16 случаев, когда в ресторане принесли заказ, а к нему прилагалось кое-что поинтереснее гарнира
Поход в кафе или ресторан давно перестал быть просто способом утолить голод. Мы отправляемся туда за особой атмосферой, новыми вкусами и приятным общением. Однако порой главным блюдом вечера становится вовсе не кулинарный шедевр от шефа, а совершенно неожиданная ситуация или поведение персонала. Такие моменты врезаются в память гораздо сильнее, чем вкус самого изысканного десерта.
- К нам в ресторан каждый день приходил постоянный гость. Всегда заказывал себе сырники с малиновым соусом. Подавалось блюдо на практически плоской тарелке. Так этот уникум съедал сырники, а оставшийся соус размазывал по самые края тарелки, а потом с интересом смотрел, как официант возьмет ее в руки, чтобы унести. © Она звалась Ундиной / Dzen
- Зашел в кафе гость. Попросил меня сделать эспрессо. Приношу ему, усаживаюсь за его же столик. Он удивленно: «И вы будете кофе? Вас не накажут?» Отвечаю: «Нет, только что уволилась». В его глазах немой вопрос. Как же он ржал, когда узнал, что я вообще-то не официант, а просто угостила его кофе. А все из-за моей сегодняшней одежды. Надела черную юбку-фартук, сверху — черную футболку. Не хватало только надписи «персонал». © veronikaWFS / Pikabu
- Ждал жену в кафе. Подошла девушка, попросила присесть. Разрешил. Явилась супруга. В ее глазах повис вопрос, мы все объяснили. А девушка ей такая: «Вы так спокойно реагируете? Я бы устроила скандал». Жена гениально парировала: «А у вас-то есть парень?» Девушка ответила, что нет. На это супруга произнесла: «То-то и оно». Девушка задумалась. © Подслушано / VK
- Работал барменом и видел одну пару. Они познакомились в интернете и пришли на первое свидание. Девушка говорила парню, как ему повезло, что она вообще согласилась с ним встретиться. Кроме того, она прямо при своем спутнике сидела в приложении для знакомств. Моя любимая часть этого свидания — когда парень вышел якобы в туалет, а сам сбежал по пожарной лестнице. © duaneap / Reddit
- Пришли в кафе. Сделали заказ. Сидим, ждем. Долго так ждем. Подзываем официантку, спрашиваем, мол, в чем дело. Она говорит: «Ваше мясо с черносливом еще готовится». А знакомая как заржет и выдает: «Ах, вот в чем дело! Вообще я дома-то чернослив за сутки начинаю подготавливать. Нам столько же придется ждать?» © Марина К. / Dzen
- Мужчина пригласил на свидание в ресторан. Самый разгар обеденного времени. Пришли, сели. Этот кадр говорит официанту, мол, принесите чай. Официант начал узнавать какой именно. Я уже хотела открыть рот, чтобы заказать свой любимый брусничный, так мой ухажер без раздумий заявил: «Молочный улунг и две чашечки». И все. А я-то хотела заказать салатик и пирожное за свой счет, но резко передумала. Выпила чашку чая и резко свернула «свидание». Спустя некоторое время написал, что очень хочет меня вновь увидеть. Вот думаю — идти или нет. Но одно я знаю точно — перед свиданием с этим кадром следует плотно пообедать. © lara.video.pro
- Мы с сестрой пошли поесть по акции: платишь деньги и берешь любое количество супа и салата. Когда мы решили взять по второй порции супа, официант ляпнул что-то в духе: «А у вас ничего не слипнется?» Я не могла поверить, что у него вообще хватает наглости говорить такое клиентам, которые оставляют в заведении свои деньги. Будь мы более стервозными, нажаловались бы менеджеру. А так просто не дали ему на чай. © Lizzie Bathory / Quora
- Официантка переносила блюда из подноса на стол. Я заметил, что томатный сок рисковал пролиться на мои белые брюки. Резко подался назад. Да, он выплеснулся туда, где я мог бы сидеть. Больше всего мне понравилась реакция официантки. Она выдала: «Надо же, вы — первый, кому удалось увернуться, когда я что-либо проливаю!» © Cool story / VK
