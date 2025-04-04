17 человек рассказали, чем им запомнились студенческие годы

Студенческие годы часто вспоминают с особой теплотой. Дни зубрежки сменялись веселыми вечеринками, а на экзаменах и зачетах могло произойти что угодно. Героям этой статьи точно есть что рассказать о долгих годах учебы. Кто-то случайно осыпал преподавателя своей зарплатой, а кого-то внезапно бабуля решила свести и срочно выдать замуж.