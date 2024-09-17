17 человек, чья сообразительность не сработала вовремя

Возможно, почти каждый сталкивался с ситуацией, когда собственный мозг внезапно дал сбой и случился казус. Или в реализации отличного плана что-то шло не так, потому что не учитывалась одна маленькая деталь. Именно такими историями и поделились герои нашей статьи.

Торопилась на корпоратив по случаю юбилея организации. Там должны были награждать меня за успехи в работе. Пока собиралась, пришли с прогулки дети с дедушкой. Младшая с ревом — упала с велосипеда. Ободрала колени. Ну а я по привычке, не задумываясь, открыла ртом зеленку. На корпоратив с зелеными губами и подбородком не пошла. © Подслушано / Ideer

День был, так скажем, не очень. Все валилось из рук, в голове мысли путались. После универа решила зайти в магазин, купить что-нибудь вкусненькое, чтобы развеять грусть. Набрала полную корзину еды, оплатила на кассе, пошла домой. Ловила на себе взгляды прохожих, улыбки. А потом поняла, что полдороги прошла с этой корзинкой в руках. Это был провал. Как дурында перлась обратно в магазин, чтобы остаться с чистой совестью. © Подслушано / Ideer

На меня накричала покупательница в магазине, потому что я проигнорировал ее, когда она просила о помощи. Я был в наушниках. А еще я не работаю в этом магазине. Просто на мне был мой рабочий бейджик, яркая рубашка и синие джинсы. © sydneyghibli / Reddit

Утром вышла гулять с собакой. По пути домой, недалеко от супермаркета, увидела пса: похож на породистого, но без ошейника и грязный. Решила, что потерялся бедняжка. Забежала в магазин, купила ему сардельки. Сразу решила к себе домой его привести, отмыть, накормить и дать объявление — вдруг найдется хозяин! Так вот, когда я уже уводила собаку, зазывая ее сарделькой, из того же супермаркета вышел хозяин. Выражение его лица было бесценно. Спасла, блин. © Подслушано / Ideer

© ****yFroggy / Reddit Elena LV 1 час назад Давно уже есть зеленка в виде фломастера - легко открывается, легко наносится. У греков вместо зеленки - меркурио. Жидкость ядовито-красного цвета. Когда ей обрабатывают рану, уже не понять, где заканчивается рана и начинается краска, простая царапина выглядит как скальп. Вот, где ужас. - - Ответить

«До меня наконец-то дошло, почему лампа, которую я купил, светила так плохо».

Так люблю спать, что в семь утра я согласна на любые условия своих детей, лишь бы доспать. Завтракать хлопьями? Приятного аппетита. Придумали, как разрисовать мое платье? Уверена, все получится очень круто! И поэтому, когда я сегодня выползла в 10 утра из спальни, дети радостно сообщили, что мы едем в приют за собачкой. Я была в шоке, а дети включили мне видео на телефоне. Где я четко и громко говорю: «Собаку? Хорошо. Только не очень большую. Проснусь и поедем». Ну что ж. Сегодня мы забрали нашего Чарлика. Очень симпатичного маленького «дворянина». Не жалею о собаке, сама давно мечтала. Но очень боюсь, что когда-нибудь спросонья одобрю детям татуировки или пирсинг. © Мамдаринка / VK

Я был в пиццерии, когда заметил семью, отчаянно пытавшуюся завести машину. К счастью, у меня с собой было портативное пусковое устройство. Я подошел к ним и предложил помощь. Все получилось. Уезжая, я заметил, что отец оставил семью в машине, выключил двигатель и пошел покупать пиццу. Лично я оставил бы машину заведенной. © TheycallmeThey / Reddit

Сестра постоянно шлет голосовые сообщения. Общаюсь с любимой девушкой по телефону, а сообщения все идут и идут. Закончили разговор, и я, еще не отключив вызов, говорю: «Да достала ты своей болтовней». И повесил трубку. Нет у меня больше девушки, никаких объяснений она не приняла. © Подслушано / Ideer

«Я уверен, что это не так работает».

Пошла в кафе с подругой, которую не видела несколько лет. Решила оплатить счет сама. Подруге, соответственно, сумму не показала. Положила пятитысячную купюру, и в этот же момент меня подруга заторопила, мы поспешно вышли. Только на следующий день поняла, что забыла взять сдачу — почти две тысячи. © Подслушано / Ideer

Лучшим решением во время ремонта было поклеить моющиеся обои. Тогда у нас еще не было ребенка, но я как будто чувствовала. А теперь я мама юного Пикассо, который обрисовывает стены карандашами и фломастерами. Только вот вчера было стыдно перед подругой. Пока мы сидели у нее на кухне, ребенок по привычке обрисовал стенку. Да вот только у подруги обычные обои. © Мамдаринка / VK

На утро после праздника мы с женой заказали еду в номер. Прошло довольно много времени, прежде чем ее доставили. Открываю я дверь, а там 16 тарелок! Звоню и спрашиваю, что за дела вообще. А на рецепции решили, что я сказал: «Мне восемь бургеров и восемь куриных сэндвичей». Пришлось немного поуговаривать их, чтобы убрали из счета ненужные нам 14 блюд. Их не смутил вообще такой заказ в номер с одной двухспальной кроватью? © Adamant_TO / Reddit

Небольшая командировка. Сидим с другом у окошка съемной комнаты. Уставшие после целого дня работы. Ужинаем. И я такая выдаю: «Вот было бы классно так иногда арендовать жилье в разных интересных городах, уезжать туда на недельку-две, гулять, отдыхать». А друг и отвечает: «Поздравляю, ты придумала отпуск!» © AntAr6 / Pikabu

© LetUsPlay479 / Reddit Elena LV 1 час назад Купите ребенку планшет для рисования. Многоразовый. Стоит копейки. Экономия бумаги, фломастеров и средств для чистки стен и мебели . Шедевры можно сфотографировать и хранить в цифровом виде. - - Ответить

«Когда я переехал в комнату в общежитии, то не мог найти тарелку для микроволновки. И вот только что обнаружил ее в морозилке. Она полностью вмерзла, я никак не могу ее выковырять».

Изменение погоды в худшую сторону подтолкнуло меня приобрести размораживатель замков. Заехал, купил — счастливый, что подстраховался. И вот этот день настал. День для испытания чудо-средства! Вот только я не учел одного. Размораживатель надо хранить явно не в машине. © Sp4wn / Pikabu

Мы с мужем закупились в магазине и собирались загружать все в машину. Но тут я заметила возле багажника пчел. А муж у меня аллергик, один укус — и надо срочно в больницу. Я загнала его в машину. Он еще сильно переживал, что не помогает мне продукты загрузить, ведь у меня проблемы со спиной. Но я сказала, что лучше так, чем потом ехать в больницу с укусом. И тут мимо проходил старичок, увидел нас и давай причитать: «Вот мужики пошли! Не знают теперь, как с женщиной нужно обращаться! Позор!» А я ему сказала, чтобы шел своей дорогой и не лез к нам. Вот что за люди? Не знают деталей и лезут со своим никому не нужным мнением. Бесит. © LuckyInLove8789 / Reddit

Купил на днях перец черный. Решил в этот раз сэкономить и взял тот, что подешевле. И вот лежат предо мной 2 пачки перца: старая, с крошками уже, и новая. Решил я посмотреть, чем они различаются, цена же разная. Первое, что пришло в голову, — понюхать перец. © Tenestain / Pikabu