.
Отдельное место в списке полезных игр занимают симуляторы, которые, помимо когнитивных функций, позволяют узнать полезную информацию о разных сферах жизни и профессиях. Мы подобрали для вас несколько увлекательных игр-симуляторов, которые смогут вас и развлечь, и научить новому.
Car Mechanic Simulator 2021
Это очень реалистичный симулятор, который уделяет огромное внимание деталям. Он дает возможность изучить автомобиль изнутри: от самых мелких элементов, таких как гайки и болты, до любых сложных процессов, связанных с ремонтом. Car Mechanic Simulator позволяет игрокам строить и ремонтировать автомобили в различных условиях, максимально приближенных к реальности, словно вы профессиональный механик.
Для людей, увлекающихся машиностроением, и автолюбителей эта игра станет отличным способом изучить тонкости ремонта, без экспериментов с реальными автомобилями и риска совершнить непоправимую ошибку. Благодаря этому симулятору вы сможете глубже понять, как устроен автомобиль и в будущем применять полученные навыки на практике.
- Я узнал из этой игры довольно много вещей, которые я никогда бы не осмелился попробовать на своей собственной машине. Например, особенности строения внутренней части двигателя и компонентов подвески. Я все еще сомневаюсь, что решусь разобрать двигатель самостоятельно, но очень приятно иметь возможность визуализировать это. © Thwast / Reddit
Cooking Simulator
Кулинарные симуляторы являются одним из самых популярных жанров, однако, если обычно их представители являются играми на время и внимательность, то Cooking Simulator делает упор на реализм. Здесь вы найдете:
- более 80 рецептов, которые можно воплотить в реальности;
- реалистичная кухонная техника и утварь;
- более 140 реально существующих ингредиентов;
- реалистичная физика готовки.
Ощутите себя настоящим шеф-поваром благодаря уникальному опыту, подаренному этой игрой.
- Это хороший симулятор, в котором можно с удовольствием провести время на мобильном телефоне или ПК. Однако на новый уровень Cooking Simulator выходит в VR, в ней впечатляющая физика. В сочетании с аутентичными рецептами, это действительно заставляет ощущать, словно ты учишься готовить. Создается ощущение, что ты работаешь на настоящей кухне, поэтому отсутствие после готовки еды – это обидно. А так она очень хорошо сделана. © tempaccnt**** / Reddit
Microsoft Flight Simulator 2024
Новейший симулятор авиаперелетов Microsoft Flight Simulator 2024 позволит вам пережить необычный опыт игры в компьютерные игры.
Внимание к деталям в интерьерах самолета, воссозданных виртуально с использованием лазерного сканирования реальных вещей, производственных документов и чертежей делают игру невероятно реалистичной. Но самое захватывающее в ней то, что разработчики интегрировали реальные карты, что выводит симуляцию в совершенно новую сферу свободы и реализма. Вы можете полететь в любую точку мира, выйти из самолета, чтобы исследовать детализированные локации с сотнями видов растительности, динамически создаваемыми деталями, включая траву, скалы и цветы, которые меняются в зависимости от сезона.
- Я живу вдали от родной страны, поэтому я просто беру небольшой самолет и летаю по району, где живет моя мама. Если мне скучно, я составляю план полета из этого города в город поменьше, а затем обратно, наблюдая за посадкой в моем родном городе, представляя, что я лечу домой по-настоящему. © aragon0510 / Reddit
- Первое, что я сделал, когда начал играть в эту игру — нашел свой дом. Потом я нашел дом своих родственников. Оба были четко видны в игре и находились там, где должны были. Это невероятно. © BakeFromSttFarm / Reddit
Two Point Hospital
Two Point Hospital — увлекательный симулятор больницы. Задачей игрока является разумное планирование бюджета, спасение жизней и решение медицинских загадок. Игра обладает ненавязчивой атмосферой и мультяшной графикой, что лишает ее серьезности, но она предлагает захватывающий опыт, который не оставит равнодушным.
Болезни в игре выдуманные — например, пациент может прийти к вам с легкомыслием или кубизмом. А вы должны будете понять, как его от этого излечить. Строить больницу нужно будет с нуля, И вам понадобится принять много непростых решений, чтобы сделать ее более эффективной.
