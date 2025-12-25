15 снимков, от которых пахнет детством и беззаботностью
Взрослые люди порой не замечают, как летят годы, но нам может хватить буквально одной фотографии, чтобы переместиться на десятилетия назад во времена беззаботного детства. В нашей подборке — целая машина времени, которая напомнит, как мы все встречали Новый год, ездили на лето к бабушке и владели величайшими по тем временам (и возрастам) сокровищами.
«Вечеринка в честь Нового года у одноклассника. Четвертый класс, нам по 9-10 лет. Фанта, печеньки, мандарины»
«Попросила маму сфоткать меня со всеми покемонами»
«Регулярно собирались всей толпой у кого-нибудь дома на несколько ночей и беспрерывно играли в Heroes of Might and Magic 3 за одним компьютером»
«Погружение в пучины воспоминаний через 3... 2... 1...»
«Ничего не меняется. Просто я с телефоном.1994 год»
«Портал в детство»
«Детство так далеко...»
«Разбирал шкаф со старыми вещами и нашел остатки коллекции фишек из детства. Всего около 400 штук, раньше было где-то 2,5 тысячи, остальные раздал»
«Нас с подругой не звали на вечеринки, поэтому мы делали такие фото и постили их в соцсетях»
«И как родители меня отпускали из дому в таком виде?»
«Шел мимо соседнего дома, увидел у подъезда кем-то выброшенный древний артефакт»
«А ведь у меня на письменном столе была практически такая же „галерея“, почти все знакомы до боли»
- Приблизила фото, чтобы рассмотреть картинки, и тут же почувствовала фантомный запах той самой жвачки. Даже слюна выделилась. © Nikta.3110 / Pikabu
«Я был очень крутым малявкой»
«Девочка с ананасом»
«Облизываю венчик с кремом. Собственно, мало что поменялось с тех пор»
Хорошая жена разрешит мужу облизать венчик от крема, а любящая ещё и выключит миксер 😀
«Сегодня утром я заглянул под кровать моего дяди, а там...»
Вон та серая и у нас была. Ещё и фигня для грибочков была, тяжёлая как гиря
- Вот это сокровище!
А у вас были похожие сюжеты и вещи в вашем детстве? Делитесь в комментариях! И посмотрите нашу подборку фотографий, от которых у кого угодно олдскулы сведет.