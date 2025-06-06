16 человек показали украшения, которые им покоя не дают
Народное творчество
4 часа назад
Порой колечки, сережки и браслеты — это нечто большее, чем просто украшения. И не важно при этом, сделаны ли они из драгоценностей или являются бижутерией. Ведь кроме материальной есть еще и сентиментальная ценность, и для многих она куда важнее.
1. «Обручальное кольцо за 20 лет износилось, вот что мы с ним сделали»
«Мы с ювелиром переделали его, добавили бриллианты из другого кольца. Получилась фантастическая работа».
- Я аж вздрогнула от восторга! Это произведение искусства. © Firm_Elk9522 / Reddit
2. «Мама разбирает свои украшения, не может вспомнить, что это за кольцо такое уникальное»
- Это кольцо от Паломы Пикассо, которая разрабатывала украшения для Tiffany. Похоже на настоящее, у твоей мамы отличный вкус. © possumhicks / Reddit
3. «У голубого топаза на моем помолвочном кольце уникальная форма»
4. «Мой дед купил эти цитрины в Бразилии более 60 лет назад. Как думаете, сколько они стоят?»
- Не продавай их, они прекрасны. Дари их своим женщинам, чтобы они могли сделать себе украшение. © Colbyzmum / Reddit
5. «Муж купил мне бриллиантовые серьги 24 года назад, когда родилась наша дочь. Ювелир переделал их, чтобы я сделала подарок дочке»
- Офигеть! Я запомню эту идею и сделаю то же самое для моей дочки. © Technical-River1329 / Reddit
6. «Кольцо принадлежало двоюродной бабушке моего парня. Уж не знаю, драгоценное ли оно, но в любом случае выглядит классно и уникально»
- Я аж задохнулась от его красоты! Оно просто потрясающее. © Thorbertthesniveler / Reddit
7. «Это турмалин, который моя мама в детстве хотела выдать за изумруд. Я добавлю этот камень и еще несколько бриллиантов к моему обручальному кольцу на годовщину»
8. «Просто хотел показать это прекрасное кольцо с изумрудом. Бабушка купила его на 20-ю годовщину свадьбы. Оно станет семейной реликвией»
- Какое потрясающее изделие! Полное элегантности, любви и воспоминаний! © Ok-Associate2922 / Reddit
9. «Отреставрировал бабушкино обручальное кольцо. Белое золото, 18 карат, стиль ар-деко. Заменил поцарапанные гранаты»
10. «Эти кольца достались мне от мамы. Я играла с ними, когда была маленькой девочкой»
11. «Моя прабабушка купила это кольцо в 1930-м году»
12. «Ждала эту цепочку месяц. Я в полном восторге! Это первая вещь, которую я купила себе за очень долгое время»
13. «Этому кольцу 17 лет. Оно выглядит так же, как в тот день, когда я его впервые надела»
14. «Серьги Gucci с бриллиантами 18 карат, которые я нашла на распродаже! Я не знала, что они настоящие, пока не принесла их домой»
15. «В детстве я играла с вещами моей мамы и носила это кольцо вместе с ожерельем»
16. «Подруга была уверена, что это кольцо — бижутерия и отдала его своей 4-х летней дочери»
«А я прямо чувствовала, что это особенная вещь. Ну что, понесли его к ювелиру, так он сказал, что это титанат стронция, то есть искусственный драгоценный камень».
И вот еще парочка статей о дорогих людям украшениях:
Фото на превью inga_kaboom / Reddit
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