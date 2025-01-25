Про жару понимаю. У свекров в доме постоянная жара - тёплый пол во всей квартире работает, даже когда н4 улице +25. Феном волосы невозможно высушить, потому что голова потеет в непрерывном режиме. Каждый раз когда у них гостим, с трудом выдерживаю эти несколько дней.
16 человек, которые исполнили свои детские мечты, а теперь нарадоваться не могут
Детские мечты кажутся нам волшебством, которое иногда забывается со временем. Однако некоторые люди не оставляют свои грезы в прошлом и делают все возможное, чтобы воплотить их в реальность. Поэтому мы и собрали истории о том, как мечты детства стали частью взрослой жизни.
- Мне 33, и я наконец-то исполнила мечту детства — завела собаку. Родители были против, но я всегда мечтала о пушистом друге. После Нового года я стала себе Дедом Морозом: у меня появилась лабрадор Тайга, названная в честь детских сказок. С ней моя жизнь изменилась: я наладила сон, стала больше гулять, обрела новых друзей-собачников. Уход за Тайгой требует времени, но радость, которую она приносит, перекрывает все. Мечты должны сбываться — в любом возрасте! © FrolkaLi / Pikabu
- Когда я была маленькой девочкой, то просила купить мне розовые джипы для Барби, но так их и не дождалась. Сейчас я взрослый человек, который купил себе Jeep Wrangler. И я чертовски хорошо понимаю, что живу своими девчачьими фантазиями. © tiny_toni / Reddit
- Моей мачехе, когда я был маленьким, всегда было холодно, поэтому она круглый год поддерживала в доме фактически жару. И теперь, когда у меня есть собственное жилье, меня даже не волнует счет за электричество — я просто выставляю на термостате такую обожаемую мной прохладу. Если мне станет холодно, я надену носки и выпью горячий шоколад. А еще вспомню обо всех моментах, когда я не мог заснуть, потому что был слишком потным и горячим. Сплю как ребенок. © Werew0lfBlood / Reddit
- В детстве я мечтал о PlayStation. Родственники купили ее своим детям, и я завидовал до дрожи. Но наша семья не могла позволить себе такие траты. Я все понимал и не просил. Прошли годы, университет, работа, и я забыл о приставке. Но недавно, седобородым мужиком, я решил вернуть себе детскую мечту. Купил PS5 и играю с удовольствием. Да, дома ворчат: «Зачем взрослому мужику игрушки?» Но это моя мечта, и я ее исполнил. © grimoura / Pikabu
- Когда мне было 9, мама подарила Sega. В 15 — компьютер в кредит. Но LEGO у меня так и не было. Недавно я гулял по торговому центру, зашел в магазин и купил набор LEGO Technic. Это был тот самый восторг, как когда мне в детстве подарили консоль. 36 часов спустя я собрал свой первый набор! Единственное, о чем жалею, что не сделал этого раньше! © moiseyka / Pikabu
- Моя старшая сестра хотела научиться играть на скрипке. Родители купили, но сестра к ней так и не прикоснулась. Потом она хотела научиться играть на гитаре, взяли гитару, оплатили уроки... Результат тот же. Поэтому, когда я захотел играть на скрипке, родители отказали. Мол, сестра уже деньги протрынькала, и больше мы на такое не пойдем. И вот, я учусь в колледже, у меня первая работа, и я покупаю себе скрипку. Пока не очень хорошо играю, но тренируюсь всякий раз, как у меня появляется свободная минутка. © Objective_Suspect_ / Reddit
- В детстве я мечтала о собственном троллейбусе. Я обещала себе, что буду мыть его каждый день, чтобы он был чистеньким и веселым. Но взрослая жизнь все изменила: учеба, работа, и мечта забылась. Однажды в троллейбусе я увидела объявление о наборе водителей. Долго размышляла, стоит ли. Муж поддержал меня. Полгода учебы, практики, и я получила «свой» троллейбус. Моя детская мечта сбылась! И да, я мою свою машинку, как и обещала. © Anastasia.Vet / Pikabu
- Члены моей семьи не ездили в другие страны, за исключением тех немногих, кого отправляли в командировки. И, может быть, дело было только в кругах, в которых я вращалась, но обучение за границей в целом не было распространенным желанием среди людей вокруг меня. А я хотела этого с десяти лет... И моя мечта осуществилась в 2006 году — училась в Италии. © Hagrids*********** / Reddit
- Неделю назад мой молодой человек узнал, что у меня никогда не было велосипеда. Он спросил, о каком я мечтала. Я рассказала: розовый, с белой корзинкой и наклейками. Через три дня он подарил мне такой велосипед! И пачку наклеек. Он сказал: «Не знаю, захочешь ли ты их клеить сейчас, в 20 лет...» Конечно, захотела! Парень научил меня кататься за два дня, и теперь мы вместе катаемся по лесу. Моя детская мечта и мужчина мечты — все сбылось. © Палата № 6 / VK
- Примерно с 11 лет я хотела писать песни. Теперь я хип-хоп-ботаник, создающий свой собственный, нишевый жанр, а также записываю вокал для других и сочиняю песни. Я не богата, но мне весело и денег хватает, так что, думаю, я живу как мечтала. © ThaGataNegrra / Reddit
- Когда я увидел вакансию, понял, что подхожу под минимальные требования и поэтому подал свою заявку на должность космонавта. Я прошел всего два раунда испытаний, прежде чем мне отказали, но я десятилетний, был бы благодарен себе в настоящем хотя бы за то, что не побоялся попробовать. © Muddyfeet_muddycanoe / Reddit
- Раньше я мечтал о том, что когда стану взрослым, то проеду через всю страну и остановлюсь в закусочной маленького городка, чтобы поесть. Я видел, как люди делают это в кино, и мне это казалось очень крутым жестом. Став взрослым, я много раз делал так поездках. И каждый раз я вспоминал эту странную детскую мечту. © jwalkrufus / Reddit
- Вот и сбылась моя мечта — в меня влюбился миллиардер, сделал предложение. Говорит, что я не такая, как все, что я не меркантильна, и у нас одинаковые интересы и взгляды на все. И он даже не представляет, что я знала о нем абсолютно все задолго до нашего знакомства. Ходила в его любимый ресторан около трех месяцев, пока наконец не случилась та самая «случайная» встреча. И «случайным» образом все мои любимые книги и фильмы оказались такие же, как и у него. Его радости не было предела. Ходит счастливый, на руках меня носит. И, кажется, я начинаю привыкать к своему образу, а именно: начитанная, хорошо образованная... И думаю, а что в этом, собственно, плохого? © Подслушано / Ideer
- Познакомилась как-то с парнем. Интересный, харизматичный. Не могла понять, почему он не рассказывает, где учится, но не настаивала. И угадайте, где я его встретила? Пришли мы с мамой в учебный театр театрального вуза, а там он на сцене. Объяснил потом, что очень многие его за выбор вуза осудили, мол, что за профессия — актер? С детства, говорит, мечтал. А я зауважала его еще больше. © Подслушано / Ideer
- Сын привез от моей мамы открытки с кошками, которые я собирала в детстве. Спрашивает: «Откуда у бабушки фото нашей кошки?» И протягивает одну из открыток. А на ней наша Мурка — один в один, и подпись моим детским почерком: «Когда-нибудь ты будешь моей, милая киса». Кошку родители мне никогда не разрешали. А год назад я нашла котенка... Теперь понимаю, кого он мне так напоминал. © Подслушано / Ideer
- На днях я исполнил мечту всей жизни. Был в магазине. Подошел продавец-консультант и спросил, ищу ли я чего-нибудь. Сделав максимально эпичное лицо, я пафосно и низким голосом произнес: «Я ищу Сару Коннор». Продавец-консультант отошел. А меня вывели из магазина. Но как же я был счастлив! © Подслушано / Ideer
А мы мечтаем о том, чтобы вы были с нами как можно дольше, поэтому держите еще несколько подборок о мечтах:
- 17 историй о том, как мечты стали реальностью, но не совсем так, как герои этого ожидали
- 15 человек, которые свои мечты превращают в выполнимые цели
- 20 человек, чьи мечты не канули в Лету, а пусть с опозданием, но осуществились
Комментарии
Девушка, в которую влюбился миллиардер - долго притворяться, что образованная и начитанная - не получится. Правда, рано или поздно, всё равно выплывет наружу, и тогда, миллиардер оставит её, если, конечно, вся эта история не выдуманная от начала до конца.
В детстве хотела быть той самой тётей из фильмов, которая приезжает раз в год с кучей подарков и сувениров для каждого члена семьи. Два дня назад приехала к родителям, и понимаю что мечту я исполнила. Две больших сумки, с кучей подарков для мамы и папы, для сестры и братьев. Долго не приезжала, соскучилась по всем. А тут подвернулся шанс и тут же поскакала домой.
Интересно, почему считается, что у человека обязательно должны быть те же вкусы? Нравятся те же книги и фильмы и тогда это привлекательно? Мне наоборот, направится, если человек мне другую часть мира покажет. А я с ним своим миром делиться буду.