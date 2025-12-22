16 случаев, когда в ресторане принесли заказ, а к нему прилагалось кое-что поинтереснее гарнира

Подобные истории доказывают, что даже провальный на первый взгляд сервис или странное свидание могут подарить массу эмоций. Со временем эти неловкие ситуации превращаются в легендарные байки, над которыми так приятно похохотать в компании друзей.

А что вам обычно запоминается в ресторанах больше: невероятно вкусная еда или все-таки странные выходки сотрудников и других посетителей?