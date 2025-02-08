14 случаев, когда попытка навести красоту пошла не по плану

В мире красоты и моды каждая женщина хотя бы раз сталкивалась с забавными и не очень ситуациями. История знает множество случаев, когда стремление к совершенству приводило к неожиданным результатам. Каждый опыт, будь он удачным или нет, становится частью нашей жизни и помогает лучше понять себя. В этой статье мы собрали несколько историй, которые приключились в девушками, которые во время бьюти-процедур.

Долго откладывала визит к мастеру эпиляции, все отшучивалась, что зимой надо утепляться. Утром звоню в салон:

— Запишите меня на ближайшее время, это срочно!

Администратор отвечает, что ближайшие даты заняты и запись есть только через три дня. Но я нашла выход:

— Мне парень сказал, что я пушистая уже, как енотик!

— Поняла, мы найдём для вас место сегодня! © Карамель / VK

зимой надо утепляться. Утром звоню в салон: — Запишите меня на ближайшее время, это срочно! Администратор отвечает, что ближайшие даты заняты и запись есть только через три дня. Но я нашла выход: — Мне парень сказал, что я пушистая уже, как енотик! — Поняла, мы найдём для вас место сегодня! Карамель / VK Купила специальный триммер для бровей. Как только пришла домой, решила навести красоту. И вот как только начала появляться шикарная форма бровей, я тут же чихнула и сбрила пол брови! В комнату зашла мама и начала заливаться смехом и со словами: "Моя дочь - принцесса полубровка!", выскочила на балкон и начала ржать. Поддержала, блин. © Подслушано / Ideer

Подслушано / Ideer У меня был очень красивый короткий боб, и он немного отрос. Намечалось мероприятие, поэтому я решила освежить стрижку. Обратилась в тот же салон, где стриглась раньше, но мне попался другой мастер. Я показала ему фотографию моей старой стрижки попросила ее повторить. Не знаю, что сделал мастер, но после его работы, я выглядела так, будто на мне был плохо сидящий парик! Мероприятие было на следующий день, поэтому мне пришлось идти на него в таком виде. Я получила важный урок: никогда не стригитесь прямо перед важным событием. © swatwopointo / Reddit

«Я показала парикмахеру фотографию стрижки, которую хочу. Моя новая прическа не имеет с ней ничего общего»

Делаю маникюр на дому. У меня на коленях спит кошка, клиентка ее не видит. Между слоями промываю кисточку в баночке с помпой, а кошка начинает тянуться носом к столу. Я, не задумываясь, говорю: «Ну-ка убери морду, а то в глаз брызнет!» У клиентки глаза на лоб полезли. Мы обе зависли на секунду, а потом просто разрыдались от смеха. Теперь каждый раз, когда она приходит, мы вспоминаем и ржем над этим. © Карамель / VK

Карамель / VK Зашла я как-то в первую попавшуюся парикмахерскую подстричь челку. Изнутри это место выглядело не очень презентабельно, соответствующая музыка и парикмахерша не внушала доверия. Я все равно решила постричься здесь. Попросила подстричь по бровям. Так этот чудо-стилист подстригла мне буквально по бровям! По изгибу моих бровей! Волной! © Подслушано / Ideer

Подслушано / Ideer Я испытала самый ужасный опыт посещения салона красоты. Обычно я не придирчива и не люблю жаловаться. Поэтому я даже не остановила мастера, когда вместо серого, она начала делать покрытие красным гель-лаком. Я просто доверилась ей и не смотрела за процессом работы. Когда она закончила и спросила, нравится ли мне, я просто заплакала. Моя подруга заставила другого мастера попробовать исправить их, она сделала все, что смогла, но я все еще не довольна результатом. Я сказала, что мне не комфортно платить $ 110 за ногти, которые заставляют меня плакать каждый раз, когда я их вижу. © DaikonEmotional283 / Reddit

«Я впервые плакала в салоне красоты из-за того, что мои ногти были в ужасном состоянии»

В фильме увидела челку, которую можно укладывать на две стороны, понравилось. Созвонилась с парикмахером, скинула ей фото, она сказала, что с легкостью так подстрижет. Уже в процессе стрижки начала подозревать, что что-то не так, спрашиваю:

— Не слишком ли коротко, может вам ещё раз картинку показать?

— Нет, это так стрижётся, высохнет, и все будет круто!

