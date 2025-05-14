18 человек нашли свои старые фото и теперь не знают, смеяться им или плакать

Время не щадит никого — особенно моду, прически и подростковые увлечения. Эти пользователи откопали свои старые фото и поделились ими с миром. Получилось неловко, мило и очень по-настоящему.

«Ребят, я так в 1987 году в школу на постоянке ходил»

«У меня один вопрос: что из этого было удобно носить?» © bobthemusicindustry / Reddit

«8 класс. Тогда я увлекалась самодельными чокерами и подводкой для глаз»

«Раньше мне казалось, что в этих рубашках я выгляжу просто огонь»

«В школе меня звали Эмо-ли»

Девушку зовут Эмили (прим. ADME)

«Мы с мужем в 2010 году»

«Заче-е-е-м я делала это с собой?»

«Погрузился в эпоху Tumblr по полной»

«Мама гордилась этим костюмом на Хэллоуин. А я — нет»

«По словам мамы, в детстве я гордилась этой прической»

«Помню этот день фотосессии в школе. Фотограф использовал все возможные уловки, чтобы заставить меня улыбнуться. И это лучший результат после 20 минут пыток»

«Моя ава в 2012 году»

«Гламурная фотосессия в 1998 году»

Выглядишь как водитель модного лимузина. © Born4Sarcasm / Reddit

«1996 год, я сшила себе жилет с собачками и так им гордилась»

«Примерно 2010 год. Я смотрел кучу видосов по сноуборду и скейтбордингу, поэтому думал, чем мешковатее одежда, тем круче»

«Мама одобряла мое желание быть эмо»

«В 1999 году мечтала о Барби»

«3 класс, 1993 год. Выгляжу так, будто собираюсь на долгий рабочий день в офис»

«Я была в восторге от этого лука в 2009 году»