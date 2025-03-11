15 человек, которые успели и поработать, и нахвататься впечатлений

Истории
1 час назад

Многие из нас проводят на работе по 8 и более часов в сутки. А кроме решения рабочих задач мы и обедаем, и делимся новостями с коллегами. Заводим с ними дружбу, общаемся с клиентами, а иногда и вовсе попадаем в трагикомичные ситуации.

  • В конце рабочего дня я вдруг обнаружила, что пропало мое пальто. Но мне повезло: в офисе еще был коллега. Он с радостью согласился подкинуть меня домой. И вот приехали мы, а коллега вдруг полез целоваться и заявил, что это он специально забрал пальто. Это все очень мило, конечно, но я в отношениях уже больше 3-х лет, просто их не афиширую. © Карамель / VK
  • У мужа было. Работал он несколько лет вахтовым методом. Бригада у них была дружная, и они, привыкшие к хорошей еде дома, не одобряли вахтовую столовую. Поэтому скидывались все на общий стол. И вот устроился к ним в бригаду паренек. В первую вахту привез 2 пачки макарон и 2 банки консервов, скидываться не стал — денег нет, не заработал еще. Питался с общего стола. Вторая вахта: 1 кг дешевых конфет, 2 пачки макарон и 1 банку тушенки, скидываться не стал: с зарплаты долги раздал, куртку купил себе, остаток проставил друзьям за новую работу. Питался с общего стола.
    На 3 вахту он приехал с 1 кг мандаринов, пачкой чая и 1 шоколадкой, скидываться не стал: денег нет, так как познакомился с классной девчонкой, всю зарплату с ней протусил. Мужики ему показали дорогу до столовой и объяснили, что такой кадр им в бригаде не нужен! Доработал тот паренек вахту, на столовую деньги нашлись, как ни странно. На следующую вахту он не приехал. Потом бригадир сказал, что ему передали из конторы, когда тот парень увольнялся, что в графе «причина увольнения» тот написал: недружелюбный коллектив! © Людмила Мила / Dzen
  • Один чувак однажды отксерокопировал кусок пиццы. Мы несколько недель находили в аппарате сыр и прочее. Хотя это было довольно забавно. © LinusMeindl / Reddit
  • Работаю в фитнесе. Всегда веселили вопросы от клиентов, но сегодня девушка побила все рекорды, поставив меня в тупик, спросив: «А на всех дорожках температура воды одинаковая?» На что я, с невозмутимым видом, беру телефон, изображая звонок: «Добрый вечер, а вы не могли бы сделать на седьмой дорожке потеплее?» © Подслушано / Ideer

«Я работаю в приюте для животных и застала своего коллегу спящим на рабочем месте»

  • У моей знакомой на работе вдруг стала вылезать косточка из бюстгальтера. Она шла по коридору в туалет, чтобы ее вынуть, но не успела — косточка выскользнула и упала на пол. Она пошла дальше, делая вид, что ее это не касается, но сотрудник это увидел и тут же ей вслед закричал: «Таня, ты ободок потеряла!» © Ledy XXX28 / Dzen
  • Я работаю в маленькой фирме. Нас в офисе всего 4 человека: директор, его жена, бухгалтер и я. Когда я пришла работать, выяснилось, что вешалок для верхней одежды в шкафу всего 3. Ну проблем нет, принесла свою вешалку. Те вешалки, которые были в офисе, отвратные. Они деревянные и если на них повесить одежду, то на подкладке появляются затяжки. Утром я прихожу раньше всех, поэтому вешаю на свою вешалку одежду. Иногда, когда я приходила не первая, моя вешалка была занята. Ну ладно, думаю, что за горе-то из-за вешалки ругаться? А последнее время стала замечать, что мою одежду снимают, вешают на дурацкую вешалку, а мою вешалку занимает жена директора. Пришлось сказать, что это уж совсем наглость. Обиделась на меня почему-то. © Ольга Ольга / Dzen
  • Я попросила одного из новичков разложить обувь в отделе. Показала ей, что складывать нужно по бренду, потом по размеру, большие внизу, маленькие вверху и прочее. А она решила разложить все по цвету коробок, потому что так красивее. У меня ушло несколько часов на то, чтобы исправить этот беспорядок. © Lizzy_Of_Galtar / Reddit
  • У меня на работе был старый стул. На мои просьбы заменить его из руководства никто не реагировал. Покупать себе стул на работу, вот как-то совсем не входило в мои планы. А я работала с клиентами. И уже даже клиенты смеялись над моим стулом, я отшучивалась. И вот однажды выходим с работы вечером, а за углом нашего здания мусорка, и там стоит старое деревянное кресло, кто-то выкинул. Мы идем толпой, и кто-то из коллег: «О, смотрите, какой прекрасный стул! Забирай! В сто раз лучше, чем твой!» Все громко смеялись, я тоже подыграла, пошутила над ситуацией. И тут мы понимаем, что сзади идет наша начальница. Она шла молча. Буквально на следующий день, завхоз приволок мне новый стул. © Анна Быстрова / Dzen

«Мой коллега использует свою кофейную кружку каждый день, не моя ее. Она простояла немытой несколько месяцев»

Katie M.
1 день назад

"Таня, ты ободок потеряла!" - это ж какого размера была чашка бюстгальтера?

