16 трогательных фото, которые показывают, что папина любовь — особенная
Фотоподборки
2 часа назад
Есть что-то по-настоящему теплое в том, как отцы проявляют заботу — порой молча, без лишних слов, но всегда очень трогательно. Эти снимки напомнят вам, насколько важна поддержка самых близких мужчин в нашей жизни.
«Папа показывает дочке, что такое настоящая любовь»
- Какой трогательный момент! © bradphotolab / Reddit
«Мой папа играет с моей дочкой. Это зрелище согревает мою душу»
«Трехлетний сын поехал со мной на велопрогулку. Я счастлив, что ему нравится ездить со мной»
«В 2 годика я подарила папе плюшевую игрушку, чтобы он играл с ней, когда скучает по мне. Пришло 18 лет, и он до сих пор берет ее с собой на работу каждый день»
«Папа со мной и с моей дочкой»
«Папа и я, 1989 и 2024»
«Я и мой папа спустя 23 года»
«Сегодня я стал папой и это самый счастливый день моей жизни!»
«Мне уже 21 год, а мой папа все еще готовит для меня такой обед»
- Надеюсь, ты понимаешь, что тебе невероятно повезло?! © seasteph26 / Reddit
«Фотограф сделал кадры, где папа впервые видит меня в свадебном платье»
- На лице твоего папы столько любви — до слез! © HeffalumpAndWoozle / Reddit
«20 лет назад я был шафером у папы, а это мы сейчас»
как-то они больше на старшего и младшего братьев похожи на левой фотке, чем на папу и сына. Пацану лет 12, а отцу и 30 не дашь.
-
-
Ответить
«Первый поход с сыном! Для него это была первая большая поездка, и он справился отлично»
«Мой муж и сын»
«Сделали большой волшебный сад во дворе — детям очень нравится»
«Обожаю готовить и учу своих сыновей тоже получать от этого удовольствие»
«Иногда я рисую что-то забавное и кладу детям вместе с обедом — они это обожают»
Отцовская нежность проявляется не только в объятиях и заботе, но и в том, как они готовы меняться ради своих детей. А если хотите увидеть, на какие творческие подвиги вдохновляют малыши, посмотрите нашу подборку о мужчинах, которые раскрыли в себе талант мастеров.
Фото на превью ladyname / Reddit