- Это фантастическая игра, в ней столько веселья и очарования! © Takhar7 / Reddit
- Она очень прикольная. Играю в нее, когда просто хочу расслабиться. © RegularIndividual374 / Reddit
- С тех пор, как я стал взрослым мне, почти ни во что не нравилось играть. Но это одна из немногих игрушек, в которую я могу рубиться, получать удовольствие и расслабляться одновременно. © SuperSan93 / Reddit
Capitalism 2
Это продолжение бизнес-симулятора Capitalism. Вас ждет действительно глубокая стратегическая игра, которая охватывает все аспекты бизнеса, встречающиеся в настоящей жизни.
Игра позволит вам построить империю и стать генеральным директором целой корпорации. Строя бизнес, вы будете сталкиваться с реальными проблемами, разрабатывать стратегии, нанимать и увольнять руководителей. Также здесь присутствует реалистичный фондовый рынок, так что вы сможете разобраться, как же он работает.
- Это самая захватывающая бизнес-игра, в которую я когда-либо играл. Фондовый рынок настолько реалистичен, что это пугает. Если вам не интересен бизнес и его аспекты, эта игра не для вас. Но если вы интересуетесь этой сферой и давно искали захватывающий игровой опыт, позволяющий максимально имитировать реальную жизнь, то вы наконец попали в точку. © Haze / Steam
Euro Truck Simulator 2
Казалось бы, это обычный симулятор езды на грузовике, но он так затягивает, что оторваться будет сложно.
Вам предстоит бесконечно колесить по дорогам европейских городов. Вы сможете «увидеть» десятки знаменитых мест. Нужно будет забирать груз и доставлять его. Как и в реальной жизни, груз должен быть доставлен вовремя и с наименьшим ущербом. По ходу игры появится возможность построить собственный бизнес, связанный с перевозками.
- Мне нравится играть в ETS 2 по разным причинам. Во-первых, это отличный способ расслабиться. Вождение виртуального грузовика по красивым ландшафтам и наслаждение пейзажем может быть отличным способом отвлечься от стрессов повседневной жизни. Во-вторых, вам нужно будет сохранять безопасность на дороге, научиться соблюдать правила дорожного движения и управлять своим транспортным средством в различных ситуациях. Это может быть отличным способом подтянуть знания ПДД и улучшить ваши навыки вождения в реальной жизни. И, наконец, игра Euro Truck Simulator 2 может стать отличным способом исследовать и открывать для себя различные части Европы. © Gift Oguejiofor / Quora
Kerbal Space Program
Это компьютерная игра в жанре симулятор, делающая упор на реализм. Игроки берут на себя ответственность за зарождающуюся космическую программу инопланетной расы, известной как Кербалы. Используя набор ракетных ступеней, двигателей и других деталей, игроки пытаются построить полностью функциональный космический корабль, который сможет осуществить полет в космос, если все сделано правильно, или не будет функционировать, если допущена ошибка. За основу взята реалистичная аэродинамика и орбитальная физика.
- Kerbal Space Program поможет вам понять орбитальную механику и основы того, что необходимо для достижения космического полета. © Smoke_Water / Reddit
- KSP — отличный способ получить интуитивное представление об орбитальной механике. Я получил степень по физике, которая научила меня математической стороне вещей, но ничто не сравнится с этой игрой в плане настоящего понимания концепций. Я бы сказал, что она превосходна для обучения. © Justinjah91 / Reddit
Train Sim World 5
Этот симулятор познакомит вас с работой на поезде, и ехать при этом вы будете по путям знаковых городов.
Действие в ней ведется от первого лица. Благодаря своей реалистичности она заставит вас почувствовать, словно вы действительно управляете поездом. Также в этой части франшизы добавили дополнительные режимы, чтобы разнообразить ваш игровой процесс. Теперь вы сможете создать свой собственный поезд, а также примерить на себя роль охранника, проводника и других сотрудников станции. Вы будете проверять билеты, сортировать багаж и обеспечивать безопасность пассажиров.
