17 человек, которые пошли за бьюти-процедурой, а вернулись с любопытной историей
Истории
1 час назад
Любые бьюти-процедуры могут стать целым испытанием для нервной системы, особенно если дело касается маникюра или осветления волос. Истории девушек, которые не были готовы ко всему, когда отправлялись в салон красоты.
- Пришла на стрижку. В соседнем кресле сидит женщина лет 40. Стригут нас, а она таращится в мою сторону и причитает: "Ой, бедная девчонка, какие жиденькие волосики!" Прям беспрерывно повторяет. В какой-то момент я не выдержала, повернулась к ней и отвечаю: "Ну родилась я такая, не с конской гривой, и что? Побриться и уйти в монастырь? Я с тремя волосинками, вашими же словами, сижу, а вы с четырьмя волосинками, но выделываетесь. Вам бы воспитания и чувства такта набраться. Ой, бедная женщина, такая старая и невоспитанная". Весь салон молчал, тишина гробовая стояла, а эта дама не проронила ни слова. Но когда уходила, слышала, как она шепотом пыталась оправдаться: "А что я такого сказала? Нервная нынче молодежь пошла". © virtualtourist
- У меня ну очень кудрявые волосы. Пришла на стрижку, а мастер начал их выпрямлять. Я сказала, что у меня дома нет утюжка, а он ответил, что так ему будет легче их подстричь, а результат будет классным. Он ошибался. © Ubergaladababa / Reddit
- Делала макияж. Когда мастер к губам перешла, говорит: "У тебя татуаж такой хороший на губах, просто прозрачным намажем тогда, да?" Я отвечаю: "Нет у меня татуажа, свои губы яркие". А она: "Ну конечно, рассказывай! Марин, иди посмотри, рассказывает мне тут, что свой цвет губ такой у нее!" Марина прибегает: "Ха-ха, да, конечно, ага! У меня вон тоже ресницы свои пушистые, ой, юмористки". Я сидела и не понимала, что сейчас вообще происходит. Я в огромном шоке была, если честно, не сталкивалась с таким никогда. Сидишь и не понимаешь: сейчас гордиться собой надо или это позор. © alena_skidki_**
- Ходила в один салон на эпиляцию, и там часто менялись мастера. Однажды я лежала на кушетке, уже готовая к процедуре, и зашла очередная новенькая, посмотрела оценивающе и ушла. Возвращается, а в руках - малярный скотч, и тут она выдает: "Нужно татуировку заклеить, чтобы лазер на нее не попал". Я, конечно, знала это, потому что не первый раз пришла на процедуру, а с татуировкой на бедре так вообще живу уже больше 10 лет. Но обычно другие мастера мазали специальной защитной мазью или просто закрывали, но скотч в этом деле использовался впервые. Я долго смеялась с того, что подумала, что она мне сейчас предложит удаление волос с помощью клейкой ленты. А отдельным удовольствием было скотч потом отклеивать и оттирать остатки клея салфетками.
- Пришла делать биозавивку. Села в кресло, сказала, что мне нужно, даже размер бигуди показала. Мастер начала говорить, что нужны бигуди поменьше, потому что волосы у меня слишком короткие. Но я уже делала "химию" с мелкими бигуди, мне вообще результат не понравился. Она согласилась делать с крупными, начали. Целый час мастер возилась с волосами, а потом нанесла состав и смыла спустя 5 минут. Я знаю, что это слишком рано. Она высушила мои волосы, а они были такими пережженными! И, естественно, никаких кудрей. А она такая и говорит: "Я же говорила, что ничего не получится!" И начала, только представьте себе, выпрямлять их утюжком! © tattooedBetty / Reddit
- Зашла в салон на мелирование. Села в кресло, мастер замешивает раствор и вдруг спрашивает: "А вас, случайно, не Люба зовут?" Я немного опешила, ответила, что нет. Пока она меня красила, слово за слово, выяснилось, что муженек ее завел любовницу по имени Люба. Я так поняла, что она у всех клиенток славянской внешности спрашивает имя. Потом оказалось, что муж ей пообещал с любовницей познакомить и эту самую Любу к ней в салон отправить. Интересно, что бы она на моей голове сотворила, если бы меня звали Люба? © Настя Шведко
- В прошлом году мы с мамой пошли в модный спа-салон, и я решила выщипать там брови. Думала, там точно круто сделают. А они получились настолько тонкими, что я даже не просила их исправить, потому что почти ничего от них и не осталось. К счастью, дело было зимой, поэтому я просто носила шапки и повязки, чтобы максимально прикрыть брови, пока они не отрастут. © mayloveless / Reddit
- По совету родственников поехала в салон на укладку и макияж на выпускной. Уже при встрече мастер как-то неадекватно себя повела, начала трогать пуговицы на моей куртке и родителям говорить: "А я вижу, что у вас девочка такая неординарная". Короче, результат — ужас. Волосы — гнездо, макияж — какой-то готическо-старческий. Уже на выпускной надо спешить, а я не знаю, что делать, слезы наворачиваются. Дома в спешке пришлось все смывать, начес этот обратно вычесывать, макияж новый делать за 15 минут. Ну а потом мама мне рассказала, что мастер подошла к ней и сказала: "Вот есть дети, которые любят своих родителей. А ваша дочь вас никогда не полюбит, вы от нее этого не ждите". Видимо, обиделась на то, что мне результат не понравился. © grlbo
