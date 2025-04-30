16 случаев, когда дальнобойщики привезли из рейса целую фуру историй
Истории
1 час назад
Мы в наших статьях часто даем вам познакомиться с буднями разных профессий. Пришло время открыть еще одну, ведь в жизни дальнобойщиков тоже хватает ярких историй.
Используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
- Лет с 13 до 15 на летних каникулах я уезжал с папой дальнобойщиком в рейсы на неделю-полторы. Это было просто прекрасно: только я, папа и дорога. Мы ехали и днем, ехали ночью. Всегда разговаривали на разные темы. Я постоянно узнавал много интересного обо всем. А эти завтраки и обеды где-то на местах для кемпинга… Вкуснее их не было ничего. Пускай это все на первый взгляд выглядит банально, но для меня это было неописуемое наслаждение. © Endofmisery / Pikabu
- У нас был коллега. Он сидел, ждал, пока его фуру загрузят. В какой-то момент решил пойти к речке и порыбачить. Поймал рыбу и придумал приготовить ее (предварительно не вычистив нормально, естественно) в микроволновке, стоящей в комнате отдыха. Что тут сказать… Нам пришлось покупать новую микроволновку. © Unknown author / Reddit
- Работаю на грузовой машине. Моей дочке 5 лет, почти каждый день она ездит со мной. В один такой день пробил колесо, на ремонт уходит часа два минимум. Все это время ребенок играл рядом, периодически помогал (принеси да подай). Игрушками служили монтажки, плоскогубцы… После ремонта собрали инструмент — игрушки, и поехали дальше. На следующий день мы опять в дороге.
— Папа, а когда ты будешь ремонтировать?
— Что ремонтировать?
— Ну, колесики чинить когда будем?
— Надеюсь, нескоро. Это очень тяжело, колеса большие, тяжелые. А тебе зачем?
— Эх-х-х, жалко. Я так хотела поиграть твоими игрушками… © Kilun / Pikabu
- Был на стоянке, заправлялся. Подходит парень. Я смотрю на него, а он молчит и не моргает. Спрашиваю: “Я могу вам помочь?” Ноль реакции. Я ему: “Что с тобой не так?” Все еще нет ответа. Уже кричу: “Да что с тобой!?” И тут этот чудик спокойно выдает: “Ну, ничего, просто хотел услышать твой голос”. А потом медленно отворачивается и уходит. Я плохо спал той ночью. © Unknown author / Reddit
- Как-то ночью мы с отцом припарковались возле древнего кладбища, чтобы понаблюдать за светлячками. Внезапно он быстро завел машину, выехал и помчался по дороге так быстро, как только мог. Я спросил его, мол, что случилось? Он сказал, что чувствует себя нехорошо, а потом поведал мне, что там, рядом с моим окном, стоял мужчина. Мы больше никогда об этом не говорили. © undergrounddirt / Reddit
- Работаю дальнобойщиком и никогда не подвожу красивых и молодых девушек, а подбираю бабушек, дедушек, странных людей. Потому что девушку подберут, довезут и накормят, а этим людям мало кто поможет. Вообще, людей подбирать я не люблю, но каждый раз внутри просыпается какой-то вредный чувак и говорит: «Кто, если не ты, им поможет?» © Подслушано / Ideer
- Живу в поселке. Дорогу замело, поэтому мы оказались в западне. Рядом с моим домом остановился дальнобойщик, спит в машине уже второй день. Я ему посоветовал бросить грузовик и поселиться в гостинице неподалеку, на что он ответил: «Лучше скажи, где живут одинокие женщины. Я им двор от снега почищу». © arturitto / Pikabu
- Мой отец был дальнобойщиком. Когда я был маленьким, то часто ездил с ним. Однажды летом папа взял еще и моего младшего брата. Ему было почти 4, мне 12. Папа отодвинул сиденье назад так, что его было практически не видно, и казалось, что это мы ведем машину. Многие смеялись, слушая сообщения по рации о двух детях за рулем большого грузовика. © cosmic_*** / Reddit
- Слышал такую историю. Дальнобойщик припарковался на ночь, а тут начался жуткий ливень. И вот незадача — где-то в прицепе была дырка. В общем, просыпается мужик с утра, а фуру буквально раздуло! Просто у него в прицепе лежали тампоны. © ele37020 / Reddit
- Мне папа домой принес попугая на голове, тот ему там гнездо свил из волос. Папа дальнобойщиком был, и попугайчик залетел случайно к нему в машину, когда он на стоянку останавливался. В клетке жить потом не хотел, днем только в гнездышке своем, полетает и обратно. С папиной головы срывали бедняжку на ночь, чтоб в клетке спал. © Подслушано / Ideer
- Я как-то видел, как водитель разогревал еду на приборной панели грузовика. Он использовал мобильную печку, которую вы можете увидеть у людей на природе. Этот гений просто готовил себе поесть прямо во время поездки. © roadhound / Reddit
- Сегодня я увидел, как самосвал слишком быстро повернул за угол и высыпал часть своего груза там, куда мне нужно было ехать… Пришлось менять маршрут. А еще, вдоль дороги на деревьях сидело неожиданно большое количество ястребов. Просто еще один рабочий день… © Dangerus9 / Reddit
- Работаю дальнобойщиком. За спиной — десятки тысяч километров, страна изъезжена вдоль и поперек, за границей тоже довелось побывать. Все мои знакомые, когда узнают, кем я работаю, ужасаются и не верят мне. А все потому, что я девушка, метр с кепкой, субтильная шатенка. А я влюблена в свою работу, в свой трейлер, в дороги… Да, бывало всякое: и проблемы, и опасность, и поломки в глуши. Но влюбленность в свое дело все искупает с лихвой! © Подслушано / Ideer
- Муж дальнобойщик, и, увы, так складывается, что все праздники его нет дома, и цветы я получаю крайне редко. Сегодня утром проснулась, он рядом, приехал глубокой ночью. Лежу, смотрю на него, а он глаз открывает и розу из подушек наших достает. Это так мило было. © Подслушано / Ideer
- Тут на заправке дальнобойщики обедали и мимо собака проходила. Один водила радостно ее поприветствовал: “Привет, коллега!” Второй дальнобойщик в шоке, а первый мужик ржет и объясняет: “Ну, ты сам посуди: живешь в будке, ешь из миски, в туалет ходишь на колесо…” Второй согласился. Позвали собаку к себе. Обедали втроем. © Палата №6 / VK
- Лежу сейчас у бати в машине (он дальнобойщик), я на сидениях, батя на нижней полке, а на верхней - знакомый дальнобойщик спит, спустив руку. Так мой батя мотыляет его рукой, здоровается, кидает ее во все стороны. Развлекается, в общем. Ему 45. © Палата №6 / VK
А историй о профессиях мало не бывает, так что держите еще несколько подборок:
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