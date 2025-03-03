16 человек, у которых на работе что ни день, то анекдот

Истории
1 час назад

У некоторых людей рабочие будни вовсе не серые, а играют всеми возможными цветами, ведь красок в жизнь добавляет и начальство, и коллеги, и клиенты. Иногда приходится работать с настолько своеобразными персонажами, что не знаешь: плакать или смеяться над их поступками и словами.

  • У нас работал парнишка 19-ти лет. Мы с него офигевали! Получил он первую зарплату, снял квартиру, съехал от мамки. Ну, молодец. А через месяц просит у начальницы в долг 10 тысяч, мол, за жилье нечем платить. Она ему говорит, что зарплата завтра, а он такой: «Ну, на зарплату у меня другие планы, ведь я хочу себе много чего заказать. Вот, смотри: уже в корзину на маркетплейсе сложил. И на квартиру не останется». А на вопрос, когда же он планирует деньги отдавать, парнишка ответил уклончиво: «Когда будут свободные». Начальница деньги в долг ему не дала. Почему-то... © MsGraffi / Pikabu
  • У меня на работе был конфузище. Приехала клиентка, отношения у нас чисто деловые. Мы стоим, обмениваемся документами, общаемся. И тут она наклоняется ко мне — ну, так, как девушки делают при прощании, — и я на автомате целую ее в щеку и говорю «Пока». А она просто хотела мне что-то сказать на ухо, чтоб никто не слышал. Стыдно было очень, но клиентка сделала вид, что ничего не было. © Astrik.03 / Pikabu
  • У меня на работе беременная главный бухгалтер рассуждала: «Вот в пятницу вечером рожу, а на работу в понедельник выйду». Так и получилось. Сразу после родов ее вывезли на каталке в коридор, так она умудрилась получить ноутбук и начислить нам зарплату из коридора! А потом ее отвезли в палату, где она продолжила работать. Был 2012 год. © Светлана П... / Dzen
  • На работе грузчики прокладочный материал называют прокладками. Вы бы видели картину, когда этот материал заканчивается. Толпа мужиков в панике бегает и орет: «Где прокладки?! Нам срочно нужны прокладки!».
  • Работаю в техотделе мелкого интернет-провайдера. Звонит начальница отдела продаж, говорит, мол, почините вентилятор в вытяжке у нас в офисе, девушки жалуются, что не работает. Приехал. Где, спрашиваю. Отвечают, что на кухне. Подхожу: вентилятор шумит, воздух задувает, все окей, в общем. Начальнице так и говорю. Она отправляет девушку, которая заметила поломку, посмотреть. Та подходит, смотрит и говорит:
    — Так он же не работает.
    — Как так?
    — Ну не видно же, как крутится.
    Выключаю вентилятор — он останавливается, лопасти становится видно. Включаю вновь — они исчезают. Больше ничего разъяснять не пришлось. © irgups13 / Pikabu
  • Зашел я как-то в бухгалтерию нашего мощного предприятия. Послеобеденная обстановка, неспешный разговор между финансовым директором (мужчина), менеджером (мужчина) и бухгалтером (девушка по имени Жанна). Я (мужчина) падаю в кресло и прикрываю глаза. Тут же хлопает дверь: входит клиент. Он смотрит на нас, мы на него. Ждем. Клиент окидывает присутствующих взглядом и спрашивает: «Кто из вас Жанна?»
    Немая сцена. © expositor / Pikabu
  • Проектный институт, сотрудники жалуются на шум от кондиционера (внешний блок на улице), так как «невозможно работать», вибрацию пола и прочие адские условия труда. Приходим замерять шум и уровень вибрации. Лето, на улице 25 °C, кондиционер пыхтит на 20 °C, окна настежь открыты.
    Говорю, мол, закрывайте окна, вы охлаждаете улицу. Отвечают, что им не хватает воздуха. Закрываем окна — шума нет. Замеряйте, говорят, с открытыми окнами! Специалист отвечает, что так нельзя: источник внешний, надо закрывать. Измеряем вибрацию на столах — вибрации нет. Ушли. Проектировщики опять открыли окна и ругаются на условия труда. © Goganegoga / Pikabu
