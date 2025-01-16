15+ историй, которые люди вынесли из кабинетов психологов
Сейчас считается крутым ходить к психологам и психотерапевтам и решать с их помощью разного рода проблемы. И если одни люди утверждают, что визит к такого рода специалисту - заведомо правильное решение, то другие скептически хмыкают и заявляют, что нечего деньги на ветер бросать. Тем не менее в кабинетах психологов порой случаются крайне занятные истории.
- В подростковом возрасте очень сильно парился насчет прыщей, которые были причиной большинства моих комплексов. Никакие средства не помогали, все успокаивали тем, что это пройдет, а я все равно парился и комплексовал. Однажды впал в отчаяние и решил сходить к школьному психологу. Открываю дверь в кабинет, а там сидит тетенька, пьет кофе и читает книжку. Она поднимает на меня взгляд и сразу говорит: "Если думаешь, что дело в прыщах, то это не так. Дело именно в тебе". Закрываю дверь и ухожу. © Не все поймут / VK
- Мой психолог знала мою маму, так как та тоже работает в этой сфере. И весь сеанс она только и делала, что хвалила маму, говорила, какая та расчудесная женщина. Я, конечно, согласна, но все-таки я не поэтому пришла к психологу. Когда я потом рассказала маме об этом, та ответила: "Да уж, она так себе психолог". До сих пор ржем с ней над той ситуацией. © tragiccity / Reddit
- 6 класс. Вызывает меня психолог дочери в школе. И такая со всей драматичностью в голосе заявляет: "Вот рисунок вашего ребенка, она на лицах людей рисует крест!" Я взглянула и ответила, мол, вы видимо в школе на ИЗО не ходили? Прежде чем рисовать лица, часто рисуют вспомогательные линии для симметрии. Моя по видеоурокам научилась. И я потом психологу пригрозила, что потребую на нее проверку на профпригодность. Больше не беспокоила. © julinur
- Хожу к психологу. Она уверяет меня, что любые мои реакции нормальны. Но если есть хоть малейшее недовольство ее работой, она сразу начинает мне совать контакты своих коллег и налегать на то, что четкого запроса у меня нет, поводы для проработки меняются от сессии к сессии. Не понимаю, у всех так или я реально не справляюсь с ролью клиента психолога. © Подслушано / VK
- Психотерапевт сказала мне: «Ты несовершеннолетний, поэтому твоя мама будет присутствовать на сессиях». Я в итоге так и не смог обсудить с ней какие-либо вопросы, касающиеся моей мамы, иначе мне бы потом влетело. Через 4 таких сеанса мама решила, что я психологически прекрасно справился с тем, что родители развелись. © TheBlueNinja0 / Reddit
- Как-то на сеансе с клиентом в комнату пробралась мышь. Здание было очень старое. Так вот два взрослых мужика 30-ти лет так испугались! Аж ногами встали на стул, пока она не ушла. © swperson / Reddit
- Пришла к психологу с запросом: «Не могу наладить режим сна и питания, хотя вижу, как это сильно влияет на качество моей жизни». 50 минут я болтала об этом. А потом вдруг психолог задала вопрос, отвечая на который я мигом поняла, в чем была проблема. Она спросила: «Представьте, что вы неделю прожили с желаемыми режимами сна и питания, как вы себя чувствуете в конце недели?» Мой ответ: «Чувствую, что живу скучную жизнь...» © diianavici
Последний раз при встрече с психологом мы дружно прятались у неё в кабинете от моей маман. И страшнее было ей...
