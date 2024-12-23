16 человек, которые захотели измениться, и у них получилось

Фотоподборки
23 часа назад

Достигнуть поставленной цели иногда бывает очень трудно. Люди по праву гордятся собой, если у них это получилось, и делятся своими фотографиями в сети. Эта статья состоит из таких снимков.

«Я в прошлом году и в этом, во время участия в Неделе моды»

«В субботу мне исполняется 30 лет, и я чувствую себя моложе, чем когда-либо»


«К 40-летию я сбросил 14 кг»

Татьяна
2 часа назад

Искренне не понимаю тех, кто пишет, что до было лучше. Там же прям пузо! С каких пор пузо лучше, чем его отсутствие?

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«Если бы 5 лет назад вы сказали мне, что я буду просыпаться в 6 утра ради похода в спортзал, я бы сочла вас сумасшедшими»

«Я достигла цели, к которой стремилась!»

«Вот так я изменилась за 12 месяцев»

«Сбросила больше 33 кг за 9 месяцев»

«8 лет назад я весил 130 кг, а сейчас — 75»

«На фото слева я — подружка невесты, на фото справа — невеста я сама!»

«Между этими фото — 1 год»

«Мне понадобилось разобраться со многими психологическими проблемами, от которых я „лечила“ себя едой. А еще я влюбилась в езду на велосипеде!»

«Примерно за 4 года я сбросила 40 кг. Я не осознавала, насколько велика разница, пока не нашла старые фото на своем компьютере»


«Скинула больше 30 кг»

«Я сбросила почти 100 кг»

Lilit313
18 часов назад

Интересно,как. Но ещё интереснее,сколько лет жизни спасла для себя эта девушка. И ведь хорошей жизни,вон,сияет)

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«Разница между этими фото — 18 месяцев»

А вот и еще несколько статей с фотографиями людей, которые достигли своей цели:

Фото на превью thatthick*** / Reddit

Комментарии

Уведомления
Ио
20 часов назад

Боди позитив и толерантность это конечно правильно, но тут не могу удержаться, чтобы не сказать,что все стали очень красивыми 😍

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Lilit313
18 часов назад

Все молодцы,все прекрасны. Редакция,хорошее направление,мотивирует. Спасибо) и девочки правда все красавицы,прям 😻

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Зося
3 часа назад

В 20% случаев люди просто спасли себе жизнь. А в 70% случаев вспоминается, как говаривала моя косметолог: после 45 женщина выбирает между фигурой и лицом.

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Татьяна
2 часа назад

Мне интересно, смогут ли эти люди сохранить то, что получили таким трудом. Мой личный опыт показывает, что то, как выглядит человек не более чем отражение того, как он живёт. Невозможно кардинально изменить внешний вид, не меняя образ жизни и привычки.

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