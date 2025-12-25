15 снимков, от которых пахнет детством и беззаботностью

Взрослые люди порой не замечают, как летят годы, но нам может хватить буквально одной фотографии, чтобы переместиться на десятилетия назад во времена беззаботного детства. В нашей подборке — целая машина времени, которая напомнит, как мы все встречали Новый год, ездили на лето к бабушке и владели величайшими по тем временам (и возрастам) сокровищами.