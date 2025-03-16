15 человек, которые решили свить уютное гнездо в нестандартных местах

Дом для человека - это место силы. Уютное гнездо, где всегда должно быть комфортно, где можно восстановить силы после долгого дня, принимать гостей, жить с любимыми и близкими. Ну, или в одиночку наслаждаться всеми благами. И найти это ощущение можно везде - в автомобильном доме, на лодке, в палатке или даже в переоборудованной часовне. Герои статьи могут это доказать.

«Мой уютный домик, построенный из глины»

«Большую часть года я вдали от своего настоящего дома, потому что живу на исследовательском судне. Но у меня есть иллюминатор и я пытаюсь навести уют»

«Я сам обустроил этот грузовик, чтобы там можно было жить»

«Недавно купил этот подвал, построенный в 1800-х. И теперь пытаюсь превратить его в жилое помещение»

© K_N_Y_C / Reddit Светлана БМВ 16 минут назад Чтобы превратить этот подвал в нормальное жильё надо или много лет титанического труда и сколько-то денег. Или очень много денег и бригаду рабочих, которые быстро все сделают. Но в подвалах обычно сыро. И жить в таком месте без специальных приспособлений для проветривания и обогрева чревато заболеваниями. - - Ответить

«Да, это подвал. И да, я буду здесь жить»

«Я живу в амбаре, но еще работаю над ванной и кухней»

"Мы с моим шестилеткой живем в довольно дорогом городе. Так что я купила автодом. Как раз то, что нам нужно"

"Я 3 года прожила в переоборудованном сарае. Вокруг нас с псом были километры пустоты и это было волшебно"

"Голубой коттедж на острове. Почти вся обстановка тут из комиссионок и секонд-хендов"

Это даже не мой стиль, но я просто хочу свернуться калачиком в этом доме и никогда не выходить. Это похоже на объятия, мягкий свитер, уютное одеяло, вазу со свежими тюльпанами и теплую чашку чая с медом, все сразу. © Adventurous-Cry-2157 / Reddit

«Вид из окна моего крошечного домика»

«Почти год назад я купил этот лофт в старом здании фабрики»

«Моя первая квартира расположена в переоборудованной часовне»

Это окно просто великолепно! © Milenja / Reddit

«Все лето я проработал гидом по рыбалке и рафтингу на Аляске. А на фото мой дом на эти 3 месяца»

«Я только что переехал на парусную лодку. Еще разбираюсь с вещами»