16 историй о дружбе между мужчиной и женщиной, которая приняла неожиданный оборот
Истории
2 часа назад
Дружба между мужчиной и женщиной — извечная тема для споров. Кто-то считает, что она невозможна, а другие, наоборот, доказывают ее своим примером. Однако в жизни бывает всякое, и то, что на первый взгляд кажется безобидной дружбой, может привести к совершенно неожиданному результату.
- Я несколько лет френдзонила одного парня. Думала, что он просто дружелюбный и добрый, а чувства ни при чем. Как-то мы гуляли, а он мне говорит: «Я давно хотел сказать... Я люблю тебя». У меня в ушах зазвенело. Я растерялась и додумалась ему сказать крайнюю тупость: «Ты молодец», — и похлопала по плечу. © Карамель / VK
- Гуляю по парку. Мимо меня проходит парень с девушкой. Та смеется и говорит: «Ты такой классный друг, жаль, что не все парни такие». «Эх, парень — бедняга», — только и успел подумать я, как девушка остановилась и одной фразой сломала всю логику события: «А давай будем вместе». Парень даже растерялся. © Карамель / VK
- У моей сестры был друг. Общаться они начали еще во времена студенчества. Он вместе с ней переживал все сердечные неудачи, первый приходил на помощь в любое время дня и ночи, единственный, кто верил в нее, как в гениального художника. И даже когда у нее начались схватки, отвез ее в больницу, пока муж проводил время с друзьями. Им сейчас по 37 лет. И наконец-то френдзона ушла в небытие, они теперь вместе. Никогда не сдавайтесь! © Подслушано / VK
- Со школы мне нравилась одноклассница, любил ее очень долго. А она меня воспринимала как друга, к тому же, попрекала тем, что я постоянно для нее не годился. Устроился на работу, параллельно учился, а для полного счастья со мной ей постоянно чего-то не хватало — то машины, то квартиры. А я решил упорно трудиться, достигнуть высот и уехать в другой город. В итоге нашел другую и женился. Однажды приехал к родителям и случайно встретил ее. Она в слезах рассказала, что муж у нее ужасный и очень плохо обращается с ней. Умоляла ее простить за все, что она делала со мной. А я купил ей цветы и поблагодарил, так как если бы не она, я бы ничего не добился. © Подслушано / VK
- Я работал в кафе, куда постоянно ходила одна симпатичная девушка. Всегда вел себя с ней дружелюбно, но никогда всерьез не думал, что между нами что-то может случиться. Мы дружили, и я иногда делал для нее мелкие одолжения. Но однажды она позвонила мне, а я тогда был с другом. Сказала, что ей срочно нужно что-то купить из магазина и донести до нее. Я объяснил, что занят, но она не хотела меня слушать. После этого понял, что она меня просто использует. Настолько привыкла получать все за счет своей внешности, что даже не думала, насколько бестактно это выглядело. После этого она вдруг изменила свое поведение и заявила, что безумно влюблена в меня. В конце концов мы начали встречаться, несмотря на то, что у нее был ужасный характер. В итоге она забеременела, затем была свадьба, а потом — развод. Хоть мне и удалось выбраться из френдзоны, но это точно того не стоило. © primerush / Reddit
- Однажды мой двоюродный брат решил познакомить меня со своей подругой. Она была умной, веселой, красивой, училась на стоматолога. У нас были общие интересы и разные темы для разговоров. Мы часто встречались, потому что я много времени проводил с братом, и постепенно начали с ней переписываться. Однажды мы просто болтали, как обычно, и вдруг она спросила меня: «А я тебе нравлюсь?» Я понимал, к чему она клонит, поэтому попытался перевести все в шутку. Но, похоже, в тот вечер она была настроена серьезно. Она прямо спросила, хочу ли я сходить с ней на свидание. Я немного растерялся и не знал, как ответить, чтобы ей не было больно. В итоге решил сказать правду — что вижу в ней только хорошего друга. Самое странное, что после моих слов — мы оба заплакали. Она — потому что ей было обидно, а я — потому что действительно ценил ее как друга и понимал, как сильно это отразится на нашей дружбе. Пару лет спустя она вышла замуж, а я — женился, и мы потеряли связь. © Anonymous / Quora
- У меня была близкая подруга, которой я доверял все. Конечно, я испытывал к ней чувства, поэтому однажды решил признаться. Она была ошеломлена, но вскоре задумалась. Оказалось, что я ей тоже был небезразличен. Мы начали обсуждать, какие отношения хотели бы построить, и все казалось идеально, она была искренне рада. В тот день я чувствовал, будто родился заново. Но уже на следующий день она позвонила и сказала, что это ужасная идея и у нас ничего не выйдет. Как будто это не она радовалась моему предложению день назад. Это был последний раз, когда я плакал. Сейчас мы продолжаем общаться, хотя мои чувства к ней все еще не угасли. © Anonymous / Quora
- В молодости я был влюблен в свою подругу, мы часто проводил время с ней и ее семьей. Ее родители меня обожали. Однажды наконец-то решился пригласить ее на свидание. А она сказала: «Ты мне нравишься, но как друг». Потому что хотела встречаться с моим лучшим другом. Вдруг неожиданно через два дня она сама пригласила моего друга на свидание, а он отказал ей и ответил так же, потому что знал, насколько сильно она мне нравилась. Сейчас она замужем, а мы с другом до сих пор дружим спустя 25 лет. Обожаю его, настоящий друг © roughneckin007 / Reddit
