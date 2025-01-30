15+ фото из семейного архива, от просмотра которых на душе становится тепло

Современные технологии позволяют создавать сотни качественных снимков буквально на ходу — достаточно достать телефон из кармана. Но еще несколько десятилетий назад каждая фотография была на вес золота. Поэтому наши бабушки, дедушки, мамы и папы старались запечатлеть самые трогательные события, чтобы сохранить их навсегда. Сегодня такие снимки словно настоящая капсула времени, которую можно пересматривать часами напролет.

«Маме тут 15. Это ее коронное выражение лица»

«Мама делает селфи в 1966-м»

«Родители моего отца в 1951 году. Они прожили вместе до 2001 года, пока бабушка не покинула этот мир»

Я хочу встретить девушку, которая будет смотреть на меня так, как твоя бабушка смотрит на твоего дедушку. © gcerullo / Reddit

«Это мои дедушка с бабушкой в день свадьбы и 60 лет спустя. Вот такая длинная история любви»

«Моя мама примерно в 18 лет»

«Моя прабабушка-акробатка со своим отцом-боксером. 1920-е годы»



Что вы сделали с такими генами? © karduar / Reddit

«Портрет бабушки в 1960-е»

Поражаюсь, насколько лучше сделан этот старый снимок, чем современные с фотошопом. © Cyanopicacooki / Reddit

Кстати, у нас есть еще одна статья с фотографиями из тех времен, когда наши бабушки и дедушки были молодыми, а нас еще и в планах не было.

«Мой 16-летний дедушка»

«Прадедушка на собственном мотоцикле. 1910-е»

«Моя тетя на своей свадьбе. 1980-е»

«Мой дедушка, 1950-е»

«Родители празднуют Новый год 45 лет назад»

«Мой 17-летний дядя на фото из выпускного школьного альбома. 1970-е»

«Гламурная мама, 1960-е»

«Родители уезжают на медовый месяц. 1960-е»

«Мои дедушка и бабушка отправляются в свадебное путешествие, 1950-е. Они выглядят как кинозвезды!»