Если туфли от известного дизайнера, то это ещё не означает, что все его модели - совершенство. У них такая конструкция, что большой палец в туфле отдельно от остальных пальцев. Поэтому и сдали в комиссионку, что ходить в них невозможно.
16 человек, которые выбрали весьма необычную обувь
Народное творчество
48 минут назад
Для некоторых людей обувь — не только комфорт, но и страсть, и средство самовыражения. Они постоянно находятся в поиске оригинальной пары или создают ее сами. Посмотрите на фото необычной обуви, владельцы которой — как раз из таких.
«Приехала к бабушке в маленький городок и купила в комиссионке по дешевке туфли от знаменитого дизайнера. Они новые! На сайте они стоят в десятки раз дороже»
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«Моя девушка нарисовала вот такую красоту на кроссовках»
Надо послать фото разрисованных кроссовок фирме NIKE. Они будут в восторге! Возьмут его девушку дизайнером, обязательно.
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«Наша семья разделилась. Жена и дочь сказали: „Фу, нет!“, а мы с сыном готовы ходить в них до конца жизни»
«Метро, 7 утра. Увидел это, и сонливость как рукой сняло»
«Куплено в секонд-хенде за копейки. Белочки держат в лапках орешки в виде стразов»
«Увидел на одном парне в Токио. Носили бы такие?»
«Расписал кроссовки вручную»
«Мои любимые туфли, я в восторге от них!»
«У жены порвались туфли. Сапожник развел руками, а я взял и сам все исправил. Теперь у туфель новая жизнь»
«У нас с женой парная обувь»
«У меня давно пылились свадебные туфли и одинокий клатч. Теперь они вместе»
Красиво, оригинально. Если краска не смывающаяся, то это отличное решение для обновления старых вещей.
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«Я годами пыталась найти эти балетки! Новыми они стоят $ 60-80. В итоге откопала их в секонде за $4.50. Понюхала, и они до сих пор пахнут жвачкой!»
«Их разрисовала моя дочка!»
«Когда мне было 9, я хотел похожие кроссовки, но мой отец сказал нет. Теперь я взрослый и могу купить что угодно»
«Я теперь буду носить кроссовки в стиле „Звездных войн“»
Бонус: «Нет, ну носить такое точно нельзя, вы только полюбуйтесь на это! С такими каблуками и упасть недолго»
А вот и еще несколько статей про необычную обувь:
Фото на превью tanyahoma / Pikabu
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