- Не хожу в парикмахерскую вообще уже несколько лет, а тут зашла. Попросила подравнять кончики и предложила расчесаться для начала самой, потому что волосы у меня густые и кудрявые. Мастер твердо сказала: "Нет, я сама вас расчешу". И начала, не придерживая, буквально драть их со звуком. Я говорю: "Стоп-стоп-стоп, надо же хотя бы придержать, мне больно, волосы же выдираются. На что был супер-ответ: "Волосы не должны выдираться! А если выдернулись, значит, слабые, туда им и дорога, сильные останутся!» Я передумала продолжать экзекуцию и поняла, что еще долго не пойду в такое заведение. © Nina Kozir / Dzen
- Лет 10 назад попала к мастеру. Она меня покрасила в болотный цвет, хотя я просила шоколадный. А потом принесла зеркало и сказала, скривив лицо: "Не, ну вам этот зеленоватый цвет подходит, выгодно подчеркивает цвет вашего лица". © tanja.tiits
- Мне один раз на мою просьбу сделать розовую прядь ответили: "Это только для молодых, нам с тобой уже не по возрасту". © topilinart
- Мне один раз сказали: "Ой, у вас такие ноготки маленькие, прям детские! Не люблю с такими работать". Я ответила: "А представляете, если бы вы ко мне на депиляцию пришли, а я бы вам сказала: "Какие у вас подмышки волосатые, не люблю с такими работать". Она перестала комментировать свою работу. © o.kapustini
- У меня были волосы до бедер, а я захотела сделать пикси. Я тогда училась в колледже, и в салон отвез меня отец. Села в кресло, сказала, что мне нужно, а стилист проигнорировала меня и начала обсуждать это с моим отцом. Он ей сказал: "Это не мои волосы, спросите у нее", а стилист ответила: "Хорошо, но вы не против стрижки?" Потом она согласилась подстричь, но перед этим заставила посидеть 10 минут "подумать о том, что я делаю". Люди так серьезно относятся к чужим волосам. © iSharpie625 / Reddit
- Сидела я как-то в салоне на стрижке. Дело было в начале лета, сезон выпускных в школах. Вдруг вбегает женщина с зареванной девушкой в красивом выпускном платье. А на голове у девушки ужас, как будто она под дождь попала. Оказывается, сделали ей неудачную прическу в салоне, через час она развалилась, локоны раскрутились и повисли. В тот салон уже не успевают. А в нашем все мастера заняты. Девушка с мамой чуть не в обмороке. Я своему мастеру говорю: "Я подожду, возьмите". Ну исправила она, как могла, ушла девушка с мамой уже без слез. © Вероника / ADME
- Ходила сегодня красить волосы. Выбор мастера доверила лучшей подруге, потому что она красится очень часто, ее знакомые тоже, а я первый раз. В самый последний момент записала меня к нашему общему знакомому (ужасный выбор). Я пришла, показала фотографии, сказала, что хочу получить светлый оттенок. В итоге вышел цвет, от которого меня тошнит, без перелива, без всего, что я хотела, еще и темный. Молюсь, что это вымоется. Подруга сказала, что я над ней издеваюсь и назвала энергетическим вампиром, но согласилась оплатить следующую мою покраску у другого мастера. А пока буду ходить с этим ужасным цветом. Вымораживает. © Карамель / VK
- А моя подруга ходила к мастеру маникюра, которая ей наносила всегда только молочно-розовый лак. Когда подруга сказала, что хочет другой цвет, мастер ответила: "У вас ногти некрасивые, вам другое не пойдет". © lybania.m
- Мне вообще недавно мастер сказал: "Ужас, у вас ногти мокрые, аж материал сырой, не пылью спиливается, а мокрыми стружками". И отказалась делать мне покрытие. 2 месяца ходила без него, искала причину, сдавала анализы. Потом решила сменить мастера. И представляете, все нормально у меня с ногтями. Новый мастер говорит, что спиливается как обычно. © lyanichenko_tanya
В этой статье собрали еще 20+ походов в парикмахерскую, которые пошли явно не по сценарию.
Комментарии
Уведомления
Похожее
17 женщин, которые вышли замуж, но от своей девичьей фамилии не отреклись
Народное творчество
2 года назад
19 идей уютных балконов и двориков, креативность владельцев которых тянет на медаль
Дизайн
2 года назад
17 людей, которые научились ловко справляться с неурядицами и неловкостями
Народное творчество
10 месяцев назад
12 доказательств того, что работа моделью не такая уж гламурная
Культура
1 год назад
18 доказательств того, что объявления — еще та шкатулка с весельем
Фотоподборки
4 месяца назад
14 историй о людях, которые столкнулись с предательством близкого человека, но выстояли
Народное творчество
1 год назад
14 сотрудников, чьи рабочие будни точно не назовешь рутиной
Истории
3 недели назад
17 женщин рассказали о странностях жизни с иностранцем, которые повергли их в шок
Народное творчество
4 года назад
17 историй о том, что распределять домашние обязанности — это вам нe хихоньки да хахоньки
Народное творчество
3 года назад
19 историй о зависти, в которых есть место смешному и грустному
Истории
6 месяцев назад
20 звезд нашей юности, которым скоро стукнет 60 лет
Кино
1 год назад
20+ человек, которые попали в историю благодаря своей внешности
Народное творчество
1 год назад