- Мы дружили на протяжении семи лет, но в последний год перестали общаться. Как-то пару раз пытались встречаться, но я не видела его в качестве своего парня. Три месяца назад я рассталась со своим молодым человеком, с которым прожила два года, и решила написать тому самому лучшему другу. Через час я уже была у него дома, а еще через восемь часов он крикнул с балкона: «К черту френдзону!» Только спустя семь лет я осознала свою ошибку, и на душе стало так легко. За год этих отношений с «лучшим другом» могу сказать точно — лучше парня мне никогда не найти! © Карамель / VK
- Однажды парень, который мне очень нравился, позвал к себе. Я сразу поняла намек и готовилась к романтическому вечеру. Пришла, а он ужин приготовил, напитки всякие купил. Мы вместе сидели и долго молчали. Затем он принес свои детские альбомы и начал показывать всех родственников. Это было очень мило, но мне хотелось совсем другого. Позже повел смотреть его детские медали, грамоты, дипломы. Я демонстративно начала зевать. Он подумал, что я устала и предложил постелить мне в гостиной. Подружки говорят, что я дура. После этого больше не отвечала на его сообщения. © Карамель / VK
- Позвала друга на дружеское свидание. Мы сходили в кино, потом он предложил прогуляться в центре и пройтись к пешеходному мосту. А я что? Я только «за»! Когда мы стояли на мосту, мы в шутку начали ссориться, и в момент, когда я развернулась, чтобы «уйти», друг схватил меня за руку, развернул к себе и поцеловал. Это краткая история о том, как он вышел из френдзоны, которую мы совсем скоро расскажем нашим детям. © Карамель / VK
- Когда мне было 19, я дружил с девушкой, которую сильно любил. Не знаю, почему я ей не признавался. Просто сильно боялся. Однажды мы поссорились, и она сказала: «Я не понимаю, как с тобой люди общаются! Как же я, дура, могла в тебя влюбиться?» И тут она поняла, что, мягко говоря, сболтнула лишнего, закрыла лицо руками. Я был в ступоре, но потом она сказала: «О да! Я сделала это! И мне все равно, что ты думаешь! Я люблю тебя, я сказала это! Да!» Конечно же, я был в шоке. Но потом взял ее за руку, отвел за угол и поцеловал. Мы женаты уже семь лет, а недавно у нас родился сын. © Подслушано / Ideer
- Уже как полгода развелась с мужем, и эти полгода ребенок плохо и долго засыпает. Много всего перепробовала, ничего не помогает. Вчера пришел ко мне в гости мой давний друг, который еще с детства всегда со мной. Он как раз пришел с репетиции со своей акустической гитарой. Пока я все пыталась уложить сына, который плакал, друг достал гитару, что-то ища в чехле, и случайно задел струны. Ребенок сразу утих и с интересом смотрел на дверной проем, из которого донеслись странные звуки. Я позвала его и попросила сыграть что-нибудь. Сын уснул мгновенно! И в то время, пока он играл, вокруг воцарила какая-то магия, и я совершенно в другом свете рассмотрела в своем друге мужчину, который с детства заботился обо мне, всегда приходил на помощь и защищал. Как оказалось, я, сама того не подозревая, держала его во френдзоне с 13 лет. А сегодня она рухнула. Так спокойно и тепло с человеком мне давно не было. © Подслушано / VK
- Я дружил с ней еще со школы, и мы знали друг друга 8 лет. Сначала она мне не нравилась, просто общались, вместе проводили время. После окончания школы мы поступили в разные университеты, но продолжали дружить. С течением времени я начал влюбляться в нее, но боялся все испортить. Однажды, в ее день рождения, я решился наконец-то признаться. Специально заказал книгу, которая точно понравилась бы ей. Но она меня решила опередить. За день до своего дня рождения она позвонила мне и веселым голосом сказала: «Знаешь, я всегда была влюблена в тебя, еще со школьных времен!» Я был в шоке и переспросил. Когда она еще раз подтвердила свои слова, я тоже решил признаться в своих чувствах. Однако после моих слов последовала фраза: «Но мы не можем быть вместе. Давай останемся просто друзьями!» Естественно, это худшее, что она могла мне сказать после признания в любви. На следующий день она мне позвонила и спросила, не связывалась ли со мной вечером и не наговорила ли глупостей. Я сказал — нет. Так и все закончилось. © Anonymous / Quora
- Такой степени френдзоны я еще не видел. Работаю в одном заведении, заходят парень с девушкой. Она уходит в уборную, а парень достает коробочку. Когда девушка выходит, он сразу встает на колено. Все застыли, он поднимает коробочку с кольцом и тут произносит такую фразу: «Вот так я сделаю своей любимой предложение!» © Подслушано / VK
Если вам интересны истории об отношениях и дружбе, можете посмотреть другие наши статьи по этой теме:
Комментарии
Уведомления
А где же вечные споры о дружбе между женщиной и мужчиной? )
P.S.Не бывает такой дружбы , дружбы в том смысле,какая бывает между мужчиной и мужчиной, женщиной и женщиной .
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Лучше поздно, чем никогда. Но некоторые из этих пар потеряли много лет зря...
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