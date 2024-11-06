20+ родителей, у которых разыгралась фантазия при выборе имени ребенку

Встречала семью, где два сына - Игорь и Егор. Не поняла, зачем так делать.
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Люди с необычными именами, конечно, сразу привлекают внимание окружающих, но, увы, не всегда радуются этому. Окружающие могут с трудом произносить сложносочиненное имя или хихикать от связанных с ним нелепых ассоциаций. Зато родителям таких детей есть что вспомнить — у них в запасе точно есть пара-тройка историй о выборе имени сыну или дочке.
Встречала семью, где два сына - Игорь и Егор. Не поняла, зачем так делать.
Продолжим читать истории? Вот небольшая подборка на любой вкус.
Же..Дина! Какая реакция у родственников! Бабушка могла троих-четверых родственников перечислить, включая собаку, пока добиралась до нужного имени...