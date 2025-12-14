15+ раз, когда иголки и нитки попали в руки настоящим волшебникам от мира вышивки
Для человека стремиться к творчеству — совершенно естественно. Кому-то для этого нужны краски и холсты, кто-то вдохновенно ваяет торты на кухне. Ну а кто-то неровно дышит к вышивке. Для некоторых вышивка — это просто хобби, а для героев нашей подборки — способ воссоздать Вселенную, мозаику со стены или детские воспоминания с помощью иголки и ниток.
«Вышивка прямо на бумаге. И получились милые рождественские открытки для всей семьи»
«Моя лучшая подруга недавно родила малышку Дейзи. Вот как я решила оформить список гостей на детской вечеринке»
В центре логично было написать Дейзи. А то главное действующее лицо не обозначено.
«Когда мне было 8 лет, мама вышла замуж за моего отчима. Я нарисовала приглашение на свадьбу. И теперь его воплотили в вышивке»
«Я понимаю, что подобные вещи нравятся далеко не всем, но я в восторге от результата. Но, о Господи, сколько же сил я потратила!»
«Наконец-то я нашла подходящую рамку для моего призрачного друга»
«Моя вторая попытка. Как видно, есть куда расти. Но я очень многому научился»
«Как я вижу мир без очков и в очках»
- Ха-ха, теперь это все, о чем я буду думать, используя этот шов для вышивки. © colormehappy13 / Reddit
«Я сделала вышивку — копию мозаики со стены берлинского метро»
«Как раз закончила к развешиванию новогодних украшений. Часть работы пришлось делать в машине при слабом освещении. Не рекомендую»
«Счастливого кризиса».
«Мой отец всю жизнь фанатеет от „Звездных войн“. Вот такой подарок я ему подготовила»
«Я вышила Туманность Ориона. В процессе боялась, что выйдет ерунда, но получилось даже лучше, чем я представляла»
«Наконец-то я могу похвастаться своим последним проектом»
«25 лет назад мы с семьей переехали. Девочка по соседству пришла знакомиться. Теперь мы лучшие подруги. Тогда она сказала моему отцу эти слова»
«Я слышала, у вас есть дочка».
Выглядит как определение слова «Уют»
«Я не могла определиться с выбором темы вышивки на этой ткани. В итоге есть и осьминог, и акула»
Осьминога уменьшить надо было. И работы меньше, и ему не тесно было бы.
«Кто-нибудь пробовал вышивать на фетре? У меня получилось что-то сомнительное»
«Вот такая лесная вышивка у меня получилось. В Нидерландах мы называем такие грибы „скамейками фей“. Потом это станет обложкой для книги»
Не верю😄это не вышивка! Шучу. Но так передать объём не возможно нитками. Вы волшебница?
«Я начала этот проект несколько месяцев назад. Изначально хотела просто потренировать разные стежки. А получила диско-шар»
«Экспериментирую с созданием 3D портрета. Лицо готово, остались только волосы и шея»
А какая вышивка впечатлила вас больше всего?
