18 человек нашли свои старые фото и теперь не знают, смеяться им или плакать
Время не щадит никого — особенно моду, прически и подростковые увлечения. Эти пользователи откопали свои старые фото и поделились ими с миром. Получилось неловко, мило и очень по-настоящему.
«Ребят, я так в 1987 году в школу на постоянке ходил»
- «У меня один вопрос: что из этого было удобно носить?» © bobthemusicindustry / Reddit
«8 класс. Тогда я увлекалась самодельными чокерами и подводкой для глаз»
Все мы в то время увлекались самодельными чокерами и подводкой для глаз 😄
«Раньше мне казалось, что в этих рубашках я выгляжу просто огонь»
«В школе меня звали Эмо-ли»
Девушку зовут Эмили (прим. ADME)
«Мы с мужем в 2010 году»
«Заче-е-е-м я делала это с собой?»
«Погрузился в эпоху Tumblr по полной»
Прическа как у Трампа. Но Трамп длинным чубчиком лысину маскирует.
«Мама гордилась этим костюмом на Хэллоуин. А я — нет»
«По словам мамы, в детстве я гордилась этой прической»
Я себе где-то в 5-ом или 6-ом классе подобную чёлку себе отрезала, правда остальные волосы у меня были длинными.
«Помню этот день фотосессии в школе. Фотограф использовал все возможные уловки, чтобы заставить меня улыбнуться. И это лучший результат после 20 минут пыток»
«Моя ава в 2012 году»
«Гламурная фотосессия в 1998 году»
- Выглядишь как водитель модного лимузина. © Born4Sarcasm / Reddit
«1996 год, я сшила себе жилет с собачками и так им гордилась»
«Примерно 2010 год. Я смотрел кучу видосов по сноуборду и скейтбордингу, поэтому думал, чем мешковатее одежда, тем круче»
«Мама одобряла мое желание быть эмо»
«В 1999 году мечтала о Барби»
«3 класс, 1993 год. Выгляжу так, будто собираюсь на долгий рабочий день в офис»
«Я была в восторге от этого лука в 2009 году»
Прошлое у каждого свое — кто-то до сих пор смеется над своими старыми нарядами, а кто-то вспоминает с теплотой. Главное, что в этих фото — живые эмоции и настоящая жизнь. А если хочется еще больше душевной ностальгии — загляните вот сюда, там вас ждут кадры с ароматом детства и вкусом лета.