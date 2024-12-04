Странная дискуссия по поводу "выйти вместо Маши".
Что, никто не прибегал к начальнику в слезах " мне завтра очень-очень нужно". Причем причины бывают всякие, от "кошечка рожает" до " ДТП, погибли родители и сын". Приходилось вплоть до графика отпусков ломать.
16 начальников, которые могли бы и с боссом из «Дьявол носит Прада» посоперничать
Для многих из нас работа — что второй дом: там мы проводим немало времени, заводим дружеские отношения... или не очень дружеские. Ведь иногда бывает так, что начальник, например, никак не хочет дружить, и словно специально ведет себя так, чтобы его стороной обходили.
- Работала раньше в магазине одной крупной фирмы. Сразу после универа идти было некуда. Коллектив, начальство нормальные, но как же бесило, когда тебе звонит начальник и ставит условие: «Выйди сегодня вместо Маши, а завтра вместо нее отдохнешь». Когда я стала соглашаться на это только при условии оплаты за день выхода, она искренне удивилась: «Хочешь, чтобы оплатили?» Нет, блин, я на работу хожу с вами семейные отношения поддерживать, хобби у меня такое! Уволилась через год. © Подслушано / Ideer
- Работала в частной школе психологом. Директриса, когда бывала в плохом настроении, ко всем цеплялась. Однажды я не успела спрятаться и она мне высказала, что недовольна моей работой, как психолога. А когда я попросила уточнить, чем именно, выдала такое, что я обалдела. Оказалось, родители жалуются на плохое качество котлет. И это была не шутка. Сказала, что я должна погашать любые конфликты в школе, в том числе и из-за котлет. © Larissa Nestor
Странная дискуссия по поводу "выйти вместо Маши".
- Была у меня начальница, работали вместе лет 5. Помимо работы дружили. Ну, это я так думала. Все это время слушала ее сопли, жилеткой была. Возила ее, куда ей надо было, привозила лекарства, когда она болела, поддерживала во время развода с мужем. Прикрывала роман с сотрудником. Итог: выгнала с работы, мужу про меня гадостей наговорила, коллегам тоже наговорила, чтобы оправдать мое нелепое увольнение. А сейчас, после всего этого, человек мне пишет и звонит как ни в чем не бывало. © Подслушано / Ideer
- Написала начальнику, что плохо себя чувствую, и попросилась поработать денек из дома. А он сразу позвонил и давай выспрашивать, что со мной. «Ты что, чем-то отравилась? Может, это инфекция?» На очередной вопрос не выдержала и сказала: «Владислав Борисович, у меня критические дни. Сегодня работаю из дома, а завтра буду на работе». Секундная тишина и его слова: «О господи, да зачем же так откровенно! Оставайся хоть и на два дня. Все, пока». © Карамель / VK
- Со мной без указания причины решили не продлевать контракт. Хотя работала добросовестно, без нарушений, сокращений штата не было. Причина, указанная начальницей, убила наповал: «Ну вы же богатая женщина! Вы же во время отпуска на экскурсию в Стокгольм ездили!» Так я много куда ездила во время отпуска. А еще я красную рыбу и мясо ем, и фрукты тоже. © Наталья Шапетько
"О господи, да зачем же так откровенно!". Ох эти бедные мужчины, воспитанные в непробиваемой защите от всего, что касается женского тела и физиологии. Аж одного упоминания о месячных пугаются, разве что не крестятся.
Огромная просьба к мамам маленьких пока ещё мальчиков – вырастите их такими, чтоб не падали в обморок от слова "менструация" и от просьбы их девушек купить тампоны
- Работаю с лучшей подругой в одном коллективе. Она беременна и скоро выходит замуж, я свидетельница. И как же меня достала наша начальница со своими вечными комментариями, которых никто не ждет! «Зачем вы будете деревце садить? Посадишь не так, не приживется, и всю жизнь будешь думать об этом». «Как букет с красными цветами? В наше время такого не было, только белые», «Какие подвязки? Сколько фата стоит? В наше время просто колготки надевали и фату из фатина — и красавица». Да плевать, как ты замуж выходила! Девчонке хочется праздника! Терпеть не могу таких выскочек, а еще что-то про нынешнюю молодежь говорят. © Подслушано / Ideer
- Начальник на работе начитался каких-то статей о продуктивности подчиненных и начал вводить реформы в офисе. Там был целый список, но начать было решено с простого теста на IQ. Аргумент был такой: возможно, кто-то сейчас не на своем месте и претендует на большее, а по результатам теста можно будет пересмотреть ситуацию. Наша уборщица, например, получила наивысший балл, а начальник не смог ответить и на половину вопросов, поэтому реформы были отменены и скоро все вернулось в прежнее русло. © Карамель / VK
