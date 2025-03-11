15 человек, которые успели и поработать, и нахвататься впечатлений

"Таня, ты ободок потеряла!" - это ж какого размера была чашка бюстгальтера?
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Многие из нас проводят на работе по 8 и более часов в сутки. А кроме решения рабочих задач мы и обедаем, и делимся новостями с коллегами. Заводим с ними дружбу, общаемся с клиентами, а иногда и вовсе попадаем в трагикомичные ситуации.
"Таня, ты ободок потеряла!" - это ж какого размера была чашка бюстгальтера?
А вот подборочка историй о том, что работать в кругу коллег — это то еще удовольствие.
Трудо выебудни отдела проектов и установки: получаю техзадание для очередного объекта, нна осветительном столбе надо разместить 4 камеры.
Обычно при этом указывается - будет электрошкаф (наземный или подвесной) или подключение к существующим источникам.
В этот раз в ТЗ простодушно написано: "электрическое подключение в доме соседа")