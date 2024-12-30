15+ девушек, которые решили не откладывать эксперименты с волосами и получили крутой результат

Фотоподборки
1 день назад

Казалось бы, как смена прически может вообще повлиять на жизнь? Но многие не раз на своем и чужом примере убеждались, что это вполне реально. А магия в том, что мы чувствуем себя обновленными. Вот и героиням нашей статьи захотелось перемен, и они отправились к парикмахеру.

"Вдохновившись Ланой Дель Рей я решила превратиться из блондинки в брюнетку"

"Несколько месяцев раздумий и вот я решилась на челку"

"Мне кажется, что брюнеткой я выгляжу намного свежее"

"Мое «до» и «после»"

"Я просто доверилась интуиции и осветлилась"

"Безумно нравится, как поработал мой парикмахер. Я давно не стриглась"

«Сделала себе стрижку маллет»

«С длинными волосами было забавно, но мне надоело с ними возиться. Теперь укладка занимает у меня 5 минут»

"Много лет не решалась, но родила и сделала стрижку."

Alena
6 дней назад

Потому что после родов волосы начинают катастрофически выпадать...

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«Никогда раньше не стриглась так коротко»

«Так часто меняла цвет волос, что это отразилось на их состоянии. Пришлось отрезать большую часть и покраситься в темный»

«6 лет ходила со светлыми волосами, а сегодня стала брюнеткой. Так непривычно»

«Исполнилось 30 лет, и я поняла, что нужна новая прическа. Попросила парикмахера отрезать все и сделать меня платиновой блондинкой»

«Наконец-то решилась отстричь свою гриву»

«Я все-таки решила „потемнеть“»

«Обрезала все свои волосы»

«Сделала голубое омбре. Иногда я просто получаю удовольствие от нового цвета, и неважно, подходит ли он оттенку моей кожи или нет»

«Я, конечно, немного нервничала перед стрижкой, но рада, что все-таки сделала ее»

«Подстриглась в салоне, покрасилась дома. Так довольна результатом!»

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Фото на превью lingeringloneliness / Reddit

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