15 человек, которые наткнулись на кое-что необычное, не выходя из дома

«Мы приехали в дом, арендованный на Airbnb. Обнаружили, что там было не прибрано. Позвонили владельцу и согласились убраться самостоятельно, получив хорошую скидку. Нам объяснили, где находятся ключи от запертых комнат, а также швабры и чистящие средства. В самом доме был почти идеальный порядок, но на крыше мы обнаружили обжитую захламленную комнату. Там же лежал матрас и работал обогреватель. Так что же это за комната?»