15+ старых снимков, которые мы любим и ценим сильнее, чем тысячи современных с телефона

В современном мире достаточно достать из кармана свой телефон, чтобы сделать фотографию, причем их количество практически не ограничено, ведь всегда можно удалить ненужное. Однако раньше каждый снимок был на вес золота, ведь пленка стоила немалых денег, а потом еще проявить каждый кадр нужно. Именно такие фотки остаются очень дороги сердцу даже спустя много лет.

«Модные девчата. Я в белой майке»

Детский автомобиль — мечта каждого ребенка

Wojtek Laski / East News

Вспомните, как мы надкусывали уголки у хлебушка

Wojtek Laski / East News

«Мой батя — пижон и стиляга! Ух, зацените эти очки»

«Мне было стыдно. Все были человеками-пауками, Гарри-Поттерами. Но сейчас понимаю, что мама сделала просто суперский костюм!»

«Деревенский ухажер»

«Анапа, 1974 год. Держит слона за хобот моя двоюродная сестра Светка, которую я вывезла на море на заработанные в стройотряде деньги»

Кстати, посмотрите еще на одну подборку фото из нулевых, на которых запечатлен дух той эпохи.

«А это на фото я. Как же давно все это было!»

«Мои родители после бракосочетания, счастливые, ровно 55 лет назад»

«Мой папа любил модничать, не упускал шанс за границей закупиться модными вещичками»

«Мы с другом Олегом что-то хомячим»

Иногда так и хочется посмеяться над своими детскими снимками и показать их всему интернету.

«Первоклассники, 1956 год»

Хорошая фотография! Кстати, совместное обучение мальчиков и девочек было введено совсем незадолго до этого снимка, а именно в сентябре 1954 года. © PrPsi / Pikabu

«Мои родители, 1977 год»

«Я с мамой, примерно 1990 или 1991 год»

Мама очень красивая, а вы — ее маленькая копия. © Lilienskaya / Pikabu

1982 год. А как вчера было

«Обожаю это фото с мамой: оно и слегка жутковатое, и такое милое одновременно! Я будто кукла фарфоровая в маминых руках»

«Это мое детство. Я с банкой. Что это значит — не знаю»

Выглядит как кадр из фильма! © Unknown author / Pikabu

«Хорошо в деревне летом...⁠⁠ Июнь 1985 года»

Томск, 7-й класс, 1982-1983 учебный год, переменка на уроке труда

«Мама в коляске, 1956⁠⁠ год»

Сейчас за такую коляску ₽ 50 тыс. отдашь, не меньше! © chestopesto20222 / Pikabu