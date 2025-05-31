15 фотографий из прошлого, от которых невозможно отвести взгляд

Магия старых снимков в том, насколько сильно они передают дух того времени, в котором были сделаны. Интерьеры, одежда, прически... все это настолько завораживает, что хочется часами разглядывать архивные фото, чтобы как можно сильнее прочувствовать атмосферу разных эпох.

Просто никто не мог выглядеть тогда настолько круто. © isaac32767 / Reddit

«Свадьба моих бабушки и дедушки, которую они отмечали на горнолыжной базе. Они разрезали свой праздничный торт ножом, привязанным к лыжной палке. 1955 год»

«Моя бабушка Хаммамацу, Япония, 1925 год»

«Свадьба моих бабушки и дедушки в сентябре 1948 года»

«Моя бабуля в 50-х. Она была той еще штучкой»

«Моя прапрабабушка в 40-х, в Болгарии. Тут ей всего 20»

«Моя двоюродная бабушка Винни»

«Моя бабушка в день своей свадьбы в 1950 году»

«Моя прабабушка с сестрами в 1916 и 1936 годах »

«Моя бабушка Леора. Эта фотография сделана примерно в начале 1940-х годов на семейной ферме в Мичигане»

«Мой прадедушка Джон и прабабушка Лили, 1919 год»

«Моя финская прабабушка, у которой было 13 детей »

«Моя прабабушка Норма»

«Папа и мама примерно в начале 50-х»