- Однажды начальница собрала сотрудников и предложила выехать всем на шашлыки на ее дачу. Мясо она планировала купить на деньги конторы, а за это мы должны были поработать у нее на даче — вскопать огород и все такое. Мы предложили просто скинуться на мясо, но она почему-то очень обиделась и недели две ни с кем не разговаривала. © Анастасия Лара
Надеюсь, после тестирования уборщицу сделали начальницей отдела, а инициатора этого тестирования перевели в курьеры
- Директор всегда был вредным. Раза два в неделю устраивал спектакль с раздачей листов А4 и словами: «Пишите по собственному». Мол, на ваши места очереди стоят по 20 человек. Люди боялись увольнения, угождали, работали по 10 часов. А потом заявление на увольнение написали две девушки, так на их место до сих пор никого не нашли. Теперь уже мы пугаем директора: только зайдет к нам орать, так все начинают демонстративно доставать листы. Он затыкается и выходит. © Подслушано / Ideer
- Вице-президент нашей фирмы как-то сказала мне, что я высказался неуважительно во время нашего с ней разговора. Я спросил, как именно, а она в ответ: «Ты и сам знаешь, как!» Я опять задаю вопрос, потому что понятия не имел, где и когда успел ей нагрубить, а она опять за свое: «Все ты прекрасно знаешь, не трать мое время». Ты, блин, вице-президент или 15-летняя девчонка, которая ругается со своим мальчиком? © thatskyguy / Reddit
- У моей коллеги был день рождения. Ей подарили несколько букетов цветов, они у нее стояли на столе. Тут зашел начальник, увидел цветы и сказал: «Лидочка, у вас столько цветов! Я возьму один букет, мне на кладбище цветы нужны». Немая сцена. А он взял букет и ушел. © Yana Levchenko
"Теперь уже мы пугаем директора: только зайдет к нам орать, так все начинают демонстративно доставать листы." Ахаха, всё сделали как надо
- Приехал на работу, а навстречу мне наша новоиспеченная начальница. Я раньше как ее видел, здоровался, а в ответ тишина — даже голову не повернет. Я и перестал. Молчу, а она выдает: «И почему наши инженеры не здороваются с начальством?» Я говорю, что я-то здороваюсь, это она ни ответа ни привета. И тут она выдала мысль, которая не дает мне покоя: «Твое дело поздороваться с начальством, а вот здороваться с тобой или нет — это решает само начальство». Я молча похлопал глазами, сказал, что, как встречу начальство, обязательно поздороваюсь, и пошел по своим делам. © NailsFix / Pikabu
- Я был единственным сотрудником-мужчиной в магазине одежды. Моя менеджер вручила мне гвоздь и сказала: «Вбей в стену». Я говорю: «Ладно, а где у нас молоток?» Она закатила глаза, тяжко вздохнула в духе «меня окружают идиоты», и выдала: «Боже мой! Да долбани по нему кулаком и все!» А потом убежала, ворча себе под нос: «Вот почему нам нужен в штате настоящий мужчина». © takenorinvalid / Reddit
- У меня была начальница, которая позвонила мне в 3 часа ночи с просьбой приехать к ней домой и расшнуровать корсет, потому как жила она одна, и помочь ей было некому. Мой муж взял трубку и сказал, что он сейчас сам приедет и зашнурует ее всю, если она не прекратит названивать. © Lana Tleptsershe
- Мою машину взломали. Я позвонила начальнице, чтобы предупредить, что немного опоздаю. А она мне ответила: «А после работы ты не можешь с этим разобраться?». Конечно, блин! Возьму и поеду сейчас на машине с разбитым окном и приборной панелью, с пустым каркасом радиоприемника, чтобы успеть на свою очень важную работу с микроскопической зарплатой. © squirmdragon / Reddit
- Мой начальник постоянно отпускает сексистские шуточки: то расскажет анекдот про женщину за рулем, то посмеивается над логикой коллег-девушек. Меня в глубине души это сильно задевало. Будто других тем для юмора нет. Создавалось впечатление, что только женщины в его мире ведут себя нерационально и смешно. Я долго держалась, а потом вскипела во время очередного анекдота. Вышла на кухню выдохнуть, бухгалтерша увидела мой гнев и сказала: «Ничего, привыкнешь». И рассказала, что начальника несколько лет назад бросила жена. Он сильно депрессовал, а потом вышел на работу и стал вот так шутить. Видно, это его защитная реакция на пережитое. И я стала спокойнее относиться к его словам. Каждый проживает боль, как может. © Карамель / VK
- Моя бывшая начальница просила, чтобы я парковала ее машину по утрам и выезжала со стоянки в конце рабочего дня, так как сама она этого не умела. Я вообще, если честно, не представляю, как она доезжала до дома. За рулем она была на тот момент лет 20, парадокс. © Victoria Luma Artvic
А если этой порции историй про несносных начальников вам не хватило, у нас еще есть.
Комментарии
Работа мечты: место, где люди работу работают, а не комплексы прорабатывают.
Истории не дотягивают до заголовка. Какие-то мелкие склоки.
"И я стала спокойнее относиться к его словам. Каждый проживает боль, как может"
А не пошёл бы он, с такими способами "переживания боли". Мудацкое поведение по отношению к другим личная печаль не оправдывает.