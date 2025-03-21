Хорошая идея брать деньги за " ... хорошей кровати с дорогим бельём и есть вкусную еду ..." . Вот ей еще идея - можно и за кекс брать деньги. А чё? В чем проблема? Она разве меркантильная? Да ну нет же ! Она современная !!!
15+ человек, которым только дай повод, сядут на шею и не отцепятся
К хорошему, как говорится, привыкаешь очень быстро. И многие из нас знают таких людей, которые сначала попросят какую-нибудь мелочь, а потом в мгновение ока превращаются в настоящих нахлебников. А некоторые так вообще становятся профессионалами своего дела и готовы осесть на вашей шее всерьез и надолго.
- Парню нравится приходить в гости, ночевать на хорошей кровати с дорогим бельем и есть вкусную еду. Но стоит заикнуться, что хорошо бы помочь с оплатой аренды, закинуть что-то в холодильник или сделать подарок — сразу: «Ты меркантильная». А что ж мы тогда встречаемся не у тебя дома? А потому что у меня лучше. Только это «лучше» стоит денег, так уж вышло. © Подслушано / Ideer
- Знакомлюсь с чуваками ради похода на свидания за их счет. Они надеются на что-то, а я просто ем с ними, смотрю кино на халяву, потом прихожу домой и кидаю в блок. Есть безумная идея сходить на 100 свиданий. © Подслушано / Ideer
- Когда я была помладше, мой старший брат уговорил родителей позволить его девушке (женщине с двухлетним ребенком от другого) переехать к нам. Она была очень вежлива и обходительна около месяца. Потом начала ругать меня за то, что я оставляю журналы в «ее» ванной. Позже в том же году я еще и стала бесплатной няней, пока они с братом ходили на концерты и в походы. Она не работала, пока жила там, поэтому никогда не платила за аренду. Дома царил полный бардак. Наконец, примерно через год с небольшим родители дали ей месяц на то, чтобы съехать. И она переехала к своему отцу и мачехе. © willyreddit / Reddit
- После свадьбы жили со свекровью в частном доме. В соседнем доме жил ее старший брат с семьей, одна стена. На стене маленькая дверь, чтобы ходить туда-сюда. Дядина жена ужасно готовила, из-за этого они постоянно ели у нас. Дядя еще и диктовал, что он любит, а что нет. Один раз испекла большой торт, закончила украшать уже вечером. Поставила в холодильник и пошла спать. Утром смотрю — торт нарезан. Подумала, что свекровь ночью попробовала, но спрашивать не стала. Позже заходит дядина жена и говорит: «Очень вкусный торт получился. Я тут зашла за кефиром, открываю холодильник, а там торт. Я нарезала, сама попробовала, да еще с собой дяде и сыну взяла». Даже не подумала, вдруг кому-то испекли, вдруг торжество какое-то. Захотела и съела. © Дильдора Усманова-Алимова
- В нашем общежитии студенты собирались небольшими группами — разговаривали, учились, играли, ели. Все были очень дружелюбны. Но был там один парень, который слонялся от группы к группе, пока не получал то, что хотел. У одних что-то выпросит, у других — еще что-то, затем этажом выше попытается добыть что-то у третьих. Тут ручку попросит, там — бумагу. Кто-то сидит перекусывает? Он остановится «просто поболтать». В конце концов, кто-то почувствует себя неловко из-за того, что все едят, кроме него, и предложит ему чего-нибудь. Даже в общий душ он ходил, когда там кто-то был, и всегда умудрялся «забыть» мыло и шампунь в своей комнате. Вскоре мы поняли, что он делает, и больше никто ему ничего не предлагал. © Unknown author / Reddit
- Как же меня бесят халявщики. Соседка такая: «А у тебя таблетка есть? А пипетка есть? Дай лук и картошку. Стульчик для кормления мне отдашь? У вас там классный костюм у сына был, отдашь мне?» Дай, дай, дай! Когда мне что-то нужно, я беру деньги и иду в магазин. Твой муж получает зарплату больше моего. У тебя один ребенок, у меня трое. Какого черта ты у меня постоянно попрошайничаешь? Апогеем стало то, что я отказалась давать ей свою машину. Она обиделась, но потом опять звонок и снова: «Дай!» Послала ее. Теперь она мне мстит. © Подслушано / Ideer
