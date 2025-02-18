16 историй о дружбе между мужчиной и женщиной, которая приняла неожиданный оборот

Дружба между мужчиной и женщиной — извечная тема для споров. Кто-то считает, что она невозможна, а другие, наоборот, доказывают ее своим примером. Однако в жизни бывает всякое, и то, что на первый взгляд кажется безобидной дружбой, может привести к совершенно неожиданному результату.