Комета Галлея? Помню, в 1986 году пролетала она, сама не видела, но статей и разговоров о ней было множество.
16 историй прямиком из детства, которые с годами становятся только ярче
Наши воспоминания о том времени, когда мы были маленькими, хранят в себе непередаваемую теплоту. Эти моменты пропитаны ароматом бабушкиной стряпни, маминого рукоделия и папиных инструментов, которыми он все чинил, и голосами друзей, с которыми дружно носились по двору. Как же порой хочется вернуться в то время хотя бы на денек!
- Как-то провожал меня домой одноклассник, я попросила его сорвать мне ветку сирени, но он сказал, что тырить не будет, лучше купит. Я психанула, заявила, что тогда не надо и ушла. А наутро он привел отца и они вместе стали высаживать возле моего подъезда несколько кустов сирени. От меня требовалось только их поливать, что я и делала, пока не уехала учиться в университет. С тем одноклассником давно не общаюсь, но каждый раз, когда приезжаю домой и прохожу мимо цветущей сирени, вспоминаю и его славный поступок. © Палата № 6 / VK
- Помню, было мне лет 10, мама ходила беременная моим братом. А я уже тогда понимал, чем это мне обернется — все, прощай, детство. Сейчас родится этот мелкий и начнется: «посиди с ним, покорми его, не ори, он спит»... И конечно ж, любить будут его, маленький же, самый любимый, а ты уже взрослый, сам справишься. Он родился, и все, как я и думал, я на втором плане. Бесил он меня, честно. Я не то чтоб прям ненавидел, но и особо не тянуло с ним возиться. А потом ему 7 стукнуло, стал на футбол бегать. И вот первые его соревнования, а родители не смогли прийти сами и попросили меня. Ну пошел. Стою, смотрю. Он носится, старается, но у него вообще ничего не получается. Еще и тренер орет, как сумасшедший. Потом зовет его, мол: «Иди сюда, объясню, что не так», а малой такой оборачивается и говорит: «Я к брату пойду, он лучше объясняет». И идет ко мне. Я в шоке стою, мол, серьезно? Говорю ему: «Да просто не бойся, иди и бей, беги до конца». И он пошел. И как в кино: забивает один, второй, третий. Я аж обалдел. Стою, сердце колотится. И тут впервые за все эти годы меня озарило: это ж мой братишка и я горжусь им! Как дурак стою с улыбкой до ушей, и всем хочется рассказать, что это мой малой. © Карамель / VK
- Я была очень маленькой, папа разбудил среди ночи, закутал в плед и вынес на балкон с криками: «Просыпайся! Там комета хвостом вперед летит! Это бывает раз в несколько тысяч лет!» И вот мы стоим и смотрим на нее, папа с мамой еще вместе, смеются, обнимая меня. © i_marten / Twitter
- Мои родители, моя бабушка и дедушка — все они артисты и посвятили свои жизни театру и кино. В детстве я тоже думала, что хочу стать актрисой, но чем старше я становилась, тем сильнее понимала, что это явно не мое — у меня нет ни таланта, ни желания выступать на сцене. Однажды, когда мне было лет двенадцать, на каком-то семейном празднике, я набралась решительности и объявила, что не собираюсь становиться актрисой. Наступила пауза, которую прервал голос дедушки: «Ну хоть один нормальный человек есть в этой семье!» © Карамель / VK
- Мне 25, и я за всю жизнь ни разу толком не болел. Ни грипп, ни простуда, даже ветрянка мимо прошла. Родители шутят, мол, у меня иммунитет как у супергероя, всем рассказывают, гордятся. А я вот думаю, дело, наверное, в бабушке. В детстве она постоянно варила мне свой фирменный суп. Что там было, никто не знает, рецепт не раскрывала. Только перед каждой тарелкой всегда говорила: «На здоровье, внук, чтоб иммунитет был крепкий и жил до ста лет». Бабуля сама дожила до 97. Вот теперь сижу и думаю, может, где-то у нее и правда записан этот магический рецепт. Эликсир бессмертия на курином бульоне. © Не все поймут / VK
- Я заорал на весь дом, потому что внезапно полностью ослеп, а потом моя бабушка распахнула дверь, и я увидел ее в ночнушке в дверном проеме, на фоне проникавшего из коридора света. Оказывается, я просто привык к городским огням и когда проснулся среди ночи в деревне, мои глаза не успели достаточно быстро приспособиться, и мой 7-летний мозг решил, что я ослеп. Мой двоюродный брат, который спал рядом со мной, все еще напоминает мне об этой истории. © chitowntopugetsound / Reddit
- Моя мама — профессиональная актриса озвучки, она занимается этим всю жизнь и в принципе сейчас у нее довольно успешная карьера. Она озвучивает мультики, рекламные ролики, раньше работала на радио, а иногда ее голос даже можно услышать в кинотеатрах. Больше всего из детства мне запомнились два момента, связанные с ее навыками: когда она разговаривала со мной голосом Шрека, а еще когда ей звонили с работы, а она брала трубку и моим детским голосом отвечала, что мамы нет дома или что она заболела. © Карамель / VK
