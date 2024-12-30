15+ девушек, которые решили не откладывать эксперименты с волосами и получили крутой результат
Фотоподборки
1 день назад
Казалось бы, как смена прически может вообще повлиять на жизнь? Но многие не раз на своем и чужом примере убеждались, что это вполне реально. А магия в том, что мы чувствуем себя обновленными. Вот и героиням нашей статьи захотелось перемен, и они отправились к парикмахеру.
"Вдохновившись Ланой Дель Рей я решила превратиться из блондинки в брюнетку"
"Несколько месяцев раздумий и вот я решилась на челку"
- Вау! Ну тут буквально два разных человека. © DogBreathologist / Reddit
"Мне кажется, что брюнеткой я выгляжу намного свежее"
"Мое «до» и «после»"
"Я просто доверилась интуиции и осветлилась"
- Оба варианта – супер! Но «после» – вообще восторг! © BelsTerrifyingTales / Reddit
"Безумно нравится, как поработал мой парикмахер. Я давно не стриглась"
«Сделала себе стрижку маллет»
«С длинными волосами было забавно, но мне надоело с ними возиться. Теперь укладка занимает у меня 5 минут»
"Много лет не решалась, но родила и сделала стрижку."
- Очень к лицу! Сразу будто несколько лет скинула. © Rapacious-Baker / Reddit
«Никогда раньше не стриглась так коротко»
«Так часто меняла цвет волос, что это отразилось на их состоянии. Пришлось отрезать большую часть и покраситься в темный»
«6 лет ходила со светлыми волосами, а сегодня стала брюнеткой. Так непривычно»
«Исполнилось 30 лет, и я поняла, что нужна новая прическа. Попросила парикмахера отрезать все и сделать меня платиновой блондинкой»
- Как же тебе идет! © Kolbayashi / Reddit
«Наконец-то решилась отстричь свою гриву»
«Я все-таки решила „потемнеть“»
«Обрезала все свои волосы»
«Сделала голубое омбре. Иногда я просто получаю удовольствие от нового цвета, и неважно, подходит ли он оттенку моей кожи или нет»
«Я, конечно, немного нервничала перед стрижкой, но рада, что все-таки сделала ее»
«Подстриглась в салоне, покрасилась дома. Так довольна результатом!»
Вот еще несколько наших статей о красоте:
Фото на превью lingeringloneliness / Reddit
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
15+ историй о людях, которые купили жилье и попали в неожиданные ситуации
Истории
3 недели назад
Мы разузнали секреты красоты 11 наших любимых кинодив прошлого
Культура
2 недели назад
16 человек, которые попали в такую досадную ситуацию, что аж смеяться хочется
Истории
4 недели назад
16 жизненных историй о людях, чье упорство заслуживает похвалы
16 историй о том, как конфликты и мелкие ссоры подпортили дружбу
15+ историй, концовка которых совершенно непредсказуема
17 доказательств того, что справиться можно даже с самыми наглыми соседями
Истории
2 месяца назад
Я отказалась от летнего отпуска и теперь понимаю, что поступила правильно
Авторские колонки
3 месяца назад
20+ совпадений, которые похожи на дело рук самой судьбы
Фотоподборки
2 месяца назад
18 человек, которые даже в патовой ситуации найдут лазейку и выкрутятся
Народное творчество
1 год назад
18 зарисовок о жизни в Петербурге, которые сложились в занимательные истории
Народное творчество
3 месяца назад
15+ ситуаций, когда близкие и не очень люди нежданно-негаданно подвели
Народное творчество
3 месяца назад