15+ человек, чья доброта порой способна растопить любое сердце

Истории
1 час назад

В суете современного мира мы все реже сталкиваемся с искренней добротой, особенно от незнакомцев. Кажется, люди настолько погружены в свои дела, что забывают о простых жестах тепла и заботы. Но иногда случаются моменты, которые доказывают: настоящая доброта все еще существует. И когда ты становишься свидетелем такого поступка, сердце непроизвольно начинает таять.

  • Бежал на маршрутку и по ходу выронил телефон, заметил это только внутри такси. Вышел на следующей остановке, но когда добежал, телефон не нашел. Дома позвонил на свой номер с телефона супруги. Ответила женщина и пообещала вернуть. Так вот, она не просто вернула, а приехала к супруге на работу и отдала телефон. © romzes.fire / Pikabu
  • Вчера вечером свет выключили, поэтому пришлось с сестрой ходить по дому с фонариками. Буквально через 10 минут в дверь кто-то постучал. Представился полицейским и попросил квартиру осмотреть. А потом признался: «Ваша соседка, бабушка напротив, позвонила и сказала, что у вас кто-то по дому шастает с фонариками, может, залез кто. Она переживала, ведь тут девочки живут». В итоге пошли к бабушке этой вечером с печеньем, спасибо сказали. © Подслушано / Ideer
  • Забегаю в маршрутку. Выгляжу я не бедно, не малолетка. Только собралась оплатить картой, но оказалось, что нельзя — только наличка или перевод. Эх... Долго стою возле водителя, открываю приложение банка, и тут какие-то две бабульки начали мне предлагать оплатить проезд. И как-то тепло так стало на душе. Даже сейчас улыбаюсь, вспоминая их. © Подслушано / Ideer
  • Возвращаюсь домой с работы. Подхожу к подъезду, а ко мне ковыляет старенький дедушка и говорит: «Наконец-то, внучка, ты вернулась!» Я насторожилась и решила, что дед не в своем уме. Только хотела подойти к двери, а он еще ближе подступился. Мне стало не по себе. И тут смотрю, а у него в руке ключи с брелоком, как у меня. Присматриваюсь — мои! А дед говорит: «Ты утром ключи обронила, я тебе кричал, но ты не слышала, села в машину и уехала. А я даже не знаю, где ты живешь. Пришлось тебя тут целый день ждать, а то мало ли кто нашел бы эти ключи». Я поблагодарила его и протянула денежку в знак благодарности, но он отказался, улыбнулся и ушел.
  • Несколько лет назад оказалась в сложной ситуации. На работе со мной перестали считаться, использовали в хвост и гриву, попрекали за косяки. Последней каплей стал ужасный график работы. Я уволилась в сердцах. Новую работу никак найти не могла, за квартиру платить нечем, работы нет. Друзей тоже не было. Помню, стояла я в магазине и плакала, потому что денег не было. Ко мне подошла девушка, спросила, что случилось. Я разревелась и рассказала ей все. Она меня успокоила, купила целый пакет продуктов. Дала мне денег в долг за аренду квартиры на месяц. Помогла с работой. Да, не работа мечты, но не такая уж и плохая. Приезжала в гости, веселила, дарила приятные мелочи, говорила комплименты, подбадривала. Сейчас я нашла хорошую работу, взяла ипотеку. Я и поверить раньше в такое не могла! С той девушкой дружу сейчас. И просто не могу поверить, что незнакомый человек мне помог просто так. Я ей, конечно, вернула и деньги за квартиру, и тоже подарки дарила, и помогала. Но мне так важно было участие в тот момент, как вовремя я его получила. Всегда была скептиком, а теперь верю в добро. © Подслушано / Ideer
  • Пошла в магазин. В наушниках песня веселая играет, и тут слышу, меня кто-то зовет. Оборачиваюсь: стоит бабушка с огромными сумками. Думаю, попросит донести сумки. А вот нет. Вытаскиваю наушник и улавливаю ее просьбу: «Не хватает на хлеб». Начинаю отнекиваться, но замечаю, что в ее глазах начинают блестеть слезы. Грустно кивнув мне, она говорит: «Ну ладно, тогда я обойдусь». Мне так паршиво в жизни не было. Пройдя несколько метров, я развернулась и побежала назад к ней, держа в руках деньги, которые хотела потратить на еду себе. Многие могут сказать, что еще непонятно, на что она потратит, но я почему-то уверена, что она купит себе поесть. Я пошла в магазин, потому что хотела купить что-то вкусное, хотя холодильник был набит, а она собирала банки из-под напитков, чтобы купить хотя бы хлеб. © Подслушано / Ideer
  • Была в магазине. Рядом женщина выбирала продукты и напевала песню из старого детского мультика. Мне так понравилось, что я решила купить ей шоколадку. Вручаю: «Это вам. Спасибо, что подняли настроение!» А она на это: «Ой, даже не думала, что пою вслух!»
