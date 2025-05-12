15 фото, которые хочется прокомментировать словами: «Ну и дела»

Фотоподборки
6 часов назад

У каждого человека бывает день «что-то пошло не так». Но иногда происходит такое, что так и тянет поделиться этим в интернете. Вот и пользователи, у которых был совершенно обычный день, пока не случилось кое-что из ряда вон выходящее, поделились снимками этого события. И да, на это стоит взглянуть.

«В упор не понимаю, зачем дядя сделал это с вилкой!»

  • У дедушки и бабушки была такая. Это для того, чтобы легче было огурчики из банки доставать. © 0dd1ti3 / Reddit

«Женщина, сидевшая рядом со мной в самолете, стащила мою бесплатную шоколадку, пока я спал»

«Мама испекла торт на мой день рождения. Мне исполняется 28»

«Новая бутылка кетчупа того же объема больше не влезает на полку»

«До и после того, как наши соседи купил трейлер»

«На работе кто-то приклеил на мой сыр записку со своим именем и съел половину»

Вася Грид
2 часа назад

Так займись делом. Пока ты тут фотки постишь, мог бы уже пояснить нахалу, как тяжело собирать выбитые зубы поломанными руками.

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«Я купил шипы, чтобы голуби не садились на перила моего балкона»

«Мы заказали вазочки для фруктов на свою свадьбу. Открываем коробку, а из них уже кто-то ел»

«Жена купила носки. Но упаковке нарисованы нормальные, но на самом деле они половинчатые»

«Это фото сквозь туалетную бумагу у меня на работе»

«Вот так мне отремонтировали обувь. За те деньги, которые я заплатил за ремонт, можно было купить новую пару»

Aramat
5 часов назад

Ну так надо было новую и покупать , тем более судя по фото эта обувь сильно износилась 🫣, скупой платит дважды.....

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«Я ехала 10 часов и потратила кучу денег, чтобы встретиться с моей любимой музыкальной группой. Вот фото, которое я получила в итоге»

Лилу
1 час назад

Мы так подружкой в книжном одного композитора встретили. Я её несколько раз красиво сфоткала, а она меня бегом один смазанно, ещё и с одним закрытым глазом я оказалась

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«Я подарила дочери новую игрушку 10 минут назад»

Анна
9 минут назад

Моя специально отрывала головы, потому что одной головой было удобнее играть )

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«Так моя бывшая жена порезала торт ко дню рождения нашей дочери»

«Все время нахожу эти жемчужинки в своей постели. Ума не приложу, откуда они»

  • Очень похоже на наполнитель для мягких игрушек. © googmornin / Reddit
  • А ведь точно! Я сплю с плюшевым мишкой, и одна его лапка худее, чем другая. А я-то грешила на наполнитель для подушек и матраса, но у меня все в чехлах, и я не понимала, как эти штуки проникают через них. © qluvbot / Reddit
Фото на превью qluvbot / Reddit

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