- Лежала на сохранении, в палате был телефон. Пришла нянечка. Попросила позвонить. Ну ок. Вечером болтали с мужем по мобильному, она снова зашла, молча взяла трубку, и начала громко разговаривать, перекрикивая меня. Но самый атас был, когда в палату вваливается какая-то женщина и сообщает, что ей нужно позвонить. А я ее вообще впервые вижу! Была в полном шоке, но все же нашла в себе силы отказать. Она так возмущалась! © Strega Caspian
- Мой бывший. Мы были вместе почти 5 лет. За это время он несколько раз солгал, что работает. Но на поверку на названных им работах о нем никто даже не слышал. Несколько раз я давала ему деньги на оплату коммунальных услуг, а потом узнавалa о неуплате только когда уже все отключали. У него не было своей машины, но его вполне устраивало постоянно пользоваться моей — и он никогда ее не заправлял. Я покупала ему одежду. Мне приходилось каждый месяц выпрашивать у него деньги на аренду, а в итоге снова и снова платить за все самой. Чем я только думала?!
Выгнав его из своего дома, я, честно говоря, почувствовала облегчение. Прям гора с плеч! И минус 27 кило веса тоже! Теперь я помолвлена и в следующем году выхожу замуж за человека, которого называю своим лучшим другом! © leesa725 / Reddit
- Я отдавала свои хорошие вещи, которые по каким-то причинам не носила. Потом узнала, что человек их просто передает дальше или, возможно, даже продает. Спрашиваю: «Почему?» А мне отвечают: «Этим людям они нужнее!» Так покажи мне этих людей — я сразу им и отдам! Это называется «чужими руками жар загребать».
Или еще случай: отдала одной женщине куртку, она ей явно была мала, но та настаивала, что куртка ей как раз и очень нравится. Потом, зайдя как-то к ней, увидела ту самую куртку у ее кошки, которая теперь на ней спит. Мне не жалко, просто неприятно. Ведь есть люди, которые на самом деле нуждаются в одежде. © Ольга Юргутите-Гольцева
- Когда новые знакомые узнают, что я мастер маникюра, начинают тыкать в нос свои ногти и приглашать в гости со словами: «Может, захватишь свой инструмент? Посидим, поболтаем и заодно ногти сделаешь?»
Раньше ходила. Никогда не платили, еще и мозг выносили: тут не то, там не так. Больше по гостям не хожу. Хотите ногти — записывайтесь ко мне в салон. Инструмент домой не беру. Я трачу деньги и время на расходные материалы, а они хотят услугу за чашку чая на кухне? Фиг вам! © Подслушано / Ideer
- Моему брату 22 года, и он все еще живет с нашей мамой. Напару со своей невестой — ей 21. Они работают в супермаркете на полставки. Все деньги, которые получают, идут исключительно на их хотелки. Они не оплачивают никаких счетов и в значительной степени полагаются на меня и еще нескольких человек.
У меня 4-летний ребенок, и около года назад моя мама решила попросить меня съехать. Мне некуда было идти, да еще и с ребенком на руках. Однако теперь у меня есть собственная квартира, работа на полную ставку. Я учусь в колледже, вожу машину и вовремя оплачиваю все счета. Честно говоря, я благодарна маме за то, что выставила меня, потому что мне нравится моя нынешняя жизнь.
Кстати, брата она выгонять при этом даже и в мыслях не имеет. © Unknown author / Reddit
- Есть подруга-блогер. У нее все на халяву: ей услугу — она рекламу. Пришла к ней в гости, решили роллов заказать. Я ей предлагаю место, где реально вкусно, а она мне свое, где по бартеру согласны. Ну ладно.
Привозят нам огромный пакет, она делает распаковку, все снимает, на камеру восторгается. Я пробую и... гадость! Спрашиваю, нравится ли ей на самом деле. «Нет, не нравится, но на халяву, — говорит, — и хлорка — сахар».
