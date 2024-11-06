20+ родителей, у которых разыгралась фантазия при выборе имени ребенку

Люди с необычными именами, конечно, сразу привлекают внимание окружающих, но, увы, не всегда радуются этому. Окружающие могут с трудом произносить сложносочиненное имя или хихикать от связанных с ним нелепых ассоциаций. Зато родителям таких детей есть что вспомнить — у них в запасе точно есть пара-тройка историй о выборе имени сыну или дочке.