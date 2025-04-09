15 пар, на которые никто не ставил, а они смогли построить отношения

Истории
2 часа назад

Иногда смотришь на ту или иную пару и возникает мысль: «Да как они вообще полюбили друг друга?» В жизни бывают разные ситуации. Например, родственники не одобряют выбор любимого племянника, а друзья не могут принять вторую половинку друга. Но в итоге союзы, из-за которых все закатывали глаза, оказываются крепче многих. Герои нашей статьи — яркое тому доказательство.

  • Работала в отеле в Турции. Начал новый коллега меня подкалывать и разыгрывать. Было взаимное противостояние. Поехали мы с коллегами на пенную вечеринку. Я при параде. И этот умник мне пену прямо в лицо кинул, а я не растерялась и ответила ему тем же. В итоге мы, наверное, час гонялись друг за другом по всему клубу. То пеной закидываемся, то он случайно мой стакан выльет, то я случайно задену его сумкой. В середине вечера сами не поняли, как поцеловались. И все — накрыло обоих. Начали встречаться. Он младше меня, у нас разные национальности. Стало на все плевать, мы просто счастливы вместе. Родители с обеих сторон были в шоке, но приняли.
  • Мы с мужем почти 30 лет вместе, а родители с обеих сторон до сих пор ждут, когда мы разбежимся, потому что каждый из нас, по их мнению, не пара другому. Объективных причин нет — просто их личное мнение. © Олеся Иванова / ADME
  • На работе тогда начались задержки с зарплатой, кредиты висели как гири на шее, денег вообще в ноль. Переехала в новый город, знакомых почти нет, просить взаймы не у кого. Иду домой, настроение на нуле, глаза мокрые. В мыслях начинаю уже со Вселенной говорить: мол, ну помоги ты мне, ну сколько можно. И тут как дунет ветер прямо в лицо. Я отвожу голову в сторону и вижу киоск с лотерейными билетами. Думаю: ну вот оно, знак же! На последние деньги, на сдачу от проезда, беру пять штук. Стою, открываю один за другим. И тишина. Всё мимо. Села на лавочку рядом и как заревела. Подходит парень, спрашивает: мол, что случилось? Я сначала отмахиваюсь, думаю, мало ли кто. А потом смотрю — нормальный такой, переживает реально. Сказала ему: «Да просто день плохой». Он такой: «Пойдем кофе попьем, немного отвлечешься». Пошли. Сидели, болтали часа два. Оказалось, мы даже из одного города, просто в разное время переехали. Через пару недель начали встречаться, и я, конечно, рассказала про свои долги и проблемы. А он помог. Просто так, без упреков, без вопросов. На этот Новый год сделал предложение. И вот сижу теперь, вспоминаю тот день. Вселенная ведь реально помогла, просто не так, как я ожидала. © Не все поймут / VK
  • Встречалась с парнем. Мы еще мелкие, по 19 лет. Пошли в гости к моей подруге, и я увидела, что она прям влюбилась в моего кавалера. У меня такой любви к нему не было, просто нравился, приятно с ним было. Как итог, через год у них свадьба, а я — свидетельница. Сейчас их сыну 28. © МуШка / ADME
  • Нам с мужем тоже все говорили, что мы не пара: мол, я с ним поиграюсь и брошу. А мне — что он сильно старше, не богат и не знаменит. Конечно, мы пока женаты не 20 лет, а 2,5, но тем не менее. © Александра Гетманская / ADME
  • Брак как деловое предложение меня никогда не привлекал, но семье нужны были деньги, а знакомому — жена. Я была идеальной кандидаткой. Согласилась. Свадьбы не было. Отношения у нас были свободные, хотя мы жили в одной квартире. И не заметили, как стали спать в одной спальне, распределять обязанности. Не ругались никогда, часто выходили вместе на прогулки, в кафешки и кино. А одним прекрасным утром мой фейковый муж разбудил меня поцелуем и сделал предложение. Кольцо было лучше, чем предыдущее, а глаза «жениха» просто сияли. Я согласилась, потому что симпатия к нему давно переросла во что-то большее. Мы сыграли свадьбу спустя два с половиной года после росписи. Даже помолвку сделали. У меня было настоящее платье. Семья в восторге, а я — счастлива. © Палата **/ VK
