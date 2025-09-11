"я гордый обладатель фамилии «Кузмичевабезмягкогознака»."- я была гордой обладательницей фамилии "Дементьева мягкий знак после "т", после "н" не надо"
16 человек, которые могли бы жить припеваючи, если бы не их имена и фамилии
Истории
36 минут назад
Ивановым и Петровым не понять, какие драмы случаются в жизни Нытиков или Страшных. Хотя чего уж там — и с вполне обычной фамилией можно угодить в историю.
- Когда я выходила замуж и брала фамилию мужа, мне она казалась самой простой и обычной — Кузмичева. Но когда я стала пользоваться ей, всплыл один маленький нюансик, подаренный каким-то грамотеем-паспортистом. Оказалось, что, если ты произнесешь кому-либо просто «Кузмичева», неприятности с документами будут гарантированы на все 100%, потому что в фамилию впишут мягкий знак. В общем, я гордый обладатель фамилии «Кузмичевабезмягкогознака». © Мамдаринка / VK
- У мамы девичья фамилия Грозная. Она вышла за папу и стала Солнышко. История: у моего прапрадеда была фамилия Солнышков. Но когда он поступал в университет, то попросил убрать букву «В». Приколист был большой. Так и живем уже больше ста лет как Солнышки. © sundiez
- Когда я училась на биофаке в университете, изучала геологию. Фамилия преподавателя была Погребс, но все ее величали Подвал. © Капитан Джек Воробей / AdMe
- Как-то коллегу новенькую добавляют в рабочий чат и что я вижу:
— Фамилия: Папина.
— Имя: Любовь. © aziza_korjik
У меня так прадед переехал из деревни в город. Был Лаврентием, но в городе записался, как Илларион. И дедушка мой всю жизнь был Илларионовичем. Вскрылось все только после смерти прадеда, когда наследство нужно было получать и обнаружили, что никакого Иллариона согласно церковным книгам в этой деревне, в этом году и в этой семье не рождалось. А рождался Лаврентий🤷♀️
- Меня зовут Родион Ростиславович Родионов. Такое вот непростое сочетание. Меня всегда интересовало, почему родители выбрали именно это имя. Жил 20 лет жизни с собственной версией, что решили дать имя, созвучное с фамилией. Чтобы красиво было. Даже и не спрашивал у них никогда об этом. А тут недавно интересно стало узнать побольше. Расспросил отца, а он рассмеялся на мою версию про созвучность с фамилией. Сказал: «Ну мы с мамкой подумали, как смешно, если сын не будет выговаривать букву „р“. Поэтому и имя такое, чтобы представлялся и тренировал речь». © Не все поймут / VK
- Я сидела в очереди в поликлинике, когда меня позвал в кабинет врач. Неожиданно, молодой человек, сидящий рядом, начал заступаться за меня перед доктором. А все из-за того, что тот при всей очереди назвал меня «страшной». Позже мы ему с улыбкой объяснили, что это у меня такая фамилия и меня никто не оскорблял. Но мне было приятно, что кто-то за меня заступился. Я пообещала парню, что мы сходим с ним на кофе на следующие выходные. © Карамель / VK
- Парень сделал предложение, но, кажется, это закончится расставанием. Ему важно, чтобы я сменила фамилию и он категорически, ни при каких условиях не согласен, чтобы под моей фамилией были дети. Я же совершенно не согласна ни менять фамилию, ни давать ее детям. Я все понимаю: уважение, компромиссы... Но его фамилия — Нытик. Реально, Нытик. Ну какая передача фамилии детям? Самому не смешно? © Подслушано / Ideer
- У нас стоматолог была Криворучко. Я в детстве ее жутко боялась из-за фамилии. Потом оказалась в одном классе с ее сыном. Он вырос и тоже стал стоматологом. © Amalteya / Pikabu
- Была знакомая с фамилией Колбаскина. Всю свою жизнь она хотела поскорее выйти замуж, чтобы сменить фамилию. И вот наконец влюбилась, вместе через многое прошли — и он ей сделал предложение. Когда уже подавали документы в ЗАГС, выяснилось, что у него фамилия Сосисочкин. Выглядело это все как в анекдоте. На мой вопрос, почему она не узнала его фамилию раньше, ответила, что не думала об этом. Замуж выйти все же согласилась и стала Сосисочкиной. © virelia.zen
- Батя работает на стройке, у них там часто какие-то происшествия происходят. Все из-за того, что люди не соблюдают правила безопасности и пренебрегают ими. В один рабочий день отец слышит в рацию, как кто-то говорит: «Неживой сидит в машине у ворот, пропускайте!». Спустя пару минут: «Неживой возле бетономешалок, если кому нужно — подходите!». Батя занервничал, давай орать в рацию: «Что случилось? Скорую вызываем?» Диспетчер его успокоил: «Это фамилия такая у новенького. Неживой!» © Не все поймут / VK
- Некоторое время работала в паспортном столе. Встречала много людей с разными странными фамилиями, некоторым откровенно не повезло, а некоторые просто смешно звучали. Но все рекорды побил человек «по умолчанию», это мы его так с коллегами назвали. Видно, что мужчина из глубинки. Ничего не понимает в технологиях, спрашивает обо всем, с чемоданом большим, прописка в деревне. Заходит ко мне, дает старые документы и я еле-еле сдерживаю смех. Иванов Иван Иванович. Видимо, родители были еще теми шутниками. © Не все поймут / VK
- Моя фамилия Петросян. Более того, инициалы такие же, как у Евгения Вагановича. Бесит, что каждый новый знакомый пытается пошутить, спрашивая: «А вы не родственники?» или «А сколько зарабатывает твой дед?» А самое раздражающее — это довольный и гордый вид пошутившего, как будто его шутка ну очень смешная. За 24 года я слышала эти шутки миллион раз. А сколько шуток появилось после того, как вышла новость о разводе звезды-однофамильца... Окончательно добило, когда при приеме на работу, сотрудник службы безопасности запросил документы о том, что я не являюсь публичной личностью. © Подслушано / VK
- У моего папы очень классная фамилия — Белый. Я всегда восхищалась тем, что мне досталась от любимого папы такая необычная и запоминающаяся фамилия, но на втором курсе университета я встретила свою любовь. Мы начали встречаться, спустя два года он сделал мне предложение, и еще через год мы поженились. Я взяла фамилию мужа и теперь я Василиса Черная. С тех пор часто шучу, что я перешла на темную сторону силы, а у меня в голове играет музыкальная тема Дарта Вейдера! © Палата № 6 / VK
- Знала женщину по фамилии Красотуля. Ей-то нормально, а вот муж страдал. Серьезный мужик, при должности — и такая фамилия. А еще однажды меня в магазине обслуживал кассир, молодой парень. На чеке прочитала его фамилию: Рыбонька. © MightyOlll / Pikabu
- У нас работает молодой человек по фамилии Зайкин. Все наши девушки в диком восторге. © TATA.F / Pikabu
- Несколько лет работаю воспитательницей в детском саду, в прошлом году мне дали новую группу малышей. На удивление ребята мне попались весьма спокойные. Только двое детей часто капризничают, мальчик и девочка. Они никак не могут сдружиться, всегда находят повод для ссоры. Игрушку не поделят, кто-то затронет кого-то, разрушит замок или заберет еду. И вроде бы ничего необычного, во всех группах такое может быть, но у нас сложилось все идеально. У мальчика фамилия «Волк», а у девочки — «Заюшкина». © Мамдаринка / VK
Не только фамилии, но и имена могут добавить в обычную жизнь перчинки. Доказательством тому служат эти истории:
