15 людей, с которыми что ни день, то остросюжетный блокбастер

Из переписок в мессенджерах и соцсетях у некоторых людей можно собрать целый сборник всяких уморительных ситуаций. Ведь среди повседневных диалогов порой можно отыскать такое, что хоть сейчас по ним короткометражку снимай.

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Катюша Азаренко 1 день назад Ха-ха-ха. Этот тест уже давно врёт на тему "жили вместе вечно". Даже в графе "отец" не факт что будет стоять хоть какое-то имя. - - Ответить

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Некоторые люди вообще не могут жить без всяких приколов и не вляпываться в разные истории. Но зато благодаря им всегда есть над чем посмеяться.

Внимание: в январе 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.