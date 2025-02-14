мамдаринские опусы напоминают шедевры донцовой....годятся печку растапливать
15 историй, которые люди могут прокомментировать фразой: «Дело было в нашем районе»
Иногда людям достаточно просто выйти из дома, чтобы попасть в неловкую, забавную или просто нетипичную ситуацию. Мы собрали несколько историй от людей, которые даже не успели покинуть свой район, а у них уже есть о чем рассказать.
- Переехала в новый район, никаких мест и магазинов не знаю. В каждом месте, куда захожу, обязательно "забываю" на прилавке какую-нибудь мелочь — пакетик с фруктами или конфетами на небольшую сумму. На следующий день прихожу и спрашиваю. Если продавщица внимательная, то сохранит и даже передаст сменщице. Если не очень, то просто заберет себе. Там, где продавцы плохие, товар часто тоже плохого качества. © Подслушано – Здесь говорят о тебе / VK
- Семилетняя дочь сильно расстраивалась из-за нашего переезда в другой город. Мы с мужем всячески нахваливали новый район, школу, но дочь скучала по друзьям, бабушке и дедушке. Предлагали самой выбрать мебель в свою новую комнату, гуляли по паркам и развлекательным центрам, покупали игрушки — все неинтересно. И вот снова день, когда наш ребенок грустит. Вечер. Мы с мужем уже совсем отчаялись, как вдруг дочь заметила под лавкой в парке щенка. Он лежал в коробке. А на коробке была надпись: "Заберите, пожалуйста. Будет маленьким. Я правда не могу поступить иначе". Дочь нежным голосом сказала: "Мама, мы же не оставим его здесь?" Конечно, мы забрали щенка домой. В тот день дочь впервые за три недели улыбнулась. И улыбается уже полгода, ведь с нами теперь есть наш Микки, а новый город и школу доченька уже полюбила, и уже подружилась с ребятами. © Мамдаринка / VK
- На территории нашей детской площадки постоянно скапливается мусор, а часть отходов оказывается прямо у контейнера. Каждый раз, когда прихожу, не могу сдержать возмущения: неужели так сложно выбросить мусор в контейнер, а не рядом с ним? Я постоянно собираю мусор и отношу его в контейнер самостоятельно. Однажды села на скамейку, ждала мужа, смотрю по сторонам. И тут прилетает ворона, начинает выгребать содержимое контейнера и роняет все на пол. Я уже мысленно всех соседей обругала и перестала уважать... а это, блин, ворона! © Мамдаринка / VK
- Вешала стирку на балконе, ветер унес мои любимые трусы. Спустя пару дней сын пошел выгуливать собаку и слышу - орет что-то с улицы. Выглядываю: стоит сын с собакой, у которой во рту красная тряпка: "Мама, мы с Лордом нашли твои трусы! Постираешь — и будут как новые!" А я в ответ: "Ваня, выброси их, у меня были синие". Думаю, со стороны это выглядело очень смешно. © Мамдаринка / VK
- Недавно услышала, как одна мамашка во дворе на полном серьезе говорит дочке, что "надо дружить с теми, у кого дорогие игрушки". Ребенку пять лет. Та слушает ее и молчит, потом кивает и уходит в песочницу. Через пару минут наблюдаю картину: ее дочка клянчит у соседского мальчика игрушечную машинку, потому что она навороченная. А мама со стороны ее подбадривает, мол, молодец, правильно все. Хотелось пойти и поговорить, но не мое дело вроде. © Мамдаринка / VK
- Живем с мужем в зеленой зоне в новостройке, вокруг частный сектор, и считается этот район неблагополучным. А родители мужа — в тихом центре, там, где самая высокая цена на недвижимость, так как элитный район. Живем у родителей уже неделю, и каждый вечер под окнами то орут мужики, то кто-то с грохотом роется в помойке, то девки визжат. Как же я скучаю по нашему дому, где по вечерам только собаки изредка перегавкиваются. © Подслушано / Ideer
Дело правда не ваше и наше. Воспитание чужих детей.
Богатых детей тоже не редко инструкттруют.к сожалению.
Но реальность диктует свои правила.
- У нас в новостройке странные соседи. Дом сдан примерно три-четыре месяца назад, понятно, что все делают ремонт. Со всех сторон долбежка, сверление, шкрябание. И куча народа в общедомовом чате плачутся, что, мол, сделали быстренько ремонт за две недели, сразу въехали, а теперь невозможно жить, голова раскалывается от шума. Да ладно. Они думали, только у них ремонт, а все остальные должны в бетонных стенах сидеть, лишь бы не шуметь и им не мешать? В лифте висит объявление с расписанием шумных работ. Стояло время до 20:00, но кто-то ручкой исправил на 19:00. Приезжаю после работы в свою квартиру, начинаю отшкрябывать с пола наплывы штукатурки, время около 18:40. И тут начинается дикий стук по батарее и крики соседа снизу. Ну серьезно? Понимаю, что нельзя допоздна сверлить, но жаловаться на шум ремонта соседей в новостройке в разрешенное время — это вообще как... © CatKate / ADME
- У нас во дворе как-то поставили избушку на огромном пне, вдвоем только можно было обхватить, а сама избушка из сруба. С одной стороны лестница, с другой — горка. Постоянно там то катались, то просто сидели внутри, болтали, играли. Со временем горка пришла в негодность. Ребята постарше сделали там штаб. Потом принесли откуда-то фанеру, сделали потолок — получился второй этаж. Нам, тем, кто помладше, туда можно было только если старших нет. Все серьезно. Домик этот очень долго стоял. Мы выросли, кто-то обзавелся семьей, а в избушке продолжали играть уже другие дети. Знаете, это был какой-то символ детства что ли. © Олеся / ADME
мы 10 лет назад делали ремонт в квартире. Длился он месяца 1,5-2. Так к нам после этого соседи со всего дома постоянно бегали, наверное, года 4, когда кто-то сверлил или стучал: ругались, что мы ремонт делаем. Я тогда так от этого устала: люди, вы чего, реально думаете, что мы ремонт 1-2-3-4 года делаем? И ведь каждый норовил в квартиру забежать, проверить, что я не вру, когда говорю, что это не мы сверлим. Одна баба так обнаглела, что толкнула меня в грудь и побежала внутрь квартиры проверять. Потом даже не извинилась.
- Сижу дома, стучится сосед в дверь. Просит пароль от моего Wi-Fi, мол, свой забыли оплатить, и интернет им отключили. Я вежливо отказал, потому что плачу за него немалые деньги и не хочу, чтобы кто-то им пользовался и заходил непонятно куда. Сказал, что не хочу рисковать безопасностью. Он обиделся, ушел. Наивный, я думал, что на этом все, но оказалось, они растрезвонили всем соседям, что я эгоист, не думаю о других и все в таком роде. © Sure-Exit-3600 / Reddit
- У меня напротив дома тоже стоит панелька, почти вплотную к нашей, так что очень хорошо видно, что происходит у соседей, когда горит свет. Однажды летом сижу с открытым окном, слышу, откуда-то с улицы играет турецкая музыка. Так долго она звучала, что я решила посмотреть, что там происходит. Ожидала увидеть девушку с танцем живота или, может, подростков каких-то. Но никак не ожидала, что слушает ее на полной громкости сосед напротив... и танцует с котом.
Странная однако иллюстрация. 🤔 Это не "панелька в нашем районе", это "Яузская аллея, далеко в лесу. Жилой квартал при Центральном НИИ туберкулёза РАМН - две пятиэтажки 1958 и 1960 года" . (С)
- В нашем районе увидела объявление, что скоро открытие пилатес-студии в подвале новостройки. Звоню по указанному телефону, спрашиваю, как у них все устроено. В ответ дама гнусавым голосом говорит: "Девушка, вы из какого дома? Из 35? Тогда для вас без скидки". Спрашиваю, почему. Ответ убил: "А ваш управляющая компания заставила нас газон перед входом посадить".
- Живу в спальном районе, частные дома, вокруг одни "синие воротнички" или скучающие пенсионеры. Все сто лет друг друга знают, помогают, в целом отличные добрососедские отношения. Но справа от меня есть дом, где хозяева постоянно тусят на улице на своем крыльце. Просто нон-стоп орут, обсуждают что-то там, приглашают соседей с ними потусить. Все бы ничего, сидят и ладно, но я буквально мусор не могу вынести, чтобы не вступить с ними в контакт. Мечтаю поставить высоченный забор, но как представлю их реакцию... © babyinatrenchcoat / Reddit
- Забыла в маршрутке маленький клатч, в нем кошелек и машинка сына. Через месяц звонок в дверь — девушка с моим клатчем пришла. Рассказывает, мол, заметила сумку, хотела меня догнать, но потеряла из виду. Потом с сыном гуляла по району и всех бабушек опрашивала. Ну я заглядываю я в сумку, а там и деньги, и карточки, и игрушка сына — ничего не пропало. Алена сказала, что свою миссию выполнила. Наши сыновья сразу подружились, теперь прогулки веселее. © Мамдаринка / VK
Про забытый в маршрутке клатч сочинил ИИ? Вся история - сплошное недоразумение.🙃
- Взяли мы как-то с мужем в магазине у дома несколько китайских груш. На кассе у нас часто стоит улыбчивый парень, ходим туда почти каждый день, привыкли к друг другу. Пробивает наши груши и просит рассказать впечатления, потому что продают их, но сами не пробовали ни разу. На редкость невкусные оказались, трава травой, о чем рассказали в следующий раз, когда попали в смену этого паренька. Потом несколько раз слышали, как он не советовал другим покупателям брать эти китайские груши, естественно, когда его мнение спрашивали. © Габриела / ADME
- Долго жили в частном доме, и летние шашлыки в своем дворе были стандартом для нашей семьи. А возле нашего забора стоял ларек, дверь которого в летнее время всегда была открыта, и оттуда хорошо был виден наш дворик. И вот во время очередных шашлыков продавщица ларька не выдержала и нервно попросила перестать дымить на нее. Мы не растерялись — угостили шашлычком, а она нас квасом прямо через забор. С тех пор так и жили. © Подслушано / Ideer
А вот еще несколько историй о неловких конфузах, которые произошли в поездках.
Комментарии
Китайские груши,после покупки ,должны полежать в холодильнике несколько дней ,вот тогда они очень вкусные ,сладкие и сочные.
Больше, БОЛЬШЕ историй из "Мамдаринки", вот чтоб прям много было и, желательно, самых-самых отстойных🤦♀️🤦♀️🤦♀️