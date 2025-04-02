17+ историй о братьях наших меньших, после которых на душе расцветут ромашки

Истории
2 часа назад

Когда знаешь, что тебя ждут пушистые лапы, хвосты и холодные носы, то начинаешь поторапливаться по пути домой. Иногда даже заглядываешь в магазин для того, чтобы порадовать вкусняшкой своего любимца. Хотя точно знаешь, что тебе рады будут в любом случае. В этой подборке мы собрали доказательства безвозмездной любви домашних питомцев к своим хозяевам. Или, скорее, к своей семье.

  • Однажды я гуляла с нашим лабрадором и потеряла цепочку с медальоном, который передавался в нашей семье по наследству. Примерно через неделю идем той же дорогой, пес остановился как вкопанный и отказывается идти дальше — тычется носом в траву, лает. Я наклонилась, а там лежит моя пропажа. © Theohio***** / Reddit
  • Когда переехала к мужу, завели собаку — взяли щенка из приюта. Гуляли все вместе по городу, разными маршрутами ходили, во всякие закоулки забредали. Муж-то там с детства живет, а я и не следила особо за дорогой. Ведут меня — и ладно. И тут решила я как-то одна прогуляться с псом. Ну и заблудилась. Зашла в какой-то двор, а в каком направлении топать — не знаю, телефон дома оставила, адрес с перепугу только родительский вспоминается. Скомандовала собаке: «Домой!» и вывел меня мой шерстяной. А я, оказывается, была вообще на другом конце города. © Shuni1423 / Pikabu
  • Как мы раньше жили без Милли? Эта грациозная картошечка управляет всем в доме. Она газовик и электрик высшего разряда. Помогает настраивать свет, проверяет давление в баллонах и котле. Приходит поддержать меня, пока я работаю. Сворачивается рядом клубком и «работает» на компьютере со мной. Во всём составляет компанию. А еще где-то пару раз в месяц делает обход дома, видимо, чтобы проверить «свои владения». Когда убеждается, что все в порядке, возвращается в свой мини—домик в саду, ведь она все таки самостоятельная леди. Не уверена, знает ли об этом Милли, но она скрашивает любой даже самый тяжелый день. Ну и, конечно, дом держится исключительно на ней!
  • Мою полы дома. Что-то переставляю, двигаю, поднимаю. На место сразу не ставлю. Все делаю тщательно. Кот приучен не крутиться под ногами, пока я шуршу по дому. Краем глаза замечаю его в дверном проеме комнаты — сидит, наблюдает. Я ему: «Мальчик мой, сейчас мама домоет, мячик тебе покидает.» Ну и все в том же духе. Кот сидит, не шелохнется. Продвигаюсь в наклоне к коридору, кот вроде должен уступить мне дорогу, поворачиваюсь шугануть его — а это мои зимние сапоги стоят! Котяра на кухне. Так и не высунулся ни разу, пока я с сапогами разговаривала... © Подслушано / Ideer
  • У меня тут спину прихватило адски, ни встать, ни сесть, только в согнутом состоянии, опираясь на что-то руками могу двигаться. Весь день лежу, муж на работе. А в туалет-то хочется. В комнате еще хоть как-то — по комодам, а в коридоре только шкаф, упора никакого. И пес тут же к ноге подходит. Ну, я попробовала на плечи ему руками опереться, вроде норм, стою. И так он меня до туалета маленькими шажками и довел. И обратно. Как-то сам допер, что хозяйке помощь нужна. Боюсь представить, чтобы я без него делала в столь щекотливой ситуации. © Asakavi / Pikabu
  • Мой молодой человек очень хотел завести кота, а я собаку. В результате мне удалось его уговорить взять щенка с улицы, маленького, голодного, замученного. Взяли, выходили, теперь это очень добрый и воспитанный пес. И тут как-то раз в его будке оказалось 2 котенка. Мой молодой человек сказал: «Судьба!» Ну, думаю, ладно, судьба так судьба. И знаете что? Эти две «судьбы» сегодня лишили меня всей обуви разом за одну ночь! © Подслушано / Ideer
  • У моей мамы была милая маленькая кошечка, которая спала на ее кровати, но никогда не лезла к хозяйке по ночам. Однажды мама проснулась от того, что кошка отчаянно царапает ей грудь. Мама почувствовала, что ей нехорошо с сердцем, позвала на помощь, ее отвезли в больницу и вылечили. Несомненно, в ту ночь маленькая Дженни спасла ей жизнь. © Drena Bowerman / Quora
  • Когда сыну было что-то около двух, я была молодой и достаточно беспечной мамой. Мы часто гуляли во дворе дома, в тихом, спальном районе. Там было мало людей и мало машин. И я как-то расслабилась и не заметила как мой шустрый малыш понесся впереди меня, чтобы быстрее добраться до песочницы. И вдруг вижу, что на него мчится мужик на самокате. И я понимаю, что не успею и сейчас они столкнутся. Откуда ни возьмись, вылетает соседская овчарка, хватает моего непоседу за курточку и буквально волочет по земле. Малыш упал, испугался, но столкновения удалось избежать. С того дня я стала намного внимательней, держу сына за ручку, куда бы мы ни шли. А соседской Берте в тот же вечер мы принесли целую корзину косточек и обожаемых ей мячиков. И думаем, когда сын подрастет, тоже завести овчарку.
