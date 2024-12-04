16 начальников, которые могли бы и с боссом из «Дьявол носит Прада» посоперничать

"О господи, да зачем же так откровенно!". Ох эти бедные мужчины, воспитанные в непробиваемой защите от всего, что касается женского тела и физиологии. Аж одного упоминания о месячных пугаются, разве что не крестятся.

Огромная просьба к мамам маленьких пока ещё мальчиков – вырастите их такими, чтоб не падали в обморок от слова "менструация" и от просьбы их девушек купить тампоны