  • У нас самый душевный воспитатель в группе. Как классно она мотивирует деток и помогает им гордиться собой и своими достижениями! Просто хранит все их рисунки, который они рисуют впервые, а потом, когда у них получается намного лучше, показывает им их, со словами: «Смотри, какой ты молодец. Раньше у тебя вот так только выходило, а теперь гораздо лучше получается. Видишь, чего ты смог достичь?» Благодаря ей вся группа знает, что научиться можно чему угодно, главное терпение и постоянная практика. © Мамдаринка / VK
  • Однажды на собеседование ко мне пришла бабушка 68 лет. Сказала, что за любые деньги работать готова, если работа посильная. А я возьми и спроси, есть ли у нее подружки. Вместо одного продавца наняла трех бабушек. Работают смену из 12 часов по 4 часа каждая. Из минусов: медленные они, конечно, и часто болеют. Из плюсов: сами подменяют друг друга, не воруют совсем. Продаж стало больше, их все в лицо знают. © Подслушано / Ideer
  • Я шла по мосту в дождливый вечер и заметила молодую женщину. Она выглядела подавленной и растерянной. Что-то в ее взгляде заставило меня остановиться и подойти ближе. Мы начали говорить, оказалось, что она переживает трудный период. Я предложила ей пройтись со мной до ближайшего кафе. Мы пили горячий чай и говорили обо всем на свете. Она поблагодарила меня и сказала, что эта встреча многое изменила. В этот момент я поняла, что иногда даже маленький жест внимания может быть важен для чьей-то жизни. © Палата № 6 / VK
  • Лет 15 назад у нас в семье с деньгами было очень туго. Мне надо было сдать кровь на анализы, и мне пришлось ехать для этого в другой город в инвалидном кресле. Можно представить, как я была измотана, когда добралась туда. Мне нужно было не есть 12 часов перед анализами, и я сказала, что голодала уже гораздо дольше. Это услышала женщина рядом. Когда я выходила из лаборатории, она дала мне $ 20 и сказала: «Все наладится!» После этого я впервые за долгое время нормально поела и смогла купить кое-какие необходимые вещи. © taniamorse85 / Reddit
  • Как-то перед сильным ливнем я заметила маленькую собаку, бегающую по дороге. Это была не такая уж оживленная трасса, но автомобилей хватало, так что я остановилась, чтобы перекрыть движение, и подхватила ее. К тому времени уже лил дождь, и мы обе промокли насквозь. Я завернула ее в один из своих кардиганов и прижала к себе. Пришлось пропустить назначенную встречу, пока я искала местный приют для животных, и в результате я привезла крошку в полицейский участок. А когда позвонила туда через несколько часов, оказалось, что собаку уже вернули ее хозяевам. © ee112358 / Reddit
  • Заболела, лежу почти неделю в больнице. Муж навещает каждый день, готовит мои самые любимые блюда. А соседку по палате мне очень жаль. Ее муж приходил всего один раз, ничего не принес, еще и попросил денег. Я как-то в разговоре узнала, что она любит, а потом попросила своего мужа, чтобы он в следующий раз принес еду не только мне, но и ей. Он принес лазанью, и она ее ела чуть ли не со слезами на глазах. Меня скоро выпишут, но я записала еще пару ее любимых блюд, обязательно буду навещать. © Мамдаринка / VK
  • Так уж вышло, что мне, 20-летней девчонке, пришлось ехать на поезде с младшей сестрой. В поезд забыла взять бутылочку для смеси. Годовалая сестра плакала на весь вагон, из стакана пить еще не умела и уснуть без бутылки не могла. Ночью на стоянке молодой парень взял такси, съездил в круглосуточную аптеку, привез нам бутылочку. Денег не взял. © Подслушано / Ideer
  • Подруга решила откликнуться на сайте знакомств и поесть бесплатно. В итоге на ужине она разревелась и рассказала, что денег только на билет домой осталось. А живет она в глуши. Так этот парень предложил: пусть живет у него, только на работу должна устроиться. Работу она нашла быстро, но расставаться им уже не захотелось. Крепкая семья, дети, счастливы. Говорит, если бы не голод и безвыходная ситуация, никогда бы не пошла на свидание. © Подслушано / Ideer
  • Никогда не любила ходить на каблуках: то споткнусь, то ногу подверну. Сегодня пошла на работу на каблучках и решила в магазин зайти. На улице дождь, а я иду по ступенькам, выложенных кафелем, подворачиваю ногу, поскальзываюсь и лечу назад. Тут кто-то подхватывает меня и помогает встать на ноги. Когда пришла в себя, поняла, что это мой бывший. Уходя, кинул фразу: «Так и не научилась ходить на каблуках, но ты и без них прекрасна». © Карамель / VK

Такие моменты заставляют поверить, что мир не так уж и черств. Порой важно не забывать, что однажды мы сами можем стать теми, чья доброта растопит чье-то сердце.

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