15 фото, которые хочется прокомментировать словами: «Ну и дела»

У каждого человека бывает день «что-то пошло не так». Но иногда происходит такое, что так и тянет поделиться этим в интернете. Вот и пользователи, у которых был совершенно обычный день, пока не случилось кое-что из ряда вон выходящее, поделились снимками этого события. И да, на это стоит взглянуть.

«В упор не понимаю, зачем дядя сделал это с вилкой!»

У дедушки и бабушки была такая. Это для того, чтобы легче было огурчики из банки доставать. © 0dd1ti3 / Reddit

«Женщина, сидевшая рядом со мной в самолете, стащила мою бесплатную шоколадку, пока я спал»

«Мама испекла торт на мой день рождения. Мне исполняется 28»

«Новая бутылка кетчупа того же объема больше не влезает на полку»

«До и после того, как наши соседи купил трейлер»

«На работе кто-то приклеил на мой сыр записку со своим именем и съел половину»

«Я купил шипы, чтобы голуби не садились на перила моего балкона»

«Мы заказали вазочки для фруктов на свою свадьбу. Открываем коробку, а из них уже кто-то ел»

«Жена купила носки. Но упаковке нарисованы нормальные, но на самом деле они половинчатые»

«Это фото сквозь туалетную бумагу у меня на работе»

«Вот так мне отремонтировали обувь. За те деньги, которые я заплатил за ремонт, можно было купить новую пару»

© mysteriouslypuzzled / Reddit Aramat 5 часов назад Ну так надо было новую и покупать , тем более судя по фото эта обувь сильно износилась 🫣, скупой платит дважды..... - - Ответить

«Я ехала 10 часов и потратила кучу денег, чтобы встретиться с моей любимой музыкальной группой. Вот фото, которое я получила в итоге»

© Shanimal1229 / Reddit Лилу 1 час назад Мы так подружкой в книжном одного композитора встретили. Я её несколько раз красиво сфоткала, а она меня бегом один смазанно, ещё и с одним закрытым глазом я оказалась - - Ответить

«Я подарила дочери новую игрушку 10 минут назад»

«Так моя бывшая жена порезала торт ко дню рождения нашей дочери»

Разведись с ней еще раз! © SilvermistWitch / Reddit

«Все время нахожу эти жемчужинки в своей постели. Ума не приложу, откуда они»