15 раз, когда рутина оказалась разрушена неожиданным "сюрпризом"
Народное творчество
10 минут назад
Порой все мы настолько погружаемся в рутину, что становится трудно определить дни, все сливается: дом - работа, дом - работа. Но в какой-то момент обязательно происходит нечто из ряда вон выходящее, что разрывает этот порочный круг. То фонтан внезапно покроется пеной, то обнаружите чью-то еду у себя во дворе. А то и вовсе получите пустой фантик вместо конфеты.
"Вот что я обнаружил прямо посреди леса. Может, кто-то отмечал день рождения?"
«Кто-то бросил бутылку с чистящим средством в фонтан, и теперь там повсюду пена»
«Пугало ручной работы или статуя? Я часто хожу мимо этой красавицы, наряды иногда меняются»
«Чтобы купить бананы в этом магазине, придется отрезать их от ветки»
«Тетя пригласила нас с братом к себе домой, сказав, что будет весело. В итоге мы провели все выходные, убирая ее двор»
"В честь дня рождения пошел с семьей в ресторан. В какой-то мне вынесли вот это. Я был в ужасе"
- Мне тебя очень жаль, но как же это смешно! © MeekaMeeeks / Reddit
«Муравьи полностью съели леденец, но обертка осталась шарообразной»
«Хотела распечатать наши с парнем фото, а мне выдало фотографию, на которой Майк Тайсон»
«Ехал по автостраде утром вот с этим маяком позади»
Дальняк что ли включен? Обычно делают так: пропускают его вперед и пристраиваются сзади также
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«Черный велосипед мой. Белый приехал позже. Владелец запер мой велосипед на свой замок»
«Соседи уже не в первый раз выбрасывают еду в мой двор»
поставить видеокамеру, заснять, чуть смонтировать, пригласить в гости и показать жизнь свиней с их участием
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Ответить
«Каждое утро я слезаю с велосипеда и передвигаю мусорный бак так, чтобы он стоял рядом с деревом и никому не мешал. Но они ставят его обратно»
«Почему именно посреди тротуара?»
"У меня был долгий день на работе и я просто хотел поскорее прийти домой. Вот в каком виде я обнаружил дверь"
«Поставил фальшивого ястреба на крышу, чтобы напугать чаек. Что ж, теперь у них там своя вечеринка»
Еще больше фотографий, которые вызывают больше вопросов, чем могут дать ответов:
Фото на превью Lfren38 / Reddit
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