-
-
Ответить
  • Мы с подругой работали монтажницами в одном из цехов завода. Весь персонал был одет в белые халаты, народу на конвейере много. Идем мы по проходу и видим, как двое облокотились на стол, что-то там разглядывают. И тут подружка, решив, что одна из них — ее соседка по конвейеру, шлепнула ее по пятой точке! «Соседка» распрямилась, обернулась, и оказалась мастером Юрой! Я от смеха чуть под конвейер не заползла, а подружайка в таком шоке была от неожиданности. Но потом тоже истерически хохотала! © Татьяна Попова / Dzen
  • Одна дама постоянно жаловалась, что у нее много работы, она не успевает, берет бумаги домой. Я понаблюдала за ней и во время очередного нытья ей сказала, что она не успевает в рабочее время, потому что днем много ходит по кабинетам без дела и теряет время. Теперь молчит. © Ольга Смирнова / Dzen
  • У нас была временная сотрудница, очень симпатичная. Сотрудник спросил ее имя, явно заинтересовавшись, а ему ответили: «Сьюзан такая-то». Сослуживец : «Такая-то... Эй, у моего менеджера такая же фамилия. Мой менеджер ужасная вообще». И девушка ему: «Она моя мать». © Substantial-Ball3916 / Reddit
  • На работе вдруг стало плохо, потеряла сознание. Пока остальные глазами хлопали, нелюдимая коллега подорвалась, вызвала скорую, составила стулья, чтобы уложить меня, сидела со мной, пока врачи не приехали. На следующий день я подошла к ней поблагодарить, а в ответ услышала: «Я тебе помогла, а ты меня отвлекаешь. Совести нет?» © Подслушано / Ideer

«Вот так мой коллега разложил товар»

  • Я судебно-медицинский эксперт. Сижу утром после планерки, думаю о своем. С неизвестного телефона приходит сообщение: «К вам записаться сегодня можно?» Удивлен, но отвечаю: «Записаться на что?» Ответ: «На маникюр.» Я: «Ну, у нас как бы заранее его делать не принято, но мы можем пойти вам навстречу». Ответ: «На какую встречу? Я уже была записана, но вчера не смогла». У меня лопнуло терпение, пишу: «Вы переписываетесь с заведующим моргом, оттуда и недопонимание. Но если вы по-прежнему не передумали, могу вас записать на завтра, сегодня уже все занято». Ответ: «Спасибо. Я поняла, что так срочно мне ваши услуги не нужны». © Владимир П. / Dzen
  • Работала раньше в одной известной авиакомпании, и у нас был начальник отдела с достаточно высокой зарплатой, и как только начинался кофе-брейк, он ходил по всем с протянутой кружкой и клянчил насыпать ему кофе. Мы, конечно, возмущались, но в глаза стеснялись сказать. А потом пошли к его жене, которая работала в соседнем отделе, тоже начальником, и сказали, чтобы она купила ему банку кофе. © Элена Колесникова / Dzen
  • Парень подарил новый телефон, и я решила продать свой старый. Покупателя нашла через интернет, все быстро и без проблем. На следующий день прихожу на работу, а коллега возмущается: «Почему мне не предложила? Я же тоже хотела купить!» А я только улыбаюсь, вспоминая, как пару лет назад продала ей практически новую кофемашину. Она сломала ее через месяц. И потом требовала вернуть деньги, обвиняла, что я продала ей хлам, и еще всем это рассказывала. И, конечно, тогда тоже было: «Ну я же знакомая, сделай скидку». С тех пор друзьям и коллегам ничего не продаю. В интернете с незнакомцами проще. © Карамель / VK

А вот подборочка историй о том, что работать в кругу коллег — это то еще удовольствие.

Комментарии

Уведомления
Руконожка Ай-Ай
1 день назад

Трудо выебудни отдела проектов и установки: получаю техзадание для очередного объекта, нна осветительном столбе надо разместить 4 камеры.
Обычно при этом указывается - будет электрошкаф (наземный или подвесной) или подключение к существующим источникам.
В этот раз в ТЗ простодушно написано: "электрическое подключение в доме соседа")

-
-
Ответить

Похожее