- Я почти ничего не знал о поездах, кроме того, что они перевозят людей и грузы. И вот однажды мне не во что было поиграть, а этот симулятор позволял поиграть в него бесплатно 2 часа. Что ж, скачал. Теперь у меня есть несколько подарочных изданий. Обожаю эту игру. © SankyShips / Reddit
PowerWash Simulator
Эта игра предлагает довольно оригинальный опыт, ведь вам предстоит поработать с мойкой высокого давления. Действие происходит в вымышленном городе, у вас бизнес по очистке различных вещей. По ходу игры предстоит выполнять заказы клиентов: мыть транспортные средства, жилые дома и даже марсоходы. В ход идут различные насадки и моющие средства. Чувство удовлетворения гарантировано. Игра подойдет и тем, кто обожает чистоту, и тем, кто просто хочет расслабиться.
Кстати, в 2022 году было проведено исследование и доказано, что эта игра повышает настроение. Примерно как чтение книг и шопинг.
- Моя жена и сын убедили меня попробовать поиграть в эту игру ради смеха. Я решил, что пройду первый уровень и посмотрю, насколько глупой она может быть и удалю. Начал играть в 11 вечера и снова посмотрел на часы около 3 утра! Эта игра зацепила меня с самого начала и не могу бросить играть. Она такая затягивающая и такая веселая. Невероятно расслабляет, и мне очень нравится играть! Снимаю шляпу перед разработчиками! © mechael12 / Reddit
Cities: Skylines
Еще один симулятор с упором на реалистичность предлагает вам создать свой идеальный город и управлять им. Вы начинаете с небольшого поселения и своим усердием развиваете его до многомиллионного, продуманного мегаполиса. Управляйте экономикой, экологией, транспортом, образованием, здравоохранением и многими другими важными аспектами городской жизни. Отличительной особенностью всех игр студии является их продуманность и логичность. Поэтому придется тщательно обдумывать детали города, чтобы все слаженно работало. Расположение районов, дорог и инфраструктуры будет непосредственно влиять на ваш игровой процесс. Cities: Skylines — увлекательная игра с большой свободой действий, которая увлечет вас надолго.
- Я пишу роман в стиле киберпанк, но у меня возникли трудности с созданием карты, поскольку я не хотел рисовать ее от руки, а картографы предлагали слишком фэнтезийный стиль, в котором нет киберпанка в нем нет. Но я нашел выход: создал свою карту в CS и настроил ее так, чтобы все работало так, как мне нужно и чтобы выглядело реалистично. © Rexcaliburrr / Reddit
Farming Simulator 25
Эта игра приглашает вас присоединиться к насыщенной жизни на ферме. Суть ее в том, что нужно строить ферму, выращивать урожай, ухаживать за животными и попутно создавать империю.
Как и в настоящей жизни, придется столкнуться с реальными проблемами: градом и даже смерчами. Вам будет предоставлено более 400 аутентичных транспортных средств и инструментов. Также разнообразен здесь и мир сельскохозяйственных культур и животных. Можно выращивать рис, горох, шпинат. Добавить диких буйволов к своим коровам и лошадям. Создатели уверяют, что благодаря техническому обновлению вы почувствуете настоящую связь с природой.
- Мы какое-то время играли в нее всей семьей. И вот однажды мы оказались в сельской местности, где нам встретился торговец сельскохозяйственным оборудованием. Мы сидели там и по очереди могли идентифицировать каждую единицу оборудования и определить, для чего она используется. Я просто в шоке был от наших новых знаний. © Reapr / Reddit
Stardew Valley
Уютный симулятор фермерской жизни, который стал своего рода феноменом в данном жанре. Завязка сюжета проста и банальна: вы унаследовали старый фермерский участок вашего деда. Вооружившись подержанными инструментами и несколькими монетами, вы отправляетесь начинать новую жизнь. Ваша задача научиться жить за счет того, что вы произведете и превратить эти заросшие поля в процветающую ферму.
Пользователи отмечают очаровательный визуальный стиль игры, приятное музыкальное сопровождение и продуманный игровой процесс.