  • На 3 курсе сын познакомился с девушкой из очень богатой семьи. Я отговаривала его от отношений, ведь таким нужны салоны, рестораны, курорты. Он не послушал и сделал предложение. Ее родители тоже оказались против, не пришли на свадьбу и лишили спонсорства. И вот прошло 2 года, как вдруг моя младшая дочь серьезно заболела. Нужны были деньги на операцию, срочно. И моя невестка продала свою машину. Ни я, ни мой сын не просили ее об этом. Сама нашла покупателя, сама продала и принесла мне деньги. Я была в шоке и сказала, что не смогу ей вернуть их. А невестка ответила, что мы теперь семья, семье нужно помогать, ничего возвращать не нужно. Дочери сделали операцию, с ней все хорошо. Невестка теперь ездит на метро, но она такая же позитивная девушка и ее отношение ко мне или сыну не изменилось. И мне так жаль, что я не смогла разглядеть в этой девушке хорошего человека раньше. Стыдно за себя. Рада, что сын не послушал меня и выбрал любовь. © Палата №6 / VK
  • Дядя болеет эпилепсией с подросткового возраста. Когда ему было 16, у него появилась девушка. Они долго встречались, но приступы начали усиливаться, и мама решила позвать на разговор его девушку — попросила расстаться с сыном. Она боялась, что если это не произойдет сейчас, дальше будет еще больнее переживать расставание. Девушка не согласилась. Эпилепсия ее не пугала. И вот — им уже скоро 30, а они до сих пор вместе. © Палата №6 / Telegram
  • Мы были молоды и не подходили друг другу. Мы расставались и снова сходились, нас тянуло друг к другу. Я его бросила. Договорились, что повзрослеем и, если звезды сойдутся, попробуем снова. Встречались с другими, но через 5 лет случайно столкнулись. Решили попробовать воссоединиться, действовали очень осторожно. В итоге скоро поженимся. Иногда нам просто нужно вырасти до того человека, который нам якобы не подходит. Такое случается! © kcarvalh / Reddit
  • Зять бегал за сестрой, она не хотела быть с ним. Он мог ее под окнами где-то ждать. Он знал, что у нее есть другие ухажеры, но все равно хотел быть с ней. У нее дочка от другого брака и она ему сказала, что штампа в паспорт больше не хочет. Он согласился на все условия и дочь как свою воспитывает.
  • Я тружусь в крупном агрокомплексе, занимаюсь аудитом. Довольно часто приходится выезжать в командировку в другие филиалы. С мужем мы вместе уже 6 лет, 4 года как расписаны. Даже свадьбы не было — просто расписались и все. Я родила и вышла на работу. Муж сидит с ребенком. Исходили чисто из финансовых соображений. Муж зарабатывает почти в 2 раза меньше меня. Через полтора года после рождения ребенка я в очередной раз оказалась в командировке. Там за мной приударил один из экономистов. Закрутилось-завертелось, сначала кофе, потом ужин... Сначала я считала эту измену небольшой интрижкой. У кого не бывает? Но это переросло в полноценные отношения. Примерно 50-60 дней в году я провожу у своего «второго мужа». Благо, работа позволяет. Муж фактически меня спалил и знает, что у меня есть еще один мужчина. Я однажды хотела завести с ним разговор на эту тему. Только он отказался слушать — ушел в другую комнату. Больше не предпринимала попыток с ним поговорить об этом. Он тоже. Так и живем. Хотя больше люблю второго мужчину, но и первого бросить не могу. © Аноним / y-story
  • Я мужчина ростом 162 см. Всю жизнь комплексую. Как-то друзья позвали на свидание вслепую. Но показали фотки, девушка понравилась, поэтому согласился. Прихожу в кафе и вижу... ее. Захотелось наорать на всех и хлопнуть дверью. Нет, она не была высокой. Зато она была в ботинках на нереально огромной платформе и одета как гот. С ярким макияжем, с паутиной вместо колготок и кучей татуировок по всему телу. А у меня образ хорошего мальчика, я преподаю сольфеджио и ношу накрахмаленные рубашки. Видимо, над нами решили жестко подшутить. Но я остался понаблюдать, что будет. В какой-то момент мы пошли танцевать, и она поцеловала меня. Мы застыли на месте и вылупились друг на друга. Все остальные тоже были в шоке, начали потихоньку расходиться. Мы остались, поговорили. Она призналась, что сделала это ради того, чтобы позлить бывшего. Он и был организатором всей этой тусовки. Мы продолжили общаться онлайн, оказалось, у нас много общего. А потом она со смущением сказала, что почувствовала что-то, когда целовала меня, и с тех пор думала обо мне постоянно. Вот так чья-то злая шутка стала началом новой любви.
  • У меня роман с подчиненным. На рабочем месте мы изо всех сил изображаем, что ничего не происходит, но после 17:00 все меняется. Встречаемся в основном у меня. Иногда бываем у него. Остроту этой ситуации придает тот факт, что если наш роман вскроется, то обоим будет грозить увольнение из-за жесткой политики компании. Забавно, что началось все с ужасно сделанного отчета. Когда я увидела то, что там понаписали, то была готова наорать на сотрудника. А когда он зашел в кабинет, молча положил нормальный отчет и, краснея, начал признаваться в любви. Признаюсь, я обомлела. Влюбилась словно подросток. Мы не делаем совместных фоток, не гуляем вместе в парках. Мы в магазин даже вместе не ходим. Все в условиях строгой секретности. Но как же это здорово! Запретный плод по-настоящему сладок! © n###########@mail.ru / y-story
  • Я старше мужа на 11 лет. Год назад устроилась к нему в отдел фигуристая девушка. И стала очень напористо его завоевывать. Муж деликатно отшучивался. Я тоже близко к сердцу не воспринимала. Но недавно слышу звонок в домофон. Смотрю в камеру — она. Заходит, а в руках ребенок! Совсем крохотный младенец. А та со слезами: «Посмотрите на него, это сын Влада! Он вас жалеет, не уходит от вас, а мы давно живем как семья. Не мучайте, отпустите уже его!» Я дар речи потеряла, еще наш сын вышел, тоже стоит с глазами по три рубля. Мы с ним посмотрели друг на друга и как давай смеяться. Гостья наша наорала на нас и ушла. Она не знала, что муж мой бесплоден, а сына мы взяли из детского дома 12 лет назад (он знает). Эта капля стала последней, муж попросил руководство разобраться. Но девушка уже сама от стыда написала заявление. Мне не раз с завистью говорили, что нечестно это — отхватила себе мужика богатого и молодого, мечту многих. Только вот я его не отхватила, он сам мне предложение сделал, сам ухаживал за мной. Мужчина — это не счастливый билет, за который нужно бороться.
  • Мой муж очень красивый. Это факт, а не комплимент от жены. И дети у нас очень красивые, все трое: сыночек и две доченьки, похожи на папу. Я этому невероятно рада, ведь сама еле-еле дотягиваю до комплимента «симпатичная». А вчера я пришла забирать детей из детского сада немного раньше и услышала, как воспитательницы обсуждают нас, нашу семью. Одна из них говорила, что мои дети приемные, ведь невозможно быть такими красивыми при такой невзрачной маме. Я вошла и сказала, что лучше не обсуждать такое в детском саду. Ведь могут услышать дети. Воспитательницы заволновались, стали извиняться, а я просто забрала детей и ушла. И уже в машине разревелась как девчонка. Я знала, что не красавица. Но это так жестоко... Обсуждать нас в подобном тоне. Не могу забыть их слова, постоянно прокручиваю их в своей голове. © Мамдаринка / VK

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее