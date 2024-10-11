16 людей, которых хлебом не корми, дай сшить что-нибудь эдакое
Мы привыкли, что в магазинах и на маркетплейсах представлено множество вещей на любой вкус и кошелек. Но не всем нравится покупать готовое — некоторые любят и умеют шить красивые вещи своими руками. А некоторые с помощью швейной машинки и умелых рук творят такое, что у окружающих челюсть отвисает.
«Добыла себе невозможно красивую и недорогую винтажную простынь и потратила три дня, чтобы сшить это платье»
«Решила сшить себе что-то в стиле эпохи возрождения, получился вот такой свитшот»
Вот рукава да, это в стиле эпохи Возрождения. Я сама обожаю наряды той эпохи. Но здесь рукава приляпаны к обычной кофте. Вставки, в рукава кофты, из другой ткани, слишком широкие и всё вместе смотрится нелепо.
«Нашла винтажную выкройку и сшила это хлопковое платье. А манжеты сама придумала, когда-то видела похожие на рубашке»
«Бабушка отдала мне несколько старых полотенец, а мне так понравились их цвета, что я решила сшить из них куртку»
«Шью давно, но тут решила испробовать новую выкройку. Не знаю, почему я раньше игнорировала этот элемент гардероба»
«Я перешила детский наряд в платье для моей собаки»
- Слушай, она у тебя теперь на Белль похожа. © earthymamaempress / Reddit
«Сшила это непривычное для меня платье на свадьбу моих соседей и чувствовала себя в нем уверенно, как никогда»
«Сшил себе куртку из ткани, которой обычно мебель обивают, три иглы сломал»
«Сшила себе платье из лоскутов, процесс оказался очень трудоемким, в сумме потратила на него 60 часов»
Неплохо. Мне нравятся лоскутные платья, если лоскуты подобраны, как здесь, гармонично. Только линия талии пришита неровно. Это очень заметно, потому что рисунок в клетку, и в полоску требует большей точности. У этой девушки есть ещё одна версия, такого же фасона, но из жёлтой ткани в цветочек. Мне даже больше понравилось то платье.
«Нашла способ оживить платье самого обычного кроя. Правда пришлось несколько часов попотеть, чтобы сделать такой вырез»
«Купила ткань в комиссионке и сшила себе новое платье с корсетом»
«Приобрела лоскутное одеяло, которое оказалось таким грязным, что пришлось его стирать несколько раз. А в итоге получилась вот такая куртка»
«Меня жаба душила отдавать безумные деньги за куртку для беременных. И вот что я придумала»
Блин! Какая жаба! Никто никого не душил! АДМЕ в своём репертуаре.
«Дочке был нужен наряд феи Динь-Динь, но он совсем не подходил для осени. Пришлось переосмыслить и вот такое пальтишко вместо платья получилось»
Для четырёхлетней девочки, в образе феи Динь-Динь, вполне подходяще. Только зачем коричневым поясом опоясали? Уж лучше бы нашли что-то белое, или зелёное. Вот туфельки классные.
«Разработала и воплотила в жизнь пальто, напоминающее Салли из „Корпорации монстров“»
- Ты в нем еще и на Круэллу похожа, которая неизвестно, что сделала с Салли... © Abedspillowfort / Reddit
«Вот такое увеличение бедер без хирургического вмешательства. Справа вид этой накладки без купюр»
Не всем, но многим процесс рукоделия приносит удовольствие, а готовый результат потом много лет радует глаз.
Комментарии
Время хвастаться 🤭хотел митенки связать, но паполось это и я не смог удержаться. Связал для пробы носить не планирую 😁
Простыни, коврики, полотенца... не хватает шедевров из кухонных прихватушек