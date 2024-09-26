16 человек, которые выбрали весьма необычную обувь

Для некоторых людей обувь — не только комфорт, но и страсть, и средство самовыражения. Они постоянно находятся в поиске оригинальной пары или создают ее сами. Посмотрите на фото необычной обуви, владельцы которой — как раз из таких.

«Приехала к бабушке в маленький городок и купила в комиссионке по дешевке туфли от знаменитого дизайнера. Они новые! На сайте они стоят в десятки раз дороже»

© PsychologicalRise846 / Reddit Светлана БМВ 4 дня назад Если туфли от известного дизайнера, то это ещё не означает, что все его модели - совершенство. У них такая конструкция, что большой палец в туфле отдельно от остальных пальцев. Поэтому и сдали в комиссионку, что ходить в них невозможно. - - Ответить

«Моя девушка нарисовала вот такую красоту на кроссовках»

«Наша семья разделилась. Жена и дочь сказали: „Фу, нет!“, а мы с сыном готовы ходить в них до конца жизни»

«Метро, 7 утра. Увидел это, и сонливость как рукой сняло»

«Куплено в секонд-хенде за копейки. Белочки держат в лапках орешки в виде стразов»

«Увидел на одном парне в Токио. Носили бы такие?»

«Расписал кроссовки вручную»

«Мои любимые туфли, я в восторге от них!»

«У жены порвались туфли. Сапожник развел руками, а я взял и сам все исправил. Теперь у туфель новая жизнь»

«У нас с женой парная обувь»

«У меня давно пылились свадебные туфли и одинокий клатч. Теперь они вместе»

«Я годами пыталась найти эти балетки! Новыми они стоят $ 60-80. В итоге откопала их в секонде за $4.50. Понюхала, и они до сих пор пахнут жвачкой!»

«Их разрисовала моя дочка!»

«Когда мне было 9, я хотел похожие кроссовки, но мой отец сказал нет. Теперь я взрослый и могу купить что угодно»

«Я теперь буду носить кроссовки в стиле „Звездных войн“»