17+ историй о братьях наших меньших, после которых на душе расцветут ромашки

15 воодушевляющих историй о том, что в этой жизни все зависит только от нас самих
Добро
4 года назад
Когда знаешь, что тебя ждут пушистые лапы, хвосты и холодные носы, то начинаешь поторапливаться по пути домой. Иногда даже заглядываешь в магазин для того, чтобы порадовать вкусняшкой своего любимца. Хотя точно знаешь, что тебе рады будут в любом случае. В этой подборке мы собрали доказательства безвозмездной любви домашних питомцев к своим хозяевам. Или, скорее, к своей семье.
Историй о домашних питомцах никогда не бывает много, а вы как считаете?