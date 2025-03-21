15+ человек, которым только дай повод, сядут на шею и не отцепятся

Хорошая идея брать деньги за " ... хорошей кровати с дорогим бельём и есть вкусную еду ..." . Вот ей еще идея - можно и за кекс брать деньги. А чё? В чем проблема? Она разве меркантильная? Да ну нет же ! Она современная !!!