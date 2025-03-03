16 человек, у которых на работе что ни день, то анекдот

У некоторых людей рабочие будни вовсе не серые, а играют всеми возможными цветами, ведь красок в жизнь добавляет и начальство, и коллеги, и клиенты. Иногда приходится работать с настолько своеобразными персонажами, что не знаешь: плакать или смеяться над их поступками и словами.