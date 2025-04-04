17 человек рассказали, чем им запомнились студенческие годы

Истории
1 час назад

Студенческие годы часто вспоминают с особой теплотой. Дни зубрежки сменялись веселыми вечеринками, а на экзаменах и зачетах могло произойти что угодно. Героям этой статьи точно есть что рассказать о долгих годах учебы. Кто-то случайно осыпал преподавателя своей зарплатой, а кого-то внезапно бабуля решила свести и срочно выдать замуж.

  • Когда-то сдавала зачет в университете. Предмет знала не очень и вопросы повергли меня в ужас. В отчаянии нарисовала в своем листочке три розы (хорошо рисую) и написала: "Александр Сергеевич, я знаю, что провалила ваш предмет и моя работа ничего не стоит. Так пусть же эти розы поднимут вам настроение". Поставил тройку, а спустя время я узнала, что он дико ржал, проверяя мою "работу", ведь он-то на самом деле Сергей Александрович! © Подслушано / Ideer
  • Учился со мной в колледже в группе паренек. Почти ничего не учил, на парах часто спал, подпирая лоб рукой. На письменных было ему тяжко: помогать ему было сложно, шпоры доставать "без палева" не умел. И решил он перед тестом написать себе шпору на ладони, а пока препода не было, как всегда, уснул. Заходит препод, видит, что паренек спит, тормошим его, он просыпается, убирает руку со лба, а там четкий оттиск его шпоры. Мы ржем, препод в шоке, чувак не поймет в чём дело. 15 лет прошло, а я все еще угораю над той ситуацией. © Подслушано / Ideer
  • Три месяца ходил с мыслью: «Еще успею, потом сдам» ну и как обычно дотянул. В итоге за день до дедлайна осознал, что или сдаю, или прощаюсь с универом. Сел учить. Через час понял, что ничего не понимаю. Через два – что уже поздно что-то понимать. В пять утра мозг выдал полный отказ, зато руки научились печатать текст, не разбираясь в смысле. К преподу шел в ужасе. Стою, потею, нервно листаю свою работу. Начал отвечать. Такую ересь навалил, что там не то что оценку нужно было ставить — там нужно было санитаров вызывать. В какой-то момент он перебил: "Вижу, ночь была тяжелая. Вижу что, что-то делал. Давай зачетку, иди спи". Я не понял, шутка это или реальная милость, но поспорить с таким шансом не стал. © Шкогвартс / VK
Ales Draco
19 минут назад

Всё это весело пока не попадаешь к "специалисту", который вот так вот получал знания.

