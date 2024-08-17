15+ человек, которые хотели блеснуть знанием русского языка, но опростоволосились

Многие знают, что русский язык сложно учить, особенно иностранцам. Однако обилие склонений, падежей, деепричастных оборотов и различных правил обособлений порой заставляет попотеть даже носителей языка. Поэтому то и дело возникают какие-нибудь курьезные случаи в общении.

Зачем цензурировать истории настолько глурым образом?! Дети не делали паузу, а сказали "четыре" и "шесть" по-японски. От "твёрдости" звука "ы" выпала в осадок.

Казалось бы, если не углубляться в каверзные правила и исключения, то выучить русский язык не так уж и сложно. Но некоторые иностранцы убеждены, что такой сложный язык чуть не довел их до сердечного приступа.