В следующий раз у меня дома я к ее приходу заказала из «своего» места. «Ой, как вкусно, — говорю ей, — может, выложишь отзыв, тебе же понравилось?» А она сказала, что за бесплатно отзывы писать не собирается, как бы вкусно ни было. © Подслушано / Ideer
- Я визажист-парикмахер. Не пошла на свадьбу бывшей подруги, потому что она жадная. За десять лет ничего мне не подарила, а требовала с меня в подарок 10 тысяч + макияж и укладку — естественно, на халяву.
Вместо этого я обмотала ногу бинтами, сфотографировала и выложила в сеть с комментарием: «Ой-ой, ногу сломала!» В ночь перед ее свадьбой!
По телефону подруга чуть ли не рыдала и орала, что я ей все испортила. И именно в этот момент мое терпение лопнуло: я сказала ей всю правду, кто она и куда теперь может идти.
С тех пор живу себе спокойно и счастливо. © Подслушано / Ideer
- Брат познакомился с девушкой. Пригласил ее в дорогое кафе. Решили сперва прогуляться по парку. Гуляют, и вдруг им навстречу идут две ее подружки, и та сразу же приглашает их пойти вместе с ними. Ну мой братец тоже не дурак. Сделал ход конем и повел их всех в дешевую забегаловку. Девушкам, естественно, не понравилось такое решение, но они не отказались. Наверное, рассчитывали поесть на халяву в дорогом кафе. Все три сидели и ели, как в воду опущенные. И, как говорит брат, он почти слышал, как они в мыслях ненавидят его. После этого дня он был отправлен в ЧС. © Подслушано / Ideer
- Купили квартиру с мужем. Придумали дизайн, планировку, детали. И тут влез его брат со своей строительной бригадой: мол, сделаю все в лучшем виде! Хорошо, отдали ему предоплату и стали ждать. Каково же было наше удивление, когда через полтора месяца нам впервые удалось попасть туда — и это был ужас страшнее, чем я представляла. Брат, кажется, даже не заглядывал в подробные файлы с дизайном. Все сделано от балды и через одно место. Так он еще и денег попросил, чтобы закончить этот ремонт.
Муж сильно расстроился, поехали домой. В итоге он позвонил брату, послал куда надо, велел забирать свое барахло и возвращать все деньги. Был большой скандал со всеми родственниками. Брат требовал деньги, которые якобы сам вложил. Муж требовал свое, но договора нет, и все просто разругались и разошлись.
Мы взяли недостающие деньги в кредит и наняли нормального прораба. С переделками этой работы почти три месяца пришлось ждать. Зато теперь у меня красивая квартира, минимум общения с родственниками мужа, а главное — полная потеря отношений с этим самым братом. Этот кредит того стоил! © Подслушано / Ideer
- Заходим с сыном в магазин за продуктами. Там перед 8 Марта разложили на продажу тюльпаны. Наш диалог:
— Мам, смотри, какие красивые! Давай купим красные?
— Красные? Кому?
— Мне и папе.
— Зачем?
— Чтобы мы тебя с 8 Марта поздравили.
Маленький халявщик. © Мамдаринка / VK
- Училась в универе. Планировалась поездка в Испанию для тех, кто досрочно и на отлично сдаст сессию. Один из одногруппников взял и сам выставил себе по всем предметам пятерки. В деканате разбираться не стали, отправили его в Испанию. А сами тем временем его отчислили. © Подслушано / Ideer
Такие люди были, есть и будут. Они ловко пользуются добротой окружающих и редко испытывают угрызения совести. Но теперь, зная их приемы, вы сможете вовремя сказать «нет». Ведь ваша щедрость — это ваш выбор, а не их привилегия.
Комментарии
Последняя история прямо поразила. Очень удивительно, что в деканате не стали разбираться и такого студента отправили в Испанию. Не думаю, что он сильно расстроился от того, что его отчислили. В Испании побывал, а в другой университет поступит na следующий год.