16 людей, которых хлебом не корми, дай сшить что-нибудь эдакое

Мы привыкли, что в магазинах и на маркетплейсах представлено множество вещей на любой вкус и кошелек. Но не всем нравится покупать готовое — некоторые любят и умеют шить красивые вещи своими руками. А некоторые с помощью швейной машинки и умелых рук творят такое, что у окружающих челюсть отвисает.

«Добыла себе невозможно красивую и недорогую винтажную простынь и потратила три дня, чтобы сшить это платье»

«Решила сшить себе что-то в стиле эпохи возрождения, получился вот такой свитшот»

© plantlov3r753 / Reddit Светлана БМВ 2 часа назад Вот рукава да, это в стиле эпохи Возрождения. Я сама обожаю наряды той эпохи. Но здесь рукава приляпаны к обычной кофте. Вставки, в рукава кофты, из другой ткани, слишком широкие и всё вместе смотрится нелепо. - - Ответить

«Нашла винтажную выкройку и сшила это хлопковое платье. А манжеты сама придумала, когда-то видела похожие на рубашке»

«Бабушка отдала мне несколько старых полотенец, а мне так понравились их цвета, что я решила сшить из них куртку»

«Шью давно, но тут решила испробовать новую выкройку. Не знаю, почему я раньше игнорировала этот элемент гардероба»

«Я перешила детский наряд в платье для моей собаки»

Слушай, она у тебя теперь на Белль похожа. © earthymamaempress / Reddit

«Сшила это непривычное для меня платье на свадьбу моих соседей и чувствовала себя в нем уверенно, как никогда»

«Сшил себе куртку из ткани, которой обычно мебель обивают, три иглы сломал»

«Сшила себе платье из лоскутов, процесс оказался очень трудоемким, в сумме потратила на него 60 часов»

© sewshelbysow / Reddit Светлана БМВ 1 час назад Неплохо. Мне нравятся лоскутные платья, если лоскуты подобраны, как здесь, гармонично. Только линия талии пришита неровно. Это очень заметно, потому что рисунок в клетку, и в полоску требует большей точности. У этой девушки есть ещё одна версия, такого же фасона, но из жёлтой ткани в цветочек. Мне даже больше понравилось то платье. - - Ответить

«Нашла способ оживить платье самого обычного кроя. Правда пришлось несколько часов попотеть, чтобы сделать такой вырез»

«Купила ткань в комиссионке и сшила себе новое платье с корсетом»

«Приобрела лоскутное одеяло, которое оказалось таким грязным, что пришлось его стирать несколько раз. А в итоге получилась вот такая куртка»

«Меня жаба душила отдавать безумные деньги за куртку для беременных. И вот что я придумала»

«Дочке был нужен наряд феи Динь-Динь, но он совсем не подходил для осени. Пришлось переосмыслить и вот такое пальтишко вместо платья получилось»

«Разработала и воплотила в жизнь пальто, напоминающее Салли из „Корпорации монстров“»

Ты в нем еще и на Круэллу похожа, которая неизвестно, что сделала с Салли... © Abedspillowfort / Reddit

«Вот такое увеличение бедер без хирургического вмешательства. Справа вид этой накладки без купюр»