- Stardew Valley — это тщательно отточенная игра по управлению ресурсами, где вознаграждается как краткосрочное, так и долгосрочное планирование. Цели, хоть и прописаны конкретно, но устанавливаются вами самостоятельно. Ранние и поздние игровые состояния разных игроков сходятся, но стратегия их достижения может довольно сильно различаться из-за преследуемых вами различных приоритетов и широкого спектра доступных вам задач.© olivias_***** / Reddit
- Я играю в эту игру со своими детьми. Им приходится делать математические расчеты для решения игровых задач и извлечения из них выгоды. Они также узнают о разных овощах, рыбе и животных благодаря их точным описаниям. © bryansnewreddit / Reddit
Timeflow — Life Sim
Timeflow — Life Sim — это обучающая игра, которая учит важным вещам. К примеру, основам финансовой грамотности. Вы узнаете, как создавать капитал, инвестировать его. Вы будете сталкиваться с различными финансовыми рисками вроде кредитов и ипотеки и поймете, как управляться с ними в реальной жизни. Так как время в игре такой же ресурс, как и деньги, вы постепенно научитесь искать баланс между работой, отдыхом, личной жизнью. И все это будет преподнесено в развлекательной форме.
- С данной игрой меня познакомил мой преподаватель по социологии и экономике. Он решил провести эксперимент и прямо на паре посмотреть, как мы будем действовать в игре, после чего разобрать наши ошибки. Поиграть на паре, да ещё и оценку получить! У нас, студентов второго курса, это вызвало небывалый интерес. Однако, всё оказалось несколько сложнее. Мы совершали ошибки за ошибкой, и даже не понимали, что мы делаем не так, и почему нам постоянно не хватает денег на поставленные цели. После долгого разбора наших действий с преподавателем, мы узнали очень многое не только о своих экономических ошибках, но и нас самих. По самой же игре хочется сказать, что она весьма красиво оформлена, и весьма хорошо сделана в техническом плане. Благодаря этой игре я смог проанализировать свои расходы, откинуть ненужное и пустить деньги на то, что действительно важно и необходимо для меня. © imaf6971 / Steam
The Sims
The Sims — одна из самых узнаваемых и популярных компьютерных игр в своем жанре. Первая часть вышла еще в далеком 2000 году и сходу завоевала сердца миллионов игроков.
Суть игры проста — это симулятор жизни, в котором вы создаете своего «сима» и помогаете ему строить дом и карьеру, создавать семью и осваивать новые навыки. На первый взгляд игра не имеет смысла, так как в ней нет сюжета и четко поставленных целей. Однако то, как вы играете в The Sims, многое говорит о вас, как о личности. Кому-то нравится строить красивые дома, кто-то создает целые поколения одной семьи со своей историей, а другие игроки стремятся развить своему «симу» карьеру и заработать больше денег для комфортной жизни.
- Самое главное, чему учит The Sims - всему можно научиться. Пара часов у плиты, и вы уже научились готовить основные блюда. Пара десятков испорченных холстов, и ваши картины стоят тысячи симолеонов. В жизни все немного сложнее, но принцип тот же: если долго практиковать нужный навык, рано или поздно вы заговорите по-французски, научитесь печь кексы и сможете поднять самолет в небо. Осталось только справиться со страхом неудачи, научиться правильно реагировать на критику и записать в ежедневник новое задание. The Sims учит расставлять приоритеты. Может быть сложно сбалансировать основные потребности, карьеру и личную жизнь. Особенно, когда случаются какие-то неожиданные ситуации, выводящие из равновесия. © Aleks Dahlberg / Quora
- Затеяла ремонт. На дизайнера было жаль денег, решила схитрить. Сделала свою квартиру в игре, прямо до мелочей планировку скопировала. Примерила разные интерьеры и нашла то, что нужно. Перестановки с тех пор тоже делаю сначала в игре. В итоге здорово экономлю, не зря же столько лет играю в Симс. Вроде бы просто игра, а научила экономить на ремонте.
Если вы хотите провести время с удовольствием и пользой, обратите внимание на эти подборки: