15 фотографий из прошлого, от которых невозможно отвести взгляд
Фотоподборки
3 часа назад
Магия старых снимков в том, насколько сильно они передают дух того времени, в котором были сделаны. Интерьеры, одежда, прически... все это настолько завораживает, что хочется часами разглядывать архивные фото, чтобы как можно сильнее прочувствовать атмосферу разных эпох.
- Просто никто не мог выглядеть тогда настолько круто. © isaac32767 / Reddit
«Свадьба моих бабушки и дедушки, которую они отмечали на горнолыжной базе. Они разрезали свой праздничный торт ножом, привязанным к лыжной палке. 1955 год»
«Моя бабушка Хаммамацу, Япония, 1925 год»
«Свадьба моих бабушки и дедушки в сентябре 1948 года»
«Моя бабуля в 50-х. Она была той еще штучкой»
«Моя прапрабабушка в 40-х, в Болгарии. Тут ей всего 20»
«Моя двоюродная бабушка Винни»
«Моя бабушка в день своей свадьбы в 1950 году»
«Моя прабабушка с сестрами в 1916 и 1936 годах »
«Моя бабушка Леора. Эта фотография сделана примерно в начале 1940-х годов на семейной ферме в Мичигане»
«Мой прадедушка Джон и прабабушка Лили, 1919 год»
«Моя финская прабабушка, у которой было 13 детей »
«Моя прабабушка Норма»
«Папа и мама примерно в начале 50-х»
«Мои дедушка и бабушка сразу после рождения моей мамы, 1972 год»
Вспомнила претензии к Кэтрин, принцессе Уэльской. Нельзя, мол, после родов так прекрасно выглядеть
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Если вы, как и мы, любите просматривать душевные старые фотографии, то обязательно загляните в эти подборки:
Фото на превью billytheskidd / Reddit
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