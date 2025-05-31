15 фотографий из прошлого, от которых невозможно отвести взгляд

Фотоподборки
3 часа назад

Магия старых снимков в том, насколько сильно они передают дух того времени, в котором были сделаны. Интерьеры, одежда, прически... все это настолько завораживает, что хочется часами разглядывать архивные фото, чтобы как можно сильнее прочувствовать атмосферу разных эпох.

  • Просто никто не мог выглядеть тогда настолько круто. © isaac32767 / Reddit

«Свадьба моих бабушки и дедушки, которую они отмечали на горнолыжной базе. Они разрезали свой праздничный торт ножом, привязанным к лыжной палке. 1955 год»

«Моя бабушка Хаммамацу, Япония, 1925 год»

«Свадьба моих бабушки и дедушки в сентябре 1948 года»

«Моя бабуля в 50-х. Она была той еще штучкой»

«Моя прапрабабушка в 40-х, в Болгарии. Тут ей всего 20»

O_о
8 часов назад

Они же вплетали в косы что-то? Не моут быть свои настолько густыми

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«Моя двоюродная бабушка Винни»

«Моя бабушка в день своей свадьбы в 1950 году»

«Моя прабабушка с сестрами в 1916 и 1936 годах »

«Моя бабушка Леора. Эта фотография сделана примерно в начале 1940-х годов на семейной ферме в Мичигане»

«Мой прадедушка Джон и прабабушка Лили, 1919 год»

«Моя финская прабабушка, у которой было 13 детей »

«Моя прабабушка Норма»

«Папа и мама примерно в начале 50-х»

«Мои дедушка и бабушка сразу после рождения моей мамы, 1972 год»

Ana.Rok
26 минут назад

Вспомнила претензии к Кэтрин, принцессе Уэльской. Нельзя, мол, после родов так прекрасно выглядеть

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Фото на превью billytheskidd / Reddit

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