- Два раза ходил к одному психологу, и оба этих раза он буквально засыпал на сеансах. Оправдывался, мол, хотел дать глазам отдохнуть. Может быть мои проблемы не такие уж и захватывающие, но все же. Он еще имел наглость спросить, почему я отменил третий сеанс. © Mango****** / Reddit
- Я психолог. Месяца два назад у меня появилась пациентка — очаровательная девушка с глубокой депрессией. Сеансы с ней были одними из лучших за все время моей работы. Понял, что я постепенно в нее влюбляюсь. И вот ее состояние улучшалось, я хотел признаться ей в симпатии. Но внезапно она сообщила мне, что она актриса и готовилась к роли девушки с депрессией, тренировалась. Оказалось, она безумно веселая. А я все еще влюблен в те огромные печальные глаза, которые смотрели на меня 2 месяца. © Подслушано / VK
- Молодой человек отказался идти со мной к психологу, чтобы разобраться в отношениях. Тогда я пошла сама. Пришла с запросами, что меня не слышат, не уважают, не поддерживают, недостаточно любят. Надеялась психолог даст волшебную пилюлю, и отношения станут как в фильмах. Вместо этого мы долго и упорно работали с моими установками, комплексами, блоками. Я за 3 месяца терапии прокачала себя. Помню одним утром проснулась с ощущением, что я классная и хочу жить лучше. Собрала вещи, бросила парня и съехала. © Карамель / VK
- Ходила к психологу — пыталась пережить расставание с бывшим. В какой-то момент с закрытыми глазами я должна была представить, как отпускаю его. И вот психолог задала вопрос: «Ты готова?» Честно ответила: «Не знаю». И тут она как рявкнет: «Что значит ты не знаешь?» Я перестала к ней ходить через пару сеансов. © nomarzhan
Опытный психолог добивается такого эффекта, что пациент, как бы, влюбляется в него и между ними возникает "химия". Поэтому, многие пациенты годами ходят к одному и тому же психологу.
- Иногда пишет бывший парень и пытается выудить у меня денег. Может вспомнить какую-то ситуацию, когда платил за меня в прошлом. Когда факты подтверждаются, я скидываю. А недавно он в край офигел: написал, что был у психолога, мол, у него подавленное состояние из-за меня. Так психолог ему сказал, что нужно к психотерапевту. Теперь бывший просит, чтобы я заплатила за первый сеанс, но я согласна только на половину суммы, потому что до меня он уже был наполовину подавленным. © Не все поймут / VK
- У меня подруга — психолог с большим стажем. Недавно сидели, и она мне выдала: «Смотрю на тебя все время и не вижу никаких травм». В тот момент у меня был только один вопрос: «А что должны быть?» И она давай рассказывать, что травмы есть у всех, и их отсутствие — это ненормально. Я задумалась: либо я действительно ненормальная, либо она так себе психолог. © Подслушано / VK
- Я думала, что самым тяжелым в работе психологом мне будет слышать страшные и болезненные истории людей, но это не так. У меня не такой богатый опыт практики, но вот с одной девушкой проводим сеансы где-то месяцев 7. Я болею за ее успехи, переживаю ее падения. Помогаю во всем разобраться, вспомнить себя и свои желания. И уже так прикипела к ней, что мне даже больно от мысли, что мы не сможем дружить в реальной жизни. Я бы действительно хотела иметь такого друга, но этикой это строго запрещено. Вот такие вот минусы профессии. © Палата № 6 / VK
- Как-то раз я проводил сеанс дистанционно. А клиент тогда только переехал, еще не все вещи распаковал. И вот он повествует мне о чем-то сокровенном, а я наблюдаю, как его кот запрыгивает на коробку, затем на полку, крадется и скидывает семейное фото. Я только рот успел открыть, как рамка упала на пол и разбилась. Клиент испугался до чертиков. © vgmgc / Reddit
Если бывший тянет деньги с девушки, она должна сказать, что из за их общения сама стала платить психологу, и пусть возмещает стоимость посещения)
- С недавних пор мои родители начали ходить к семейному психотерапевту, взяв пример с меня и моего мужа. Нам это реально помогло. В итоге родительская семейка меня знатно удивила. Походили они где-то 2 месяца на сеансы и вдруг подали заявление на развод. Оказалось, что у мамы что-то там завязалось с психологом, а у папы — с его секретаршей. А еще они поняли, что их брак уже не спасти. © Не все поймут / VK
- Я психолог. Недавно ко мне пришла девушка — ей меня посоветовали. Сказала, что никак не может найти парня. Я решила для начала пошутить: «А вот есть у меня волшебная ваза, потри ее пока и загадай желание». После этого отошла по делам. Возвращаюсь, а она держит в руках вазу и гладит ее... © Карамель / VK
Еще больше историй психологов и о психологах можно почитать здесь:
Комментарии
Может, девушка подумала, что погладить вазу - это часть терапии. Фиговый ты какой-то психолог.
Пы. Сы. Я вернулась к посту и посмотрела источник. Больше вопросов не имею🤣🤣🤣
У меня вопрос к психологу, который влюбился в актрису. Тут же, вроде, хэппи энд? Или здоровая девушка его не устраивает, нужна только с депрессией?
Кому точно к психологу надо сходить, так это девушке, которая бывшему парню деньги возвращает. Это ж надо было додуматься! Он манипулирует, а она ведётся