- Мой папа был и остается заядлым орнитологом. В детстве он рассказывал мне много всякого о птицах и о том, как их узнавать по внешнему виду и крику. Каждый вечер после ужина у нас был небольшой ритуал: мы выходили на улицу и прогуливались до сарая и обратно, ухая, как совы, пытаясь заставить сов «говорить» с нами. Иногда даже получалось. © figuresofpathos / Reddit
- Одно из самых ярких воспоминаний из детства — это как я прихожу к своей подруге-соседке, а она мне говорит: «Можно на стенах рисовать, мы обои скоро новые клеить будем», на ее стене уже красовались гномики, звери, а моему счастью не было предела. © Podslyshano / Twitter
- Сегодня говорил с бабулей моей по телефону. Я рассказал ей, что нашел много ракушек красивых на море. А она рассказала, что в детстве, когда ездили на море, покупала красивые ракушки и подбрасывала нам с сестрой на пляже. А мы радовались безумно, находя такие красивые артефакты. Люблю бабушку, спасибо ей за счастливое детство. © NaumKhvor / Pikabu
- Папе было 25, когда я родился. На каникулах, в первом классе он разбудил меня с криком: «Мы опоздали! Вставай, бежим в школу!» Я в панике хватался за все, что видел. А потом папе влетело от мамы, когда мама не сказала: «Не мучай ребенка, у него каникулы». Отец рассказал, что шутил надо мной так же и в садике на выходных зимой, а мама его ругала за это. Ее нет уже давно, но я до сих пор вспоминаю это чувство, когда мама мне полусонному помогала раздеваться, и я прыгал обратно на свое складное кресло досыпать законный выходной. © Unknown author / Pikabu
- С раннего детства я была обладательницей пышных длинных ресниц. И однажды мама поймала меня на их стрижке. Один глаз я уже успела обстричь под корень, до второго не дошло. А все потому, что мне было стыдно ходить с волосатыми глазами. © Podslyshano / Twitter
- Когда я была маленькой, у нас дома была банка для печенья в виде пингвина. Однажды, когда мне было лет 7, я решила поиграть с ней и оставила ее с повернутой в другую сторону головой. Когда мой отец спросил, что с пингвином, я решила прикинуться невинной. Тогда я поняла, что могу разыгрывать папу время от времени, когда он того не ожидает, просто поворачивая голову пингвину. Баловалась я так несколько лет. Думаю, в конце концов папа раскусил меня, но решил подыграть, видя, что это было безобидно, а мне очень весело. © Nekoninja10 / Reddit
- Весна была. Мне пять лет, у мамы день рождения должен быть 1 июня. Ну я и решила ей подарить жилетку, она давно ее у папы просила. Взяла я ее норковую шубу, побрила и подрезала. С тех пор мама шубы не любит, еще три дочери и сын подрастают. © Подслушано / Ideer
- Когда мне было шесть, мы с дедушкой пошли в большой универмаг, где он покупал себе одежду. Мне было очень скучно и я, как и положено ребенку, играла в прятки между стойками с одеждой. Закончилось все тем, что я опрокинула стойку, а так как в магазине все вешалки для одежды были выстроены в ряд, то они, как доминошки, начали падать друг на друга, превращая отдел в руины. Оглядываясь назад, я думаю, что это, должно быть, было похоже на мультфильм: куча рушащихся стоек, а в центре всего этого — тощая маленькая девочка с кудрявыми волосами, смотрящая на своего дедушку широко раскрытыми, как у оленя, глазами. Эта история до сих пор заставляет нас всех смеяться. © MsLambLambs / Reddit
- В детстве решила сделать маме подарок на день рождения — сшить сама ей трусы. Взяла ее белье за образец, разрезала пополам — вот и получилось лекало. Не долго думая, снимаю с окон штору и начинаю из нее вырезать по лекалу. А чтобы мама посильнее радовалась, я взяла да и всю штору на это дело и перевела. Веселая встретила ее с работы. На табуретке мой подарок стопкой лежит. Мама, когда увидела, начала плакать и смеяться. Пару дней походила в моем подарке, затем объяснила, что из штор не шьют такие вещи. © Подслушано / Ideer
Мы с удовольствием читаем истории, которые пропитаны теплотой и ностальгией. Если вы разделяете наши чувства, то вам наверняка придутся по душе и другие наши подборки, пропитанные ароматом детства:
Комментарии
У мам невероятное самообладание и стальные нервы, особенно, с норковой шубой, а шитьё трусов из штор напомнило сюжет из "Унесённых ветром", когда Скарлетт сшила зелёное платье из бархатных штор.
" С тех пор мама шубы не любит, еще три дочери и сын подрастают"
Где логика в построении предложения?