В результате имею короткое рваное нечто, которое торчит во все стороны, а парикмахер говорит: "Ты мне в следующий раз видео принеси, откуда я знаю, как это стригут". © Подслушано / Ideer

— Не слишком ли коротко, может вам ещё раз картинку показать? — Нет, это так стрижётся, высохнет, и все будет круто! В результате имею короткое рваное нечто, которое торчит во все стороны, а парикмахер говорит: "Ты мне в следующий раз видео принеси, откуда я знаю, как это стригут". © Подслушано / Ideer Выщипывала брови. По классике: одна получилась идеально, а вторая — тоньше… Дощипала первую, теперь тоньше стала она. Дошло до того, что вместо бровей остались две тоненькие ниточки. Решила дорисовать карандашом. Мучилась около часа, все никак не выходили одинаковые. Психанула, взяли и подстригла себе челку, чтоб их вообще не было видно. Подстригла, кстати, тоже криво. © Карамель / VK

Карамель / VK Моя подруга всегда ходит с крутой стрижкой, и я решила попросить у нее номер мастера. Записалась, пошла, еще удивилась, что салон в каком-то подвале находится, но меня успокаивал тот факт, что подруга номер дала. Вышла злая, на голове черт знает, что. На следующий день, видимо, из-за угрызений совести подруга призналась, что дала первый попавшийся номер из интернета, так как не хотела делить классного мастера. Вот так доверяй теперь подругам. © Карамель / VK

«Я только сегодня сделала эту стрижку, поэтому пошла домой и попробовала уложить волосы. Я не уверена, они должны так выглядеть. Завтра иду в салон, чтобы исправить это под пристальным вниманием владельца салона.»

Моя подружка заканчивала курсы стилиста-парикмахера и ей понадобилась модель. Я согласилась помочь, как раз хотелось что-то сделать с длинными волосами. Помимо меня были и другие модели, на которых отрабатывали экзамен. Каждому из парикмахеров наставник давал задания. Подружке сказали, что она должна сделать мне короткий боб с челкой. Мы с ужасом переглянулись. Подружка пыталась возразить, что у меня такие красивые длинные волосы и может стоит выбрать что-то другое. Но наставник попросил не спорить, а выполнять задачу, если хочет получить диплом. Я понимала, что подведу ее, если просто встану и уйду. Не сдаст экзамен, и все дорогое обучение насмарку. На что только не пойдешь ради дружбы. Поэтому махнула рукой и сказала: «Стриги». Она параллельно извинялась, что втянула в это и обещала, что мне понравится. Вышло неплохо, стильненько, но еще привыкать и привыкать. © Карамель / VK

Карамель / VK Решила сэкономить на парикмахере и сделала стрижку по видео в интернете. Решила, ну че там сложного, ножницы острые купила, вроде много не срезала. Ну, что вам сказать... Подруги меня сразу успокоили словами «еще отрастет». В итоге пришлось надеть шапку раньше времени. Даже на работе в ней сидела, на вопросы: «А тебе не жарко», отвечала, что так сейчас стильно. Короче, с экспериментами я завязала! © Карамель / VK

Карамель / VK Я хожу один салон уже около 3 лет, все было хорошо. Недавно я зашла на маникюр и меня обслуживала новая девушка. Она сделала ужасную работу. На мои ногти было нанесено, должно быть, 7-8 слоев лака и базы. Я попросила ее сделать их меньше, так как я была в ужасе от того, насколько они были большими выглядели ногти. После я плакала в машине, потому что маникюр стоит дорого, и я стараюсь делать его всего раз в месяц. И мне стыдно возвращаться в салон и просить его переделать. © Lorybear / Reddit

«Худшие ногти в моей жизни»

Мама повела меня к знакомому парикмахеру, чтобы осветленные кончики затонировать в цвет корней. Он начал красить, что-то намудрил с пигментами и концы волос оказались синие! Он говорит: "Не переживай, сейчас все исправим.«И начинает отстригать волосы даже не спросив моего мнения. Ушла я оттуда с тремя волосинками на голове, ещё два года после волосы отращивала. © Карамель / VK

Карамель / VK Моя подруга визажист. И сегодня она делала мне макияж на очень важный рабочий корпоратив. Времени было мало, сразу после макияжа я побежала в ресторан. Ещё в такси заметила странный взгляд таксиста. Подумала, что это я такая красивая стала после макияжа. А когда вошла в ресторан, то половина коллег просто «легли на пол» от смеха. Одна из коллег дала мне зеркало, а там словами не описать. Полчаса отмывала всю эту красоту. После, разумеется, спросила у подруги, что это было. А она ответила, что ее парень назвал меня красивой. И она решила отомстить мне за это. В общем, нет у меня больше подруги. © Карамель / VK