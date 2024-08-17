Зачем цензурировать истории настолько глурым образом?! Дети не делали паузу, а сказали "четыре" и "шесть" по-японски. От "твёрдости" звука "ы" выпала в осадок.
15+ человек, которые хотели блеснуть знанием русского языка, но опростоволосились
Многие знают, что русский язык сложно учить, особенно иностранцам. Однако обилие склонений, падежей, деепричастных оборотов и различных правил обособлений порой заставляет попотеть даже носителей языка. Поэтому то и дело возникают какие-нибудь курьезные случаи в общении.
- У меня ужасный почерк. Учителя этим пользуются и снижают оценки за почерк. Особенно ненавидит меня математичка. Вершиной ее ненависти ко мне стала записи в дневнике: «Ваш сын пишИт в классе очень плохо». Показал родителям, и они попадали со смеху. И тут мама решила исправить ошибку и дописать: «Зато грамотно». Но отец ее отговорил, решив, что училка тогда меня сгноит. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Преподавала я как-то русский язык иностранцам, и был у меня ученик из ЮАР — красавец-мужчина, высокий. Ах! Но я молчала, что он мне нравится — преподавательская этика. Как-то раз задала ему написать сочинение. Начинаю проверять и еле сдерживаю смех: «У меня есть учительница, а у нее красивый зеленый глаз». Вот так я поняла, что симпатия взаимна, встречались потом. © Подслушано / Ideer
- Мой парень — иностранец. Никогда не принуждала его к занятиям русским языком, но тут решили записать его на курсы. Но это оказалось так дорого, что решила сама его учить. Начал он с алфавита. Первая проблема была с буквой «ж». Потом кое-как «з» выговорил благодаря фразе: «Заяц — волк, заяц — волк». Слог «ла», как ни крути, получался похожим на «ля», но феерией стали буквы «с» и «ш». Просто какой-то кошмар! Я не понимаю, как можно не слышать разницы. Итог: оба хохочем, орем: «Шла Саша по шоссе», «Шишки», но все без толку! © Подслушано / Ideer
- В кофейне заказала эспрессо, а мне мальчик-продавец такой: «Вам одно?» Я тут же его поправила: «Один кофе». Но когда я села за столик и попробовала кофе, то поняла, что с его стороны это была не оговорка, а предупреждение. Действительно, — оно... © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Моя подруга живет и преподает в Японии. Пригласили ее в частную школу, где учатся русские и японо-русские дети. Свой логопед, все дела. Как-то раз попросил учитель посчитать хором до десяти. Дети начали: «Раз, два, три, — пауза. — Пять, — пауза. — Семь, восемь, девять, десять». Оказывается, что в японском языке нет таких твердых звуков «ы» и «р», у них очень-очень мягкие «ши» и «чи». Маленьким детям тяжело произносить такое. © Cpt.Cre****e / Pikabu
- Есть у меня подруга из Китая, которая не особо хорошо знает русский язык. Только общие фразы. Гуляем мы с ней как-то, и тут у меня задралась кофта. Да так, что живот было видно немного. Так подруженька не придумала ничего умнее, чем сказать: «Мясо на улице». © Подслушано / Ideer
- Живу в селе, где люди говорят на своем диалекте. Так вот, этот самый говор меня бесит. У нас вместо слова «есть» (в значении употреблять пищу) говорят «йисть», вместо «аж» говорят «ажно». С окончаниями слов вообще беда. По мнению моего села, слово в дательном падеже имеет окончание «ы». Ну как, блин, вместо «дать Люде» можно говорить «дать Люды»? © Подслушано / Ideer
- Живу в Германии. Было много раз, когда немцы просили: «Научи говорить „Я...“». Как только начинаю объяснять, то возникают проблемы с элементарным «я». Вообще у них точно так же произносится «Да». Но не тут-то было. Даже после долгих объяснений, многие все равно говорят русское «я» с каким-то акцентом. Просишь сказать «да» по-немецки — тут же говорят. © wiRUzA / Pikabu
- В отпуске отдыхала в США, познакомилась с красавцем-студентом, закрутился роман. Потом почти год общались по переписке, и вот он решился прилететь ко мне, а перед этим подготовил сюрприз. Говорит: «Я за год немного выучил русский язык для тебя», — и тут же присылает открытку с текстом: «Ш дщму нщг!» Боюсь представить его удивление, когда он прилетит и увидит, что мой родной язык немножечко другой. © Подслушано / Ideer
Про рандомные фразы, как говорит адме "ору чаечкой" Ну это реально смешно 🤣🤣🤣
- Мой парень-иностранец постоянно просит меня перевести истории, которые я читаю в сети. В нужных местах я смеюсь, чтобы и он посмеялся. И тут я, переводчик по образованию, еще раз убедилась, что огромное количество вещей звучат смешно и интересно только по-русски, а на других языках звучат совершенно никак. Невозможно передать нашу особенную игру слов! © Подслушано / Ideer
- В детстве друг рассказал, что когда он болел, мама поставила ему горчичники, и они прям горели! После этого я ждала момента, когда заболею. Хотелось увидеть, как горчичники под одеялом будут гореть красным как фонари. Но фигушки! Только лишь жгучая боль рухнувших иллюзий. © Подслушано / Ideer
- У подруги муж — иностранец, который говорит по-русски. Собрались к ее родителям куда-то в Сибирь. Она беременная, поэтому отправила его в билетную кассу одного и попросила взять «СВ». Объяснила, что это вагон с услугами. В итоге муж через окошко требовал предоставить ему вагон со слугами. © Подслушано / Ideer
- Мой бывший начальник — американец. Решил он как-то блеснуть знанием русского языка и костюма и заявил: «Я знаю, как называется эта штука на голове у русских красавиц. Это какашник». © Feline / ADME
- Сегодня во время занятия пришлось взять паузу, потому что студентка не могла перестать смеяться от фразы: «Грубели Боби Квадратули шарвали». А это всего лишь на грузинском означает «Губка Боб квадратные штаны». © tutor_geo_lang / Twitter
- Работаю на иностранном производстве. Мозг уже привык к выражению «окейный продукт». Думала, ничего хуже не услышу, но меня снова поразили. Коллега по телефону обещал «океить детали». Ох, велик и могуч русский язык. © Подслушано / Ideer
- Муж — иностранец, по-русски понимает только несколько слов, но каким-то образом он может поддержать практически любой разговор. Всего тремя словами.
— Дорогой я так устала.
— Сериозна?
— Да, не хочу готовить сегодня, может, пиццу закажем?
— Атлична!
— Погоди, а налички-то нет.
— Блин!
— Может, в банкомат сгонять?
— Сериозна?
И так по кругу. © Подслушано / Ideer
Казалось бы, если не углубляться в каверзные правила и исключения, то выучить русский язык не так уж и сложно. Но некоторые иностранцы убеждены, что такой сложный язык чуть не довел их до сердечного приступа.
Комментарии
Муж -иностранец повеселил😁
И главное , к месту же вставляет эти три слова
Мой муж знает слова: кушать, пить, спать, сладкий мой, толстый, ленивый, ушки, сосисочка, хвостик и червячок. И все другие слова, которыми я говорю с котом.
вагон CВ это не "вагон со слугами" - это спальный вагон. много где видела эту шутку, но не бьётся).
"Океить детали", даже не знаю, что страннее для меня: само существование этой фразы, или то, что я её поняла 🤣