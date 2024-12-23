16 человек, которые захотели измениться, и у них получилось

Достигнуть поставленной цели иногда бывает очень трудно. Люди по праву гордятся собой, если у них это получилось, и делятся своими фотографиями в сети. Эта статья состоит из таких снимков.

«Я в прошлом году и в этом, во время участия в Неделе моды»

Ты копия Полумны Лавгуд! © thedawnthedusk / Reddit



Вот это да! А еще твои волосы выглядят потрясающе, когда ты брюнетка! © username_choose_you / Reddit

«В субботу мне исполняется 30 лет, и я чувствую себя моложе, чем когда-либо»



«К 40-летию я сбросил 14 кг»

«Если бы 5 лет назад вы сказали мне, что я буду просыпаться в 6 утра ради похода в спортзал, я бы сочла вас сумасшедшими»

«Я достигла цели, к которой стремилась!»

«Вот так я изменилась за 12 месяцев»

«Сбросила больше 33 кг за 9 месяцев»

«8 лет назад я весил 130 кг, а сейчас — 75»

«На фото слева я — подружка невесты, на фото справа — невеста я сама!»

«Между этими фото — 1 год»

«Мне понадобилось разобраться со многими психологическими проблемами, от которых я „лечила“ себя едой. А еще я влюбилась в езду на велосипеде!»

«Примерно за 4 года я сбросила 40 кг. Я не осознавала, насколько велика разница, пока не нашла старые фото на своем компьютере»



«Скинула больше 30 кг»

«Я сбросила почти 100 кг»