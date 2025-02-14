15 историй, которые люди могут прокомментировать фразой: «Дело было в нашем районе»

мы 10 лет назад делали ремонт в квартире. Длился он месяца 1,5-2. Так к нам после этого соседи со всего дома постоянно бегали, наверное, года 4, когда кто-то сверлил или стучал: ругались, что мы ремонт делаем. Я тогда так от этого устала: люди, вы чего, реально думаете, что мы ремонт 1-2-3-4 года делаем? И ведь каждый норовил в квартиру забежать, проверить, что я не вру, когда говорю, что это не мы сверлим. Одна баба так обнаглела, что толкнула меня в грудь и побежала внутрь квартиры проверять. Потом даже не извинилась.