  • Я собирался лечь спать, когда мой кот ворвался в спальню, неистово мяукая. Подумав, что он хочет есть, я последовал за ним на кухню. Но он пробежал мимо своей миски. Когда мы зашли в кабинет, я похолодел. Щиток с автоматическими выключателями искрил, а затем внезапно загорелся. Я смог выключить главный выключатель и потушить огонь, прежде чем он распространился, так как благодаря коту оказался там в момент возгорания. Боюсь представить, что могло бы случиться, если бы не мой кот. Я очень крепко сплю и однажды проспал пожарную сигнализацию в отеле. К счастью, это была ложная тревога. © Chandler Scarborough / Quora
  • Джиджи появилась у нас раньше, чем планировалось. Мама в деревне перестала ее кормить. Отдали нам. Ей был всего месяц. Она весила 300 грамм! В один миг такая ответственность свалилась, а тут, как назло, на работе вдруг объявили о сокращении. Фирма резко обанкротилась — не получилось договориться с несколькими крупными инвесторами — и пришлось сокращать штат, причем заканчивать сказали на этой же неделе. Я очень переживал, казалось, что в скором времени не смогу найти ничего нормального. Но меня спасла Джиджи. Из-за того, что ее привезли совсем маленькой, пришлось за ней очень много ухаживать. Помогать ей ходить в туалет, кормить с бутылочки, следить, чтобы не замерзла. Она была настолько маленькая, что было страшно, если она упадет с кровати! И как раз так и получилось, что именно с ее приходом в нашу жизнь я большую часть времени начал проводить дома.
    Она, рано отделившаяся от матери, нуждалась в маме — так и я нуждался в ком-то, на уходе за кем мог бы сконцентрироваться. В итоге, через два месяца, она подросла и окрепла, а я наконец-то нашел хорошую работу и снова обрел уверенность в себе.
    Хэппи энд.
  • Как-то на прогулке нам нужно было перепрыгнуть по камешкам на другую сторону реки. Неглубокой и не очень быстрой. Мой боксер прошел только несколько камней и встал — он боялся идти дальше, что бы мы ни делали. Тогда я лег на один из камней, держась за край, и притворился, что мне нужна помощь. Решимость моего пса была такой умилительной — он запрыгал по камням и побежал ко мне, чтобы спасти меня. © sleepydad*** / Reddit
  • Наша собачка — самый нежный и добрый пес в мире. Однажды я в шутку боролся со своим племянником на полу, и он издал пронзительный звук, нечто среднее между визгом и смехом, когда я его пощекотал. Не успел я и глазом моргнуть, как собачка уже прикрыла его своим телом и залаяла мне в лицо. Неважно, что я воспитывал ее с тех пор, как она была щенком, и что она позволяет мне делать с собой все, что угодно. Пока она рядом, никто не смеет «обижать» ее мальчика. © Successful-Owl-3076 / Reddit
  • Когда сын был маленький, я как-то затупила — вышла на балкон, а малыш захлопнул за мной дверь. Мобильного с собой нет, девять вечера, муж придет только через час. Ребенок, который еще ни разу не оставался в комнате один, испугался и заплакал. И тут наша овчарка Дана, которой запрещено было заходить куда-либо, кроме коридора и гостиной (я боялась, что собака может навредить ребенку, если он потянет ее за хвост или уши, а еще мне не хотелось постоянно убирать шерсть), услышала плач сына и стала выть в ответ. Я крикнула: «Дана, можно, войди!» И собака все поняла, вошла, начала облизывать ребенка, и он затих. Потом Дана легла на пол, сын устроился прямо на ней и спустя пять минут уснул. Собака лежала неподвижно и смотрела на меня сквозь стекло. Так мы сидели, пока не пришел муж и не освободил меня. Мы переложили сына в кроватку, а Дане дали огромный кусок сочной говядины и перенесли ее лежанку в нашу спальню. Я осознала, что была неправа и что шерсть — это мелочи, а Дана — полноценный член нашей семьи. © Мамдаринка / VK
  • У моего деда была мелкая собачка Шпулька — двортерьер колобкообразный. Она почему-то очень меня любила, хотя виделись мы не очень часто. Как-то гуляли мы с ней во дворе, а там соседский доберман, без намордника и поводка. И вот этот зверь летит на меня — а я мелкая, мне лет 6, — с непонятными намерениями. И тут Шпулька срывается с поводка, несется наперерез, несется и лает на добера. Тот офигел — на него, видимо, такая мелочь не гавкала ни разу, развернулся к ней, а Шпулька ломанулась в палисадники. Доберман за ней, мы толпой за добером. И тут мелкая проскальзывает за железную оградку, пес не успевает затормозить и со всего маха врезается в нее головой — гул стоял почти колокольный. Больше он на собачек не кидался, а потом и вовсе исчез с нашего двора. © RiaCