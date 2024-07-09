Хороший фотограф дорожит репутацией и делает снимки ка можно быстрее, взяла как то в наем меня девушка фотограф в качестве светотехника она мне и объяснила редакция raw, это минутный процесс хороший фотограф прорабатывает сюжет снимка и грамотно подобранный свет применяет ту или иную уловку и такие фото почти не нужно обрабатывать. Практически готовы после преобразования из raw в jpeg. А если фотограф правит кривую белого и редактирует фото часами он устраняет свои косяки которые он сделал при съемки.
16 профессионалов шепнули по секрету то, чего мы не знали об их работе
На каждой работе есть свои закулисные секреты и занимательные нюансы. Герои нашей статьи решили поделиться профессиональными тайнами в сети. От некоторых мы все еще прийти в себя не можем.
- Работаю официантом. Когда люди заказывают то, что повару лень готовить или чего нет, говорю им типа по секрету, что блюдо несвежее. Люди не заказывают, еще и на чай оставляют. Я довольна. Люди тоже. И повар доволен. © Подслушано / Ideer
- Работала в заграничном отеле. Очень часто мои коллеги притворялись, что не знают родной язык туриста, чтобы избежать конфликтной ситуации или перекинуть работу на кого-то из коллег. Было забавно наблюдать за тем, как кто-то из туристов стоит на ресепшене и оскорбляет на своем языке персонал, думая, что его не понимают. Но на самом деле сотрудники уже успели все услышать и выводы о том или ином госте сделали. Всегда будьте осторожны с высказываниями даже в другой языковой среде.
- Никогда не могла понять, почему фотографы отдают фотки так долго. Мои свадебные снимки я получила только через 1,5 месяца. Мы с мужем вдвоем (без гостей) провели всего 40 минут в ЗАГСе и еще 1 час — в фотостудии. Не понимаю, что там можно делать столько времени. Разве что каждую пору замазывать в фотошопе? У нас хорошая кожа, а мне сделали профессиональный макияж. Даже если бы мы были прыщавыми, это не потребовало бы месяца работы. Но недавно я узнала, почему процесс занимает так много времени. Моя подруга ходила на курсы фотографии, и там им объяснили, что снимки специально задерживают, чтобы клиенты ждали и предполагали, что происходит нечто особенное. По сути, фотографии готовы уже в первую неделю после съемки, но отдают их позже, чтобы создать впечатление, будто за этот период было проделано огромное количество работы. © Подслушано / Ideer
- Работаю в ЗАГСе. Да-да, я та самая тетенька, которая в какой-то степени тоже объединяет сердца. За несколько лет работы видела реально много необычных союзов. Но в некоторые случаи действительно очень сложно поверить. Была у нас пара косплееров: Харли Квинн и Джокер. После росписи девушка запрыгнула парню на плечи, и они выбежали с дикими криками, раскидывая по помещению искусственные зубы. Еще были старички, по 85 лет обоим. Бабуля была в розовом коротком платье с цветком на голове и на высоких шпильках, а дед надел пляжные шорты с пальмами и пиджак на голое тело. После фразы: «Жених, вы можете поцеловать невесту», — они целовались несколько минут и ушли под аплодисменты своих друзей. А еще как-то раз расписывались циркачи, так жених в конце вышел из зала на руках. © Палата № 6 / Telegram
- Работаю на почте, и хотелось бы объяснить кое-что о ее работниках. Наверняка каждый скажет, что на почте всегда все медленно и работают одни хамы. Но, люди, вы сами порой относитесь к нам с неуважением и хамством. Я всегда стараюсь общаться с нашими клиентами приветливо, и так приятно, когда мне отвечают тем же. Но когда тебя откровенно начинают оскорблять и обвинять во всех грехах, то и руки опускаются. Давайте будем добрее друг к другу! Работники почты тоже люди и тоже хотят к себе человеческого отношения. © Палата № 6 / Telegram
- Почти год работаю в крупном магазине, в зале мужской одежды. Когда мне лень помогать покупателям, например, найти нужный размер, я говорю: «Извините, я работаю первый день, обратитесь к другому продавцу». Вчера подошел мужчина, я попыталась его отшить этой же фразой, а он ответил: «Девушка, так вы же позавчера подобрали мне брюки!» Хотелось провалиться сквозь землю. © Подслушано / Ideer
К работе почты у меня уже много лет никаких нареканий нет. Все быстро, сотрудники вежливые. Бесят только бабки, которые ходят туда оплачивать ЖКХ. Но тут уж сотрудники не виноваты.
- Большинство багов в видеоиграх, не были пропущены тестировщиками. Разработчики просто решили не исправлять их. © Rokey76 / Reddit
- Работаю учителем. Детей люблю. Все спрашивают, сложно ли это. Нет, с детьми несложно. Намного труднее с их невоспитанными родителями. По ребенку сразу можно представить, какой родитель появится в школе. Если ребенок крикливый, то и мать такая же приходит и качает права. Для нее учитель всегда плохой, а дитятко — золото. Радует, что есть и вежливые, воспитанные дети. Родителям себя воспитывать надо в первую очередь, а дети и так будут на них похожи! © Подслушано / Ideer
- Я визажист из Лос-Анджелеса, работаю с известными актрисами и моделями. Ни одна из них не использует уход за кожей, который рекламирует. Если они говорят, что покупают средство из аптеки или универмага, это, скорее всего, неправда. Они даже продукцию собственных брендов не берут. Знаете, чем они на самом деле пользуются? Чаще всего это продукты 1-2 люксовых брендов. Косметику разрабатывают эксклюзивно для них в крутых частных лабораториях, а не на обычных фабриках. © Alabamastar7 / Reddit
Вот да. Не так страшны дети, как их родители. За почти 20 лет преподавательского стажа я усвоила этот урок сполна.
- Я работал в сфере бытовой техники. Когда вы покупаете холодильник более высокого класса, то, по сути, платите за красивые дверцы. Большинство внутренних компонентов там одинаковые, а вот дверцы различаются. © IsJoeFlaccoElite / Reddit
- У многих известных ныне живущих художников есть мастерские, в которых люди создают для них произведения искусства. А известные художники занимаются тем, что выбирают концепции, общаются с представителями галерей и заигрывают с покупателями. К холстам они прикасаются только для того, чтобы подписать их. © frostandtheboughs / Reddit
- Работаю билетером в театре. Когда проверяю билетики на входе, использую собственную систему приветствия зрителей. Если пожилая и приятная пара, говорю: «Здравствуйте!» — это чтобы у них было здоровье. Если приятные молодые люди, скажу: «Добрый вечер», — чтобы вечер отлично прошел. Если посетители ведут себя невоспитанно, то киваю головой и ничего им хорошего не желаю. © Подслушано / Ideer
- Есть очень большая вероятность, что ваш любимый автор пользуется услугами призраков-писателей. Я сам был призраком-писателем. Не особо высокого уровня, но написал пару второстепенных бестселлеров, прежде чем начать публиковаться под своим именем. © iwill****biteyou / Reddit
- Работаю медсестрой. Конечно, мы стараемся относиться ко всем одинаково. Но если у нас 6 пациентов и один из них откровенно хамит, то 5 остальным мы будем уделять больше внимания. Кому захочется тратить много энергии на невоспитанного человека? А если вы принесете нам печенье (особенно в ночную смену) и напишете на коробке: «Спасибо от семьи из палаты № 24», то привлечете еще больше внимания. После такого милого презента все медсестры будут знать о палате № 24. © the_siren_song / Reddit
"если у нас 6 пациентов и один из них откровенно хамит, то 5 остальным мы будем уделять больше внимания". А потом семья 6-го судится с больницей из-за смерти родственника по халатности медицинского заведения
- Я журналист. Уже больше 10 лет работаю в газете, которая популярна в нашем не самом большом городе. Отвечаю за культуру. Писала про всех более-менее профессиональных местных музыкантов. Про большинство — когда они еще были на этапе самодеятельности и репетировали у бати в гараже. Конечно, в начале пути всем хочется заявить о себе, а нормальных пиарщиков нет рядом. Внимание привлекают разными способами. В основном рассказывают какие-нибудь небылицы, иногда откровенно бредовые. Один, например, гнал, что ему диктует во сне новые песни дух знаменитого музыканта. Бесит, что если им удается раскрутиться, а какие-то крупные СМИ находят то старое интервью, все сразу открещиваются от своих слов. Начитают говорить, что такого не было, что это все «плохие журналюги» придумали в погоне за сенсацией. Имейте мужество признавать ошибки молодости! © Подслушано / Ideer
- Работая на курорте, нужно привыкнуть к тому, что турист может попросить что угодно. Однажды к нам в истерике прибежала женщина и со слезами умоляла проучить ее мужа. Мол, он ей внимания не уделяет, ему интереснее в баре у бассейна. Начальница не растерялась и закатила шоу с охраной отеля. Напугала мужчину байками о том, что тут свои правила: надо с женой всюду ходить, иначе можно и штраф получить, и вообще проблем огрести. В итоге они весь оставшийся отдых были как лебеди-неразлучники.
Еще несколько интересных пользовательских подборок, которые с удовольствием можно за чаем глянуть:
Комментарии
Мы уже познакомились со щелкающими семки на поляне автopом, с автоpoм-красотулей и товарищем с помидорами, знакомится с автopом Кaриной, кто пишет о ПРОФЕССИОНАЛАХ, рассказывая истории, где повару лень готовить (!!!) и поэтому официант врет, и где персонал притворяется, что не владеет каким-то языком, чтобы скинуть на кого-нибудь работу (!). Ну что ж. Если так понимать профессионализм, то авторы в своем понимании профессионалы журналистики
поварам и продавцу-консультанту делать свою работу лень, а зарплату получать не лень? очень профессионально.
если мне в каком-либо ресторане скажут, что блюдо несвежее, то я там точно есть не буду
"Один, например, гнал, что ему диктует во сне новые песни дух знаменитого музыканта"... Тут я несколько не по теме, но бывает, что во сне вижу, как набираю текст с СЕО-заголовком, мета-описанием и пр. И в голове проворачиваю, как лучше фразу построить. Но это не дух диктует, это рерайтеру нужен отпуск.
Так, на всякий случай, я не с adme...
какие-то здесь...вялые, что ли, секреты и откровения(как будто соседки-сплетницы разговор подслушала 🙂↔️