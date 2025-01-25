16 человек, которые исполнили свои детские мечты, а теперь нарадоваться не могут

В детстве хотела быть той самой тётей из фильмов, которая приезжает раз в год с кучей подарков и сувениров для каждого члена семьи. Два дня назад приехала к родителям, и понимаю что мечту я исполнила. Две больших сумки, с кучей подарков для мамы и папы, для сестры и братьев. Долго не приезжала, соскучилась по всем. А тут подвернулся шанс и тут же поскакала домой.