15 человек, которые успели и поработать, и нахвататься впечатлений

Многие из нас проводят на работе по 8 и более часов в сутки. А кроме решения рабочих задач мы и обедаем, и делимся новостями с коллегами. Заводим с ними дружбу, общаемся с клиентами, а иногда и вовсе попадаем в трагикомичные ситуации.