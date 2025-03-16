15 человек, которые решили свить уютное гнездо в нестандартных местах
Дом для человека - это место силы. Уютное гнездо, где всегда должно быть комфортно, где можно восстановить силы после долгого дня, принимать гостей, жить с любимыми и близкими. Ну, или в одиночку наслаждаться всеми благами. И найти это ощущение можно везде - в автомобильном доме, на лодке, в палатке или даже в переоборудованной часовне. Герои статьи могут это доказать.
«Мой уютный домик, построенный из глины»
- Ты что, на Татуине живешь? © No-Leadership8906 / Reddit
«Большую часть года я вдали от своего настоящего дома, потому что живу на исследовательском судне. Но у меня есть иллюминатор и я пытаюсь навести уют»
«Я сам обустроил этот грузовик, чтобы там можно было жить»
Дом нa колёсах-это классно. Особенно когда молодой и хочется везде побывать и всё посмотреть.
«Недавно купил этот подвал, построенный в 1800-х. И теперь пытаюсь превратить его в жилое помещение»
Чтобы превратить этот подвал в нормальное жильё надо или много лет титанического труда и сколько-то денег. Или очень много денег и бригаду рабочих, которые быстро все сделают. Но в подвалах обычно сыро. И жить в таком месте без специальных приспособлений для проветривания и обогрева чревато заболеваниями.
«Да, это подвал. И да, я буду здесь жить»
Та же фи_гня. Заболевания дыхательных путей обеспечены. Если не будет спец системы.
«Я живу в амбаре, но еще работаю над ванной и кухней»
"Мы с моим шестилеткой живем в довольно дорогом городе. Так что я купила автодом. Как раз то, что нам нужно"
"Я 3 года прожила в переоборудованном сарае. Вокруг нас с псом были километры пустоты и это было волшебно"
Отличный такой сарай! Деревянный домик настоящий. А пёсель милый, с ним и не страшно и не скучно.
"Голубой коттедж на острове. Почти вся обстановка тут из комиссионок и секонд-хендов"
Мне нравится это разноцветье. Но жить в таком не смогла бы. Слишком утомительно для восприятия каждый день.
- Это даже не мой стиль, но я просто хочу свернуться калачиком в этом доме и никогда не выходить. Это похоже на объятия, мягкий свитер, уютное одеяло, вазу со свежими тюльпанами и теплую чашку чая с медом, все сразу. © Adventurous-Cry-2157 / Reddit
«Вид из окна моего крошечного домика»
«Почти год назад я купил этот лофт в старом здании фабрики»
«Моя первая квартира расположена в переоборудованной часовне»
- Это окно просто великолепно! © Milenja / Reddit
«Все лето я проработал гидом по рыбалке и рафтингу на Аляске. А на фото мой дом на эти 3 месяца»
«Я только что переехал на парусную лодку. Еще разбираюсь с вещами»
"Последние 9 месяцев я прожил тут, рядом с заливом. По сути, это трейлер с пристроенным крыльцом - лучшее место, где я когда-либо жил"
У нас еще много статей для любителей заценить крутые дома и интерьеры: