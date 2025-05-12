15 фото, которые хочется прокомментировать словами: «Ну и дела»
У каждого человека бывает день «что-то пошло не так». Но иногда происходит такое, что так и тянет поделиться этим в интернете. Вот и пользователи, у которых был совершенно обычный день, пока не случилось кое-что из ряда вон выходящее, поделились снимками этого события. И да, на это стоит взглянуть.
«В упор не понимаю, зачем дядя сделал это с вилкой!»
- У дедушки и бабушки была такая. Это для того, чтобы легче было огурчики из банки доставать. © 0dd1ti3 / Reddit
«Женщина, сидевшая рядом со мной в самолете, стащила мою бесплатную шоколадку, пока я спал»
«Мама испекла торт на мой день рождения. Мне исполняется 28»
«Новая бутылка кетчупа того же объема больше не влезает на полку»
«До и после того, как наши соседи купил трейлер»
«На работе кто-то приклеил на мой сыр записку со своим именем и съел половину»
Так займись делом. Пока ты тут фотки постишь, мог бы уже пояснить нахалу, как тяжело собирать выбитые зубы поломанными руками.
«Я купил шипы, чтобы голуби не садились на перила моего балкона»
«Мы заказали вазочки для фруктов на свою свадьбу. Открываем коробку, а из них уже кто-то ел»
«Жена купила носки. Но упаковке нарисованы нормальные, но на самом деле они половинчатые»
«Это фото сквозь туалетную бумагу у меня на работе»
«Вот так мне отремонтировали обувь. За те деньги, которые я заплатил за ремонт, можно было купить новую пару»
Ну так надо было новую и покупать , тем более судя по фото эта обувь сильно износилась 🫣, скупой платит дважды.....
«Я ехала 10 часов и потратила кучу денег, чтобы встретиться с моей любимой музыкальной группой. Вот фото, которое я получила в итоге»
Мы так подружкой в книжном одного композитора встретили. Я её несколько раз красиво сфоткала, а она меня бегом один смазанно, ещё и с одним закрытым глазом я оказалась
«Я подарила дочери новую игрушку 10 минут назад»
Моя специально отрывала головы, потому что одной головой было удобнее играть )
«Так моя бывшая жена порезала торт ко дню рождения нашей дочери»
- Разведись с ней еще раз! © SilvermistWitch / Reddit
«Все время нахожу эти жемчужинки в своей постели. Ума не приложу, откуда они»
у кота силиконовый наполнитель такой, все в квартире в жемчугах😊
- Очень похоже на наполнитель для мягких игрушек. © googmornin / Reddit
- А ведь точно! Я сплю с плюшевым мишкой, и одна его лапка худее, чем другая. А я-то грешила на наполнитель для подушек и матраса, но у меня все в чехлах, и я не понимала, как эти штуки проникают через них. © qluvbot / Reddit
А вот и еще несколько статей с фотографиями не очень удачного дня: