16 человек, которые в магазине нарвались на приключения

Поход в магазин кажется простой задачей: составил список, дошел до кассы, вернулся домой. Но реальность часто вносит свои коррективы: то на парковке встретишь нового друга, то буквально кошка на голову свалится... А продавцам этих магазинов, похоже, еще веселее живется.

Работаю в магазине электронной техники. На днях заходит парень в магазин, подходит ко мне и спрашивает: «Где у вас тут ноутбуки?» А я как раз стою в отделе, где их штук 50 вокруг меня. Решил пошутить и сказал: «К сожалению, они закончились». А парниша в ответ вдруг выдал: «Ох, жаль», — развернулся и ушел. До сих пор не укладывается в голове. © Подслушано / Ideer

Пошла на днях в магазин за новой помадой, чтобы поднять себе настроение. Выбираю, пробую тестеры, и тут ко мне подходит продавец-консультант. Говорит: «Вы знаете, этот оттенок идеально скрывает возрастные изменения на губах». Я аж поперхнулась, смотрю на него и думаю: «Ты вообще адекватный?» А он продолжает, мол, у меня мама тоже такую покупала и теперь выглядит моложе. Впаривал так, что хотелось послать его. Вышла из магазина и разрыдалась, мне всего 33. © Карамель / VK

«Купил в магазине арбуз, а по дороге домой случайно его уронил. Но посмотрите только, как интересно он треснул!»

На прошлой неделе пошла в магазин. Стою на кассе, а кассирша смотрит на меня и вдруг говорит: «А вы случайно не работаете в банке? Мне кажется, я вас где-то видела». Я ей: «Нет, не работаю». Она удивленно так: «Да это точно вы. Отказали мне в кредите на той неделе!». Я начала пыхтеть и доказывать, что она обозналась, и я вообще врачом работаю. Но кассирше я так не понравилась, что она пробила мой лоток с яйцами и специально швырнула, чтобы разбились. Проводила словами: «Будете знать, как людей денег лишать». Больная, честное слово! © Палата № 6 / VK

Примеряла в магазине топ с застежками. Уже надев, заметила, что застежка сломана, а сам топ еще и измазан в тоналке. Была не накрашена, так что это точно не я. Начала стрессовать, что консультант в магазине может подумать иначе, еще и заставит заплатить за вещь. Короче, набралась смелости и подошла сама. Показала топ, все объяснила. И, о чудо, никаких проблем. Топ забрала девочка, еще и извинилась за других недобросовестных клиентов. Честно, я была приятно удивлена. © Палата № 6 / VK

Стою в магазине, и тут мне что-то падает с верхней полки на голову. Больно, подпрыгиваю на месте. Я ожидала увидеть что угодно: палку колбасы, банку фасоли, коробку с порошком, молоко — да все, что возможно, — но это была кошка! Кошка упала мне на голову в магазине, после чего беззвучно улеглась на полу рядом с лужицей сливок из пакета, который я с испугу раздавила, посмотрела на меня взглядом типа: «Спасибо, смертная, за ужин», — и зевнула. © Подслушано / Ideer

«Покупал домой растение в горшке, и смотрите, кто на меня выпрыгнул — крохотная лягушечка!»

Работала в магазине замков. Как-то приходит дедушка, топчется у витрины, сжимая полтинник, и всматривается в ценники. Понимая, что под его потребности замок за 50 не купишь, решила помочь и доплатить. Я ведь хорошо воспитана, а старикам тяжело и все такое. Так на следующий день этот дед пришел еще за одним замком, и, когда ему не продали его за полтинник, устроил скандал. © Подслушано / Ideer

Мне сложно отказать людям. Недавно пошел в магазин за продуктами, а вернулся с новым телевизором. Зашел просто глянуть цены, а продавец начал убеждать, что именно сегодня скидка 50%. Я что-то растерялся и подумал, что такой шанс упускать нельзя. Оплатил, довез телик домой, а потом опомнился, что потратил деньги, которые отложил на косметический ремонт квартиры. Теперь каждый раз, когда этот телевизор включаю, вспоминаю, как хотел стены перекрасить, но вместо этого смотрю фильмы в HD. © Палата № 6 / VK

В небольшом продуктовом магазине в вечернее время собралась очередь. К прилавку подошrл мужчина и обратился к продавцу: «Мне бы щучку... Только у вас тут маленькие, сантиметров 15-20, а мне бы покрупнее...» В глазах продавца появился нездоровый блеск. Она достала весы и ушла по узкому изогнутому коридору. Вскоре появилась голова рыбы, продавец положила ее на пол, а затем начала заносить хвост. Кряхтя, с улыбкой, которая могла бы напугать даже самого смелого, она бросила рыбу на весы, а потом посмотрела на мужчину. Тот, конечно, отказался от такой крупной рыбы, но покупатели были в восторге от перформанса. © Палата № 6 / VK

Я зашла в книжный магазин, и мое внимание привлек симпатичный молодой человек. Мы обменялись взглядами, и между нами завязалось общение. И вот когда я уже собиралась оплатить покупку, он подошел ко мне и предложил выпить кофе. А если я откажусь, он пообещал раскрыть мне финал книги, которую я только что приобрела. Уже были на трех свиданках! © Карамель / VK

«Поехал за продуктами, вдруг слышу на парковке какой-то хриплый звук. Думаю, птица, что ли? А там вот»

«Пряталась под грузовиком вот такая девчоночка. Заметила меня и сразу на ногу вскарабкалась. Естественно, забрал домой, а поход в магазин отложил»

Пошла работать кассиром в магазин одежды. На прошлых выходных подходит к кассе пожилой мужчина. Я отсканировала покупки, назвала сумму, а он давай брюки расстегивать! Я в шоке, отворачиваюсь, а он мгновенно начал извиняться и объяснил, что не хотел ничего дурного, просто на нем надеты две пары брюк, и кошелек находится в кармане первых. © Карамель / VK

Работаю флористом. Сегодня утром пришел парень, заказал букет. Я все собрала, оформила по желанию, он был доволен. И тут вечером приходит девушка с моим букетом и требует возврата средств. Начала так неуверенно говорить, что цветы несвежие (а они свеженькие, и это видно). Когда этот аргумент не сработал, то заявила, что розы она ненавидит, а парень об этом не знал, поэтому букет ей этот не нужен. Отвечаю: «Хорошо, пусть тогда парень приходит и будем с ним общаться, поскольку букет оплатил он». Девушка психанула и ушла, парня так и не было. Это что, какой-то новый вид заработка? Типа, развести парня на букет в конкретном магазине, чтобы потом подшаманить денег? © Палата № 6 / VK

«А у нас в местном продуктовом можно бесплатно перекусить фруктами, пока закупаешься»

Есть у нас в городе огромный ТЦ, в котором можно целый день гулять и все на новые магазинные витрины попадать. Пару раз всего там был, тяжело мне ориентироваться в пространстве. И оказывается, я не один такой. Пару дней назад зашел туда, быстро давай искать нужный мне магазин, стою, думаю, а рядом мужик. Идет куда-то, а у него свой навигатор из телефона говорит: «Через сто метров поверните направо!». Во, до чего технологии дошли, уже навигаторы по магазинам водят! © Палата № 6 / VK