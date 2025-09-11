16 человек, которые могли бы жить припеваючи, если бы не их имена и фамилии

Как же раньше просто было с документами - попросил букву убрать и убрали

У меня так прадед переехал из деревни в город. Был Лаврентием, но в городе записался, как Илларион. И дедушка мой всю жизнь был Илларионовичем. Вскрылось все только после смерти прадеда, когда наследство нужно было получать и обнаружили, что никакого Иллариона согласно церковным книгам в этой деревне, в этом году и в этой семье не рождалось. А рождался Лаврентий🤷‍♀️