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  • В студенчестве, бывало, сидишь на паре в апреле-мае, за окном солнышко, и так хочется погулять! А не слушать всякую дребедень в душной аудитории. Думаешь: "Хоть бы отпустили пораньше".
    Всего через пару лет сам стоишь за кафедрой, рассказываешь студентам всю ту же дребедень, и за окном солнышко... Читаешь в их глазах: "Хоть бы отпустил". И отпустил бы, но не можешь: замдекана не дремлет. Вот так и становятся взрослыми. © Подслушано / Ideer
  • Я учусь в университете на юриста. Тяжело, очень тяжело. Недавно думал все бросить и пойти работать хоть куда. Лишь бы сбежать от этой всепоглощающей учебы. В перерывах между пар заскочил в кафешку рядом с универом, свободное место было лишь рядом с какой-то девушкой. Спросил, не против она, что я присяду рядом, она сказала, что не против. Взяв свой кофе и соленый круассан на перекус, я присел и достал учебники, чтобы в очередной раз учиться. Она заметила это и спросила, не из университета я, который рядом. Оказалось, она учится там же и тоже на юриста, только на курс старше меня! Мы разговорились, но это было больше похоже на взаимные жалобы. Оба жаловались на то, как же все-таки сложно, и выговорившись, я вдруг осознал, что мне стало легче и желание уйти утихло. Мы договорились встречаться в этом кафе время от времени, чтобы поговорить об учебе и не сходить с ума. Только благодаря этим встречам я еще не забрал документы из универа. © ШКогвартс / VK
  • Когда я была студенткой, снимала двушку у бабули, милейшая женщина: всегда звонила заранее перед визитом, пирожки приносила, заботилась. Я реально радовалась. Однажды возвращаюсь с пар, захожу на кухню, а там сидит какой-то левый мужик, пьет кофе, как у себя дома. Я в шоке вылетаю во двор, как раз бабуля идет. Говорю: «Там в квартире мужик сидит! Вызывать полицию надо!» А она такая: «Не надо никого вызывать, это твой новый сосед. Я смотрю, ты уже больше года одна, а тебе замуж пора, вот и решила помочь. А еще за квартиру теперь меньше платить». Я молча кивнула, поднялась, собрала вещи и в тот же день съехала. © Не все поймут / VK
  • Как-то раз на паре преподаватель философии предложил участие в эксперименте в обмен на высшие оценки. Условия простые: записывать по одному факту о мире в течение десяти лет, не перечитывать, пока не кончится срок. Факты должны быть простые: цена на хлеб, вид билета на автобус, вид модной верхней одежды и подобное. Все согласились, оценки поставили авансом, почти все бросили тетради после вуза. У меня это вошло в привычку — все 10 лет писала. Прочитав, я впала в ступор оттого, как все изменилось. © Подслушано / Ideer
  • Как-то в универе задали решить задачу, где фигурировал мальчик с подносом. Ответ надо было предоставить в напечатанном виде. Я решила и дала списать половине группы. На паре препод заходит и говорит: "А, это же моя любимая поносная группа". Группа в шоке. Оказывается, в слове "поднос" я пропустила букву Д, и получился мальчик с поносом. © Подслушано / Ideer
  • Дело было на студенческой костюмированной вечеринке. 4 парня оделись как Черепашки-ниндзя. И когда на вечеринке они увидели девушку, одетую как Эйприл О'Нил (героиня из мультика о черепашках-ниндзя), то, конечно же, они стали ходить за ней. Периодически просили ее заказать пиццу. И тут появляется парень этой девушки, одетый как Шреддер - заклятый враг черепашек. Они устроили шуточное сражение, но вышли из-под контроля и оставили после себя некоторые разрушения. Конечно, они все сразу же покинули вечеринку. А все остальные гости остались стоять там в шоке. Это мое любимое воспоминание о колледже. © Brock*******Samson / Reddit
  • Однажды я уснула на паре. Сквозь сон слышала бубнеж, списывала на включенный телевизор и спокойно дрыхла себе дальше. Во сне потянулась, нащупала свою кошку и машинально почесала ее. Проснулась от громкого хохота: я чесала голову препода, который наклонился ко мне, чтобы вежливо попросить выспаться дома. © Подслушано / Ideer
  • Однажды на лекции по непрофильному предмету препод нам слайды показывал. В аудитории полумрак, информация нудная, все почти спят... Наступает перерыв. А мне, как старосте, нужно было объявление сделать, как раз диплом на носу уже был. И я, пока все не разбежались, встаю и громко при преподе объявляю: "Так, группа, все проснулись и послушали меня!" А препод такой: "А нельзя это было в начале лекции сказать?" © Ромашка успокаивает / ADME
  • С детства сплю с полуоткрытыми глазами и открытым ртом. Близкие знают, привыкли. Но вот случай был в универе: уснула прямо на паре, положив голову боком на локти. Просыпаюсь под конец пары, а препод говорит: "Вот вы все шепчетесь, в телефонах сидите, а Маша слушала меня очень внимательно, даже рот открыла!" © Подслушано / Ideer
  • Учусь на филфаке и постоянно всех поправляю. Понимаю, что некорректно, но не могу слушать такие простые речевые ошибки вокруг себя. Причем часто их допускают даже сами преподаватели. Сегодня после очередного раза один из педагогов кинул в меня кипу бумаг, закричал: "Надоела!" и удалился. Хотя ранее это был самый добродушный и милый человек в универе. Ну, что же. Видимо, я все же слишком надоедливая. Буду исправляться. © Не все поймут / VK
  • Студенческие годы, никак не мог сдать зачет жуткому профессору, и вот пересдача 30 декабря. Я получаю зачет, на радостях говорю: «Спасибо, С Новым Годом», — и резко кидаю зачетку на стол. Только я забыл, что в сумке вместе с зачеткой лежала зарплата за месяц мелкими купюрами, и вся эта куча денег разлетелась по столу. Взгляд профессора и однокурсников был бесценным. Хорошо, что все обошлось. © Подслушано / Ideer
  • Студенткой подрабатывала в кинотеатре. И вот, проверила билеты людей, они прошли. У них куча еды, я так на нее засмотрелась, что один парень стал что-то искать в карманах. И тут он достает сникерс и со словами: "Никто не должен оставаться голодным!" - протягивает мне. Я чуть ли не танцевать начала от радости, что наконец поем. Спасибо тебе, добрый парень. © Не все поймут / VK
  • К нам в студенческое общежитие подселили первокурсника. И вот однажды он внезапно хватается за живот, корчится, аж плачет от боли. Вызвали скорую, поехали с ним в больницу, сильно переживали, думали, аппендицит или еще что. Выходит он с приема растерянный, а наши расспросы, что же случилось, отвечает: "Доктор сказал, нужно просто в туалет сходить". Мы ржали с этого как ненормальные. © Не все поймут / VK
  • Абсолютная тишина в аудитории. А я громко испортил воздух. И решил выкрутиться, сказав, что это я ртом такой звук сделал. Следующие секунд 30 я пытался повторить такой звук ртом, после каждого раза говоря: "Нет, это не то, попробую еще раз". Все это время я потел и трясся от ужаса. © flipparapp / Reddit

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