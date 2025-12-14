15+ раз, когда иголки и нитки попали в руки настоящим волшебникам от мира вышивки

Для человека стремиться к творчеству — совершенно естественно. Кому-то для этого нужны краски и холсты, кто-то вдохновенно ваяет торты на кухне. Ну а кто-то неровно дышит к вышивке. Для некоторых вышивка — это просто хобби, а для героев нашей подборки — способ воссоздать Вселенную, мозаику со стены или детские воспоминания с помощью иголки и ниток.

«Вышивка прямо на бумаге. И получились милые рождественские открытки для всей семьи»

«Моя лучшая подруга недавно родила малышку Дейзи. Вот как я решила оформить список гостей на детской вечеринке»

«Когда мне было 8 лет, мама вышла замуж за моего отчима. Я нарисовала приглашение на свадьбу. И теперь его воплотили в вышивке»

«Я понимаю, что подобные вещи нравятся далеко не всем, но я в восторге от результата. Но, о Господи, сколько же сил я потратила!»

«Наконец-то я нашла подходящую рамку для моего призрачного друга»

«Моя вторая попытка. Как видно, есть куда расти. Но я очень многому научился»

«Как я вижу мир без очков и в очках»

Ха-ха, теперь это все, о чем я буду думать, используя этот шов для вышивки. © colormehappy13 / Reddit

«Я сделала вышивку — копию мозаики со стены берлинского метро»

«Как раз закончила к развешиванию новогодних украшений. Часть работы пришлось делать в машине при слабом освещении. Не рекомендую»

«Счастливого кризиса».

«Мой отец всю жизнь фанатеет от „Звездных войн“. Вот такой подарок я ему подготовила»

«Я вышила Туманность Ориона. В процессе боялась, что выйдет ерунда, но получилось даже лучше, чем я представляла»

«Наконец-то я могу похвастаться своим последним проектом»

«25 лет назад мы с семьей переехали. Девочка по соседству пришла знакомиться. Теперь мы лучшие подруги. Тогда она сказала моему отцу эти слова»

«Я слышала, у вас есть дочка».

Выглядит как определение слова «Уют»

«Я не могла определиться с выбором темы вышивки на этой ткани. В итоге есть и осьминог, и акула»

«Кто-нибудь пробовал вышивать на фетре? У меня получилось что-то сомнительное»

«Вот такая лесная вышивка у меня получилось. В Нидерландах мы называем такие грибы „скамейками фей“. Потом это станет обложкой для книги»

«Я начала этот проект несколько месяцев назад. Изначально хотела просто потренировать разные стежки. А получила диско-шар»