15 человек, которые наткнулись на кое-что необычное, не выходя из дома
Сегодня мы покажем вам находки, которые люди никак не ожидали обнаружить. И в гараже, и на чердаке, и даже в комнате. Особенно часто необычные вещи поджидают нас в старинных домах, хотя съемные жилища тоже способны удивить. Мы собрали самые интересные реальные истории от пользователей сети и спешим поделиться с вами.
А в бонусе вас поджидает сюрприз от Дедушки Мороза, ведь Новый год не за горами!
«Такая вот находочка. Это явно не мое. Гостей с накладными ногтями у меня также не было. Живу в этой квартире уже полгода»
«Нашли ее на зеркале в ванной в нашей арендованной квартире»
«Среди ночи кто-то повесил ловцов снов на входные двери моей и соседней квартир. Мы не знаем, кто и зачем»
«Нашел ящик в стропилах гаража. Думал, что это сейф, но оказалось, это кассеты с видео. Теперь нужно найти, на чем их посмотреть»
- Чувак, да это же буквально начало фильма ужасов. © ExternalGiraffe9631 / Reddit
«Обнаружили странную комнату в доме»
«Мы приехали в дом, арендованный на Airbnb. Обнаружили, что там было не прибрано. Позвонили владельцу и согласились убраться самостоятельно, получив хорошую скидку. Нам объяснили, где находятся ключи от запертых комнат, а также швабры и чистящие средства. В самом доме был почти идеальный порядок, но на крыше мы обнаружили обжитую захламленную комнату. Там же лежал матрас и работал обогреватель. Так что же это за комната?»
«Мы с парнем нашли зуб в раковине»
«Жил в этой квартире 4 года, только что переставил полку для обуви»
«Вот что пряталось под слоем краски. Дому больше ста лет»
«Обнаружили в подвале нашего нового дома»
«У нас вот такие редкие дверные ручки. Это 1890-е»
«Моя находка»
«Дом построен в 1911 году. Я искал причину протекания потолка (место, где крыша соединяется с дымоходом). Обнаружил, что там полно всякого мусора. Было несколько вещей, которые я не смог опознать, вот что это?»
- Это гигантская палочка для зажигания свечей. © himewaridesu / Reddit
«Никогда не знаешь, что найдешь»
«Папа обнаружил это под старым линолеумом. Дом был построен в 1918 году»
- Ого, сделать такое с нуля стоит целое состояние! © Motor-Revolution4326 / Reddit
«Нашли это за шторкой, которую нас просили не открывать»
- А вас ведь предупреждали! © Sweaty_Activity_803 / Reddit
«Помыл ершиком кошачью миску, и ершик начал светиться в темноте. Жена тоже ничего не понимает»
- Это называется биолюминесценцией. Вызывается бактериями. Вымойте ее с хлором. © k100y / Reddit
Бонус
- Друзьям от деда осталась квартира. Дед был с прибабахом. Муж порывался выкинуть хлам, но супруга его выросла в непростой семейке и знала всякие хитрости. Первым делом она распотрошила старые игрушки мужа. И оба-на! У старенького ватного Дедушки Мороза оказался внутри сверточек долларов, перетянутый резиночкой. А в недрах постельного белья, тщательно проложенные и заклеенные утюгом в целлофан, нашлись стодолларовые купюры. Далее в разных частях квартиры, в разных нычках, в том числе в древнем трюмо, оказались спрятаны драгоценности. Видимо, еще бабуля берегла для внука, а сказать не успела. В общем стало ясно, что денег хватит не только на ремонт хаты, но и как минимум на половину такой же хаты рядом. © Tell.amonet / Pikabu
