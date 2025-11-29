16 ситуаций, в которых два разных мира случайно соприкоснулись

Истории
41 минута назад
16 ситуаций, в которых два разных мира случайно соприкоснулись

Каждый из нас живет в своем мире, пока однажды не сталкивается с чужим — более богатым, бедным или просто непохожим. И вот тут начинаются открытия: забавные, удивительные и иногда слегка нелепые. Так обычная беседа о портрете на стене оборачивается полной неожиданностью, а свидание становится тщательно спланированным мероприятием.

  • Знакомый пришел в гости к богачам. Увидел чей-то портрет на стене и ляпнул, мол, что за безвкусица! Хозяйка дома сказала, что на портрете — ее отец. Гость давай оправдываться, что имел в виду стиль, цвета и прочее. А хозяйка тут же: «А рисовал мой муж...» © Подслушано / Ideer
  • Семья моей первой девушки была намного беднее моей. Помню, что я платил почти за все: кино, ресторан, такси и так далее. Но меня это устраивало, она была счастлива. Она — замечательная женщина, и я желаю ей всего наилучшего. © encapsulationdot1q / Reddit
  • Я из очень богатой семьи. Как-то выходил из гаража своей бывшей и увидел газонокосилку. Я спросил девушку, зачем она ей, ведь ее семья не работает в области ландшафтного дизайна. В тот день я узнал, что большинство людей никого не нанимают, чтобы стричь газон. © IGotYouThisBox / Reddit
Svetlana
9 минут назад

"Я из очень богатой семьи", поэтому у нас не было личной газонокосилки, её приносил с собой работник.
Да-да, придумай историю получше.

-
-
Ответить
  • Я встречалась 6 лет с человеком, чьи родители были очень финансово нестабильны. Думаю, это повлияло на наши отношения. Он всегда считал, что моя семья смотрит на его родню свысока. Но такого никогда не было. Он, кажется, думал, что никогда не впишется в наш круг. Может быть, он обижался на нас? Мы с семьей пытались переубедить его, но ничего не вышло. © **********eyes / Reddit
  • Моя семья далеко не богата, но принадлежит скорее к высшему среднему классу. Я зарабатывала в три раза больше, чем мой нынешний муж, когда мы познакомились. Он вырос в крайней бедности. И теперь он каждый раз удивляется, когда мои родители оплачивают счет или предлагают ему выбрать ресторан. Для его же семьи полноценный ужин в ресторане — это поход в кафе быстрого питания. © scthoma4 / Reddit
  • Двоюродная сестра дружила с богатым парнем. На 16 лет родители подарили ей крутые часы. Показывает она их своему приятелю, а он: «Не могу поверить, что тебе не подарили машину! Часы – это ничто». Она была в отчаянии, а через пару недель они расстались. © Kalamac / Reddit
  • Я не считаю себя бедным, но пару лет встречался с женщиной, которая входила в число богатейших людей нашей страны. Она была удивительным человеком, невероятно искренним (спасибо прекрасным родителям и воспитанию), и, хотя она покупала дорогие вещи, все равно была бережливой и скромной. Единственное, что говорило о ее состоянии, это машина Mercedes G-Wagen (и то только потому, что это была машина ее мечты). © Candle-Jolly / Reddit
  • О боже, этот невыносимый G-Wagen. Выбор тех, кто хочет выставить напоказ свое богатство. © brianmc*** / Reddit
  • А моя теща когда-то встречалась с мужчиной, чье состояние оценивалось в сотни миллионов. Он пригласил меня и мою будущую жену на одну из своих вечеринок. И вот мы, два студента, общаемся с этим богачом и его друзьями-миллиардерами. Один спрашивает, расстроюсь ли я, если родители не оставят мне все свои деньги, а отдадут большую их часть на благотворительность. Еле доказал ему, что я не рассчитываю на наследство и не расстроюсь, если получу всего около ста миллионов. Ну а когда я ему сказал, что он может меня усыновить, шутку он не понял. © DukeDroppa / Reddit
  • Встречался с богатой девушкой. Пользовался моторной лодкой, гидроциклами, ски-пассами, ее машиной с подогревом сидений и дистанционным запуском, проводил время в ее огромном доме и вообще наслаждался разными крутыми вещами. А ее мать обозвала меня «ботаником» за то, что я носил футболки из масс-маркета. © CharlieBravo92 / Reddit
  • Ездил в гости к родителям девушки, посмотреть ее родной город. Ее родители сказали нам держаться подальше от некоторых районов. Она все же повела меня туда, и они выглядели точь-в-точь как те места, в которых жил и я. А еще девушка не понимала, почему студенту-первокурснику сложно попасть на какое-либо мероприятие: «Неужели ты не можешь просто попросить своего отца слетать с тобой туда? У него наверняка есть двухместный самолет». © strange_bike_guy / Reddit
  • Когда мне было 20 лет, познакомился в приложении с девушкой. Перед первой встречей мне показалось очень странным, что она попросила расписание нашего свидания: куда, что, во сколько. Я растерялся, думал, что просто в центре встретимся и там решим. Тогда она мне прислала расписание, мол, давай в парке погуляем по такому вот маршруту, а потом зайдем в кофейню. Позже оказалось, что она — дочь очень богатых родителей, и расписание нужно было для телохранителей; их у нее трое, и они всегда с ней. Не сложилось у нас, в общем. © Подслушано / VK
  • Никогда не думала, что мама будет против моих отношений с парнем потому, что у него маленькая зарплата. Мои родители сейчас очень хорошо зарабатывают, а начинали с нуля. И говорят, что не хотят, чтобы я начинала оттуда же, откуда и они. Причем постоянно противоречат сами себе и утверждают, что деньги — это не главное. Мне кажется, что они были бы счастливы, если бы я нашла богатенького Буратино, который не любил бы меня, но обеспечивал. Я не знаю, в какой момент они стали такими. © Подслушано / VK
  • Встречаюсь с парнем (я учусь в колледже, если кому интересно). Я — дочь мультимиллионера и раньше даже не подозревала, сколько всего можно сделать самостоятельно. На днях парень поменял мне масло в машине, и я почувствовала себя немного обманутой: раньше я столько за это платила! © ResurgentRS / Reddit
  • Когда только познакомились с будущим мужем, он сказал, что вырос в обычной семье, не богатой, но и не бедной. У меня такая же история, для меня это не было проблемой. Детали вскрылись позже: у меня папа — участковый, а мама — учитель, жили в обычной квартире, детство было как у всех. А у его отца транспортная компания, мама работала на городском телевидении, был двухэтажный дом, учеба в гимназии и каждый год отпуск за границей. Вдруг оказалось, что у каждого свое понятие «обычного». © Подслушано / VK
  • Я в девятом классе перешла в частную школу, где учились дети, которые жили в коттеджах, ездили за границу и так далее. Тоже считали себя обычными. © Oksana Goloub / VK
  • У моей подруги богатые родители. У них большой частный дом, стены в нем белые и идеально ровные. Мне, как человеку, живущему в древнем частном доме в деревне, такое и не снилось. Подруга в своей комнате недавно повесила ковер на стену. Причем не какой-то крутой или дорогой, а типичный такой бабушкин. А знаете, для чего? Чтобы на его фоне фотографироваться! Говорю: «Приходи ко мне, у меня каждая стена может быть фотозоной». Короче, у богатых свои причуды... © Не все поймут / VK

О причудах богатых людей мы писали в этой статье:

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее