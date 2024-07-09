16 профессионалов шепнули по секрету то, чего мы не знали об их работе

Хороший фотограф дорожит репутацией и делает снимки ка можно быстрее, взяла как то в наем меня девушка фотограф в качестве светотехника она мне и объяснила редакция raw, это минутный процесс хороший фотограф прорабатывает сюжет снимка и грамотно подобранный свет применяет ту или иную уловку и такие фото почти не нужно обрабатывать. Практически готовы после преобразования из raw в jpeg. А если фотограф правит кривую белого и редактирует фото часами он устраняет свои косяки которые он сделал при съемки.