- Пошли с супругой в поисках заведения для ужина. Увидели во дворе ЖК ресторанчик. Посмотрели в интернете. Ну, фото не прям шик, но и не бистро вроде. Зашли. Полумрак, ни души. Несколько человек из персонала виднеется в дальнем углу. А это была суббота, на минуточку. Присели за стол. К нам подошла не девушка, а прям дама! На наше скромное, мол, можно ли нам меню посмотреть, она выдала: «Вы скажите, что хотите, а там — посмотрим». Этакий стол заказов. Мы буквально минуту поиграли в эту угадайку и покинули заведение. Так и не узнали, что есть в меню и какие там вообще цены. © Ezhik.dll / Pikabu
- Пошла на свидание в кафе. Сидим. И тут парню приносят десерт от девушки за соседним столом. Вижу, что она с ресничками, губками, куда мне до нее. Парень спрашивает, что делать. Я сказала, чтобы познакомился. И он пошел! А я ушла. Спустя полчаса он звонит и спрашивает, где я. То есть он 30 минут с ней общался и даже не заметил, что меня нет! © myth_4e
- Сын попросил отвести их с друзьями в блинную. Кто-то из детей заказал блины с сыром, кто-то — с шоколадом. Один мальчик выбирал дольше всех, но не у витрины, а по меню. Он заказал блины с икрой. Самые дорогие. Надо было видеть его лицо, когда он сидел и давился, когда другие дети тем временем ели вкусные блины, а не жирные и соленые. Я, конечно, оплатил все, но пацана была очень жалко. © OVINOCH / Dzen
- Мы с подругой обедали в закусочной. Тут в зал вошли две посторонние женщины и стали приставать к посетителям за каждым столиком, чтобы те купили у них шоколадные батончики. Я разозлился, потому что администратор не попросил их покинуть закусочную, и сказал ему, что он проявляет неуважение к гостям, раз позволяет случайным людям мешать им за едой. Больше ни за что не буду там обедать. © reddittor / Reddit
- Зашли в кафе, попросили два кофе. Несколько секунд спустя моя девушка добавляет, чтобы в один добавили меньше сахара. Официантка смущенно спрашивает: «Что же вы раньше не сказали». А она, как оказалось, уже положила по ложке сахара. Официантка молниеносно нашла решение задачи! Просто положила во второй стаканчик еще одну ложку сахара. Поставила перед нами оба, показала пальцем на второй стаканчик и справедливо заметила: «В этом меньше». © Cool story / VK
- Пошла с другом в кафе. Зашла там туалет. Иду через все кафе обратно на свое место. Волосы назад, все смотрят на меня. Думаю, ну, королева, не иначе! Дохожу и тут друг начинает истерически ржать и требовать немедленно сесть. Оказалось, за мной хвостиком увязалась туалетная бумага, которой я обложила ободок унитаза. © nika_mammad
- Пришел заказ от вип-гостя на яичницу. Я передержала ее. Края подгорели до черноты. Переделывать некогда, официант унес. Меня вызвали в зал. Вышла с трясущимися коленями. Гость смотрит на меня и молчит. А потом показал на пустую тарелку и как выдал: «Моя бабушка всегда так сжигала края. Я 15 лет искал этот вкус детства, а мне везде подавали идеально приготовленные яйца. Спасибо».
- Пришла к нам милая бабуля. Заказала борщ. Ест и что-то записывает в блокнотик. Подозвала меня. Я подошла, а она такая: «Капуста крупно нарезана, свеклы маловато». Стою и думаю: сейчас будет скандал! А она закрыла блокнот, прищурилась и выдала: «Все записала. Передай повару, что я 20 лет пыталась найти рецепт, который был бы вкуснее, чем у моей свекрови, чтобы утереть ей нос. И вот наконец-то нашла! Пусть напишет рецепт, буду учиться!»
Подобные истории доказывают, что даже провальный на первый взгляд сервис или странное свидание могут подарить массу эмоций. Со временем эти неловкие ситуации превращаются в легендарные байки, над которыми так приятно похохотать в компании друзей.
А что вам обычно запоминается в ресторанах больше: невероятно вкусная еда или все-таки странные выходки сотрудников и других посетителей?
