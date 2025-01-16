15+ историй, которые люди вынесли из кабинетов психологов

Сейчас считается крутым ходить к психологам и психотерапевтам и решать с их помощью разного рода проблемы. И если одни люди утверждают, что визит к такого рода специалисту - заведомо правильное решение, то другие скептически хмыкают и заявляют, что нечего деньги на ветер бросать. Тем не менее в кабинетах психологов порой случаются крайне занятные истории.