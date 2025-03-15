15+ человек, чья доброта порой способна растопить любое сердце

В суете современного мира мы все реже сталкиваемся с искренней добротой, особенно от незнакомцев. Кажется, люди настолько погружены в свои дела, что забывают о простых жестах тепла и заботы. Но иногда случаются моменты, которые доказывают: настоящая доброта все еще существует. И когда ты становишься свидетелем такого поступка, сердце непроизвольно начинает таять.