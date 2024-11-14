15 полезных лайфхаков которые по щелчку пальцев сделают жизнь проще

Порой мы годами живем, знать не зная, что некоторые простые действия способы упростить наш ежедневный быт. Например, лучше греть пиццу не в микроволновке, а в сковороде. А еще есть простой и быстрый способ скормить даже самой привередливой собаке таблетку.

Если вдруг каким-то чудом у вас осталась с вечера пицца...

Этот способ способен спасти вас от вопроса: "Ты что влюбился?"

Кофе станет вкуснее, если добавить туда один ингредиент

Как мотивировать себя вставать по утрам

Как решить проблему с отсутствующей деталью пазла

«Я съел эту деталь».

Как вывести зеленку

В 10-м классе я купил на рынке офигенный по тем временам рюкзак — в ковбойском стиле, из холщовой ткани. В первую же неделю учебного года по ОБЖ нам задали принести на урок зеленку, и эта чертова зеленка протекла, образовав на рюкзаке огромное пятно размером с мое расстроенное лицо. Немного погоревав, я положил рюкзак в долгий ящик и стал пользоваться старым. Прошло лет 8, и я решил разузнать, как вывести зеленку. В общем, достал я рюкзак, вылил на него 2 флакона перекиси водорода, а через 15 минут наблюдал абсолютно чистый, только мокрый, рюкзак в ковбойском стиле. Зеленка очень просто выводится перекисью, и знай я это в школе — не пришлось бы расстраиваться. Может, и ваши, на первый взгляд нерешаемые, проблемы имеют простое решение, но вы об этом не знаете? © StAsSS1 / Pikabu

Как повысить себе настроение на рабочем месте

© MadHardHatter / Reddit Каргусик 20 часов назад Повысить настроение, это если б сей тип тебя na глазах у всех na ламборгини забирал (ну или хоть na трамвае), а тут - сожаление. - - Ответить

«Доброе утро, Тереза».

Оказывается, есть способ попроще, чем по батареям бить

Пятница, у новых соседей сверху гульба. Постучал по стенам, бесполезно. Ругаться нет ни с сил, не желания. В итоге придумал такое, от чего они за одну секунду замолчали. Просто спустился вниз и позвонил им через домофон. Представился полицейским, сказал, что на них поступила жалобу и чтобы срочно открывали. Трубку положили, домофон отключили, тишина. © Dr**** / Pikabu

Как сделать, чтобы молоко никогда не кончалось

«Скажи мне, что у нас мало молока, ЗДЕСЬ. А не здесь!»

Как проверить, не обвесил ли вас продавец

У нас в округе много разных торговых точек. На рынке у нас частенько обвешивают. Когда предъявляешь претензии устраивают цирк. Кто-то с каменным лицом возвращает разницу, кто-то клянется, что случайно. Помог простой метод: дома я взвесила телефон. Он-то всегда со мной. Теперь перед покупкой телефон на весы бряк — и сразу видно, все ли нормально с весом. Просто, эффективно, дешево, сердито. © Kubanka / Pikabu

Как дать таблетку собаке

Все гениальное просто

У меня есть младший брат и, не смотря на его юный возраст, он уже лучше меня знает, куда нужно вложить деньги, чтобы преумножить свой доход. 100 рублей, которые ему дает мама, он тратит на дорогу до бабушки, которая даст 1000. © OptimalniyVarian / Pikabu

Когда зима уже на носу

Есть простой способ слить летнюю омывайку. Пригодится, если в бачке ее еще много и не хочется гонять омыватель. Нужно просто взять и выкачать садовым бабушкиным пульверизатором. Который со шлангом, а не с емкостью. © DenisPantushev / Pikabu

«Просто купите несколько цветных стикеров и жизнь станет проще»

© ClankRatchit / Reddit Светлана БМВ 20 часов назад Случайно услышала разговор мальчика, лет пяти, с мужчиной. Пацан кричит, - дай рубль, дай рубль! Ну, чё, тебе жалко штоли? Мужик говорит, - дай мне десять, тогда дам тебе рубль, мне не жалко. Я думаю, вот, блин, как будто я в Ералаш попала! - - Ответить

«Простой маркер решает кучу проблем»

Внимание: в сентябре 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.