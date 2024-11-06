20+ родителей, у которых разыгралась фантазия при выборе имени ребенку

Семья
8 часов назад

Люди с необычными именами, конечно, сразу привлекают внимание окружающих, но, увы, не всегда радуются этому. Окружающие могут с трудом произносить сложносочиненное имя или хихикать от связанных с ним нелепых ассоциаций. Зато родителям таких детей есть что вспомнить — у них в запасе точно есть пара-тройка историй о выборе имени сыну или дочке.

  • Сидела я беременная на работе, перебирала имена, журнальчик читала. На имени Марьяна из живота постучали. Думаю: «Ладно, будешь Марьяна». Над именем сына думала недолго. Вроде простое, но нигде сейчас не встречаю. А зовут его Игорь. Он тоже такой один во всех компаниях. © Ольга Бахметова / Dzen
  • Мне имя долго выбирали. Мама мучилась между Алисой и Женей, а папе эти имена не нравились. Перед походом в ЗАГС решили: «Давай включим телевизор. Какое первое женское имя услышим, так и назовем». А там как раз шла реклама фильма «Анжелика и Король». Как они мне потом рассказывали, им обоим понравилось это имя.
    Когда ехали в ЗАГС, по радио еще несколько раз повторили это имя при разных обстоятельствах. И когда родители проезжали мимо детской площадки, то какая-то мама крикнула своей дочери: «Анжелика, ну куда ты пошла».
    Вот я и стала Анжеликой. Когда я подросла, мама сказала, что я могу поменять имя, если оно мне не нравится. А я не хочу. Я столько комплиментов из-за него получаю, многие говорят, что имя идеально сочетается с моей внешностью. Я блондинка и довольно хрупкая. Кстати, за 24 года еще ни разу не встретила ни одну Анжелику среди своего окружения. Хотя друзей и знакомых у меня много. © Виктория Германн / Dzen
  • Я преподаватель университета. Необычные имена встречаются довольно часто, учитывая, что много студентов из разных уголков страны. При знакомстве я всегда уточняю, как правильно произносить имя и фамилию. Так вот, в одной из групп была студентка по имени Владими́ра (красивое, кстати, имя). Однажды я зашла в деканат и услышала возмущения методиста по поводу ошибки в личной карточке: «Ерунда какая.... Что за Маши́на Влади́мира? Кто так записал? Абы что!» Представьте ее лицо, когда я ей пояснила, что это не ошибка, а Мáшина Владими́ра! © Маргарита Саруханян / Dzen
  • Мою тетю зовут Шоколад. Дело было так. Моя бабушка, когда родила тетю, решила назвать ее Шагадат. Имя было восточное, расслышать его было трудно. И врачи в деревне не поняли, написали Шоколад. Так и осталось. © erekelife4334 / YouTube
  • Лежала в роддоме. Одна красотка родила сына и сказала, что назовет его Раджкапур. Именно так, без разделения, одним словом. Ее фамилия, кстати, хорошо помню, была Козлихина. Убедить всей палатой не смогли, надеюсь, что домашние ума ей вложили. © Валентина Гугнина / Dzen
  • Со мной в школе училась девочка, которую звали Гуть-Эра. Бабушка ее так назвала. Это в честь главной героини фильма «Человек-амфибия». Причем, писала она свое имя именно так — через тире. © Инкогнито 5331 / Dzen
  • У нас в больнице работает медсестра, зовут ее Иден Попова. Мама ее очень «Санта-Барбару» любила смотреть. Имя свое девушка ненавидит, представляется Идой. © Евгения / Dzen
Katie M.
1 час назад

Встречала семью, где два сына - Игорь и Егор. Не поняла, зачем так делать.

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  • Я была одержима именем Эсмеральда, не знаю почему. Вот нравилось оно мне, и все тут. Была уверена, что назову так свою дочь. А потом я открыла для себя цикл «Сумерки». Фанатела от книг и фильмов. И я решила, что изменю заветное имя на... Ренесмеральда. © meduhsin / Reddit
  • У меня есть знакомый Колен. Родители его назвали Калён, от слова «закалённый». В метрике записали Кален, в паспорте — Колен, в другом документе вообще Николай. Дети по отчеству: один — Коленович, другой — Колёнович. Хлебает по жизни полной ложкой. © Евгений Янко / Dzen
  • Когда подруга была беременна, то отказывалась говорить, какое имя она придумала для ребенка. И вот родила. Я навестила ее в больнице и спросила, как же она назвала дочь. «Брайля!» — мне в ответ. «Интересное какое имя! Тебя вдохновил шрифт?» — продолжила я, а она такая: «В смысле?» Далее последовало неловкое молчание... Подруга понятия не имела, что имя, в которое она влюбилась, на самом деле являлось фамилией создателя тактильного шрифта для незрячих. Как по мне, имя получилось довольно-таки милое, но я просто в шоке от невежества подруги. Кстати, Брайле уже 4 года. © Appropriate-Half-369 / Reddit
  • Познакомилась я как-то с женщиной по имени Галентина. Спрашиваю: "А откуда у вас такое имя?" Она покраснела и призналась, что его "подсказали" работники ЗАГСа. Они объяснили родителям, что Галентина - это Галя, потому что Валентина - это Валя. Почему ни те, ни другие не знали имени Галина, покрыто тайной. © Бабетта / Dzen
  • У меня дочь в 10-м классе. Пришел новенький мальчик — Рафаэль. Она ему на школьной линейке сделала комплимент, мол, какое у тебя имя красивое, в честь великого художника! А он ей в ответ: "Ты что? Какой такой художник? Это в честь моего дяди Рафика!" © irina.prodeus
  • Одна знакомая мамаша довыпендривалась. Назвала дочь Меленой — именно так, через "е", чтобы уж точно обозначить уникальность имени. Когда тетка ребенка (врач по профессии) узнала, как пишется имя, сперва смеялась, потом чуть не плакала от жалости к племяннице. Дело в том, что меленой в медицине называют черный стул (и речь не о мебели). © Елена М / Dzen
  • Стояла я в очереди на кассу. За мной заняла девушка и начала выкладывать продукты на ленту. Вдруг она огляделась и крикнула: "Ахиллес, пирожочек, мама уже на кассе!" Я сначала хмыкнула, а потом вообще еле смех сдержала, когда из-за стеллажа вырулил серьезный такой товарищ лет 10... в кроссовках с подсветкой.
  • Знакомый назвал сына Гений. Вот так и не иначе. А Гений подрос, и у него диагностировали задержку развития. Папа исключил сына из своей жизни — тот не оправдал доверия. Мальчика дразнили другие дети. А мама стала упорно с ним заниматься. Сначала коррекционная школа, потом обычная. Пацан догнал в развитии своих сверстников, хоть и звезд с неба не хватал. А при получении паспорта он сменил имя на Геннадий. Нормальный такой Генка, очень добрый, кстати. Семья, дети, работа. Но с папой не общается. А тот и не стремится. Обижен на природу и сына. © Татьяна Волошина / Dzen
  • Мы когда сказали моей маме, что дочь назовем Златой, она вытаращила глаза, скривила лицо и сказала, что нельзя так называть. ЗлаТочка. Точка Зла! Мы со Златкой ржем. © kelpiko
  • У сестры сын в 3-й класс перешел, у него среди одноклассников есть двойняшки Псой и Сысой! Их благостные родители сейчас в ожидании девочки, и мы все гадаем, как же ее назовут? © Ольга Теремязева / Dzen
  • У моей подруги трое дочерей. Старшая — Ариелла, средняя — Мирабелла, а недавно родила еще мелкую. Назвала Габриеллой. Какой-то список титров в зарубежном сериале, а не детские имена. Но толку от ее Ариел и Мирабел, если дома их называют Аря, Мира и Габуша? © Мамдаринка / VK
  • У меня когда первая дочь родилась, назвали Лианой. Было это 11 лет назад. А мама у меня была очень специфической дамой. Она советовала назвать Катей, и ей настолько не понравилось имя внучки, что она никогда ее по имени не называла. Говорила просто «девочка». Мамы нет уже давно, но вспоминать это смешно. © yanaaa__666
  • В первом классе учился Максимилиан. Учительница звала его Максом. Мама сделала замечание учительнице, что мальчика зовут Максимилиан, а не Макс или Максим. Учительница вняла просьбе мамы и стала звать мальчика исключительно по фамилии. © Ольга В. / Dzen
  • Моя сестра, натуральная блондинка, долго мечтала назвать дочь Лэйлой. А когда ждала сына, с ума сходила имени Богдан, а у нас это не только имя, но и распространенная марка автобусов-маршруток. И вот мы ее периодически спрашивали: "Ну что, все ждешь свой желтый автобус?" К счастью, она передумала, но имя в итоге выбрала каламбурное: батю зовут названием одного животного, а сына - другого. © Бессмертное пони / ADME
  • Меня не могли назвать 2 месяца. Вся родня вдрызг переругалась. Потом приехал папа в отпуск. Он просто сразу, как с поезда пришел, сказал: "Давайте документы". Взял их, отправился в ЗАГС и назвал меня по первым слогам их с мамой имен, и не поспоришь. Но одна из бабушек лет до семи или даже восьми упорно называла меня Дуней, что меня бесило до слез, и эту бабушку я всегда не любила. С моими детьми она потом поступила так же, упорно звала их Милкой и Ваней, хотя их обоих зовут не так. Имена остальных правнуков при этом ее устраивали. © Таисия К / ADME
  • Про "домашние" имена. Часто в быту и особенно в быстрой беседе, в споре или когда задумавшись зовешь кого-то, то на автопилоте называешь. До меня самой младшей девочкой в семье была моя тетя Женя, а я - Дина. Половину детства и часто сейчас ко мне бабушка и мама обращались "ЖеДина", сейчас к моей младшей сестре поголовно все обращаются "ДиВлада", то есть упоминают сначала мое, потом ее имя. Я ее успокаиваю, что хуже Жедины все равно ничего быть не может. © Dia_Mak / ADME

Продолжим читать истории? Вот небольшая подборка на любой вкус.

Комментарии

Уведомления
Афалина Удавова
9 часов назад

Же..Дина! Какая реакция у родственников! Бабушка могла троих-четверых родственников перечислить, включая собаку, пока добиралась до нужного имени...

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