  • Знаете, что для меня самое напряжное в работе препода?
    — Здрасте.
    — Здрасте.
    — Здрасте.
    — Здрасте.
    — Здрасте.
    — Здрасте.
    — Здрасте.
    — Здрасте.
    Из самых неожиданных мест в том числе. © sitovskaya / Twitter
  • На совещании залетает бухгалтерша: «В коридоре пахнет газом!» Директор в газовую позвонил, я тревогу врубил. Тут появляется специалист по охране труда: «А что случилось?» Я: «Утечка газа!» А он выдает: «Так у нас же нет газа. И не было никогда». Мы с директором друг на друга ошарашенно посмотрели: «Но запах-то есть!» А спец по охране нам: «Это у меня контейнеры от еды за месяц накопились, вот, решил их помыть». © Unknown author / Pikabu
  • Захожу в буфет на работе, стоит айтишник, ковыряет кофемашину. Говорит: «Тут только капучино да латте в режимах, как мне просто молока-то налить?» Смотрю, он правда всерьез озадачен. Не отводя взгляд, беру пакет молока и наливаю. Говорю: «Хватит?»
    Вы бы видели эти глаза. © woodich / Pikabu
  • Со слов коллеги. Заходит к ним сотрудник из другого кабинета поболтать. В это время где-то надрывно звонит телефон, минут 5 не унимаясь. Сотрудника это бесит, и он выдает: «Что там за работник года сидит и от стула оторваться не может, трубку поднять? Совсем обнаглели!» Потом, опомнившись: «Ой, это случайно не у меня в кабинете звонит?», и убегает. © Slavenski / Pikabu
  • Сегодня на работе договариваемся о времени и месте встречи. В назначенный час происходит такой диалог:
    — Не могу вас найти.
    — Вышли в город со станции метро «Ленинский проспект»?
    — Да.
    — Второй выход?
    — Да. Вижу улицу Новаторов.
    — Да, странно.
    — А вы в каком городе?
    — В Москве.
    — А я в Питере.
  • Работаю в управляющей компании, разные бывают заявки от собственников. За утро есть лидирующая по неадекватности. Звонок:
    — Здравствуйте, управляющая компания, я вас слушаю.
    — Здравствуйте, мне нужна люлька!
    — Извините?
    — Я живу на 5-м этаже, он последний. В окне вижу макушку дерева, а на нем пожелтевшие листья. Мне не нравится этот вид из окна! Вызовите мастеров, чтобы они спилили эти листья.
    — Спилили листья?
    — Именно! Жду.
    И положила трубку. © Manunya777 / Pikabu
  • Вышла сегодня на работу из отпуска. Потянулись сочувствующие и даже «соболезнующие». Ближе к обеду подходит одна из подчиненных, начальница коммерческого отдела.
    Она: «Ты меня пару дней по утрам часов до 10 не теряй, задерживаться буду».
    Я: «Не вопрос. Главное, не забыть».
    Смеемся. Тут, думаю, дай уточню, может, что-то случилось.
    Она: «Да нет, все окей. Я просто в отпуске». © LiMaOl / Pikabu
  • Из рабочей переписки: «Еще раз обстоятельно пообщался с пользователем. Пришли к выводу, что функционал уже работает именно так, как нужно пользователю, просто он это не сразу понял. После нашей беседы пользователь считает имеющийся функционал удобным и полноценным. Задачу закрываю». Умение убеждать — 101 из 100. © Anadomiel / Pikabu
  • Работаю в сотовом отделе. Женщина купила зарядное устройство. Через два дня приносит: «Девушка, оно бракованное — не поет». Я: «Так оно вообще-то и не должно». И тут выясняется, что у этой тетки есть колонка, которая заряжается таким блоком питания. И вот колонка перестала заряжаться и соответственно петь. Она решила, что проблема именно в блоке. Ни в розетке, ни в кабеле, ни в аккумуляторе, а именно в блоке питания. © Deleted User / ADME

Нетривиальные впечатления можно получить не только на работе, но и вообще где угодно: в путешествии, при общении с незнакомцами или даже с близкими.

Внимание: в марте 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.

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