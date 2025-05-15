15 человек показали свои любимые цацки, которые оказались куда больше, чем просто украшением

Герои нашей статьи обожают свои украшения и готовы хвастаться ими дни напролет. Кто-то из них изготовил их своими руками, другие же просто купили или получили в подарок. Но в любом случае с каждым их кольцом или ожерельем связано определенное воспоминание или целая история.

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1. «Нашла в секонд-хенде кольцо, как же оно мне понравилось! Собралась нести его к ювелиру, но, блин, а он мне в лицо не заржет?»

«Я столько всего хочу изменить в нем, и все эти переделки обойдутся куда дороже, чем само кольцо. Вот и кажется, что ювелир просто засмеется».

Вообще-то это совершенно нормально: нести его ювелиру. Если он груб или высокомерен, просто уходите. Это очень красивое и уникальное кольцо. Если вы готовы потратить деньги, чтобы превратить его в то, что вы действительно хотите, дерзайте. © CochinNbrahma / Reddit

2. «Кольца моей бабушки. Дедушка дарил их на разные годовщины. Они все еще принадлежат ей, я просто помогала чистить их сегодня»

«Бабушка уже придумала, как поделить все кольца между наследницами. У нее их, кажется, 9. Она планирует оставить небольшой мешочек с номерами, связанными с кольцами. Тогда я и другие внучки будем тянуть их, чтобы определить, кому какое достанется. Мне кажется, это очень мило. Ни в коем случае не жду этого с нетерпением, но мне нравится сама идея!»

3. «Я всегда хотела обручальное кольцо в стиле принцессы Дианы и дала своему партнеру четкие инструкции»

«Когда пришло время делать предложение, мой жених без моего ведома спросил у своей бабушки, нет ли у нее драгоценных камней, которые могли бы подойти для моего обручального кольца. У нее как раз оказался цейлонский сапфир именно той формы, которую я хотела! Он установил его в ту самую оправу, которую я хотела, а остальное уже история».

4. «Помолвочное кольцо для моей девушки. Мне так не терпится подарить его ей. Кстати, это всего лишь имитация изумруда. Мы молоды, и я не богат, но очень люблю ее»

5. «Бабушка подарила мне это кольцо. Сначала я про него забыла, а потом присмотрелась и теперь на 90% уверена, что это настоящее кольцо Burle Marx Aquamarine»

У тебя тут что-то классное! Похоже на настоящий Burle Marx. Текстура, камень и общая форма кольца подходят. © lazypkbc / Reddit

6. «Кольцо досталось нам с женой по наследству. Никогда не видел аметистов такого размера»

7. «Это изделие сочетает в себе флюорит, хрусталь и чешские бусины. На его создание у меня ушла куча времени»

8. «Мой партнер подарил мне это украшение, изготовленное вручную ювелиром в маленькой деревушке в Норвегии»

«Мне нравится здешняя природа, и кольцо будет напоминать о прекрасных днях, проведенных в этих местах».

9. «Только что получила ожерелье своей мечты. Как вам, ребята? Это розовое золото с хризолитом, все сделано вручную ювелиром»

10. «Обручальное кольцо для жены я сделал сам. Оно было громоздким и совершенно ей не подходило. Я смастерил новое, которое гораздо лучше отражает ее характер»

11. «Пошла в комиссионку поискать ювелирные изделия и среди кучи бижутерии нашла это украшение. На нем было 2 золотых клейма»

«Конечно, была большая вероятность, что это подделка, но я рискнула. Потом сразу отнесла его в ближайший ломбард, и оно прошло проверку на золото. Это удивительно плотная цепочка с милым кулоном в виде сердца».

12. «Сначала я даже не обратила на него внимания. Но на мне было кольцо от сглаза, и работник магазина указал на вот это колечко»

«Он подумал, что оно может мне понравиться! Я геолог, а малахит — один из моих любимых минералов».

13. «Мой подарок самой себе — эти особенные серьги с лягушками. У меня уже есть их „собрат“ — кольцо с лягушкой. Была бы миллионершей, всю коллекцию бы скупила»

14. «Всегда была без ума от камня в кольце моей мамы (слева). Узнала, что это урановое стекло, и это вдохновило меня приобрести себе нечто подобное (справа)»

15. «На нашу 3-ю годовщину мой парень подарил мне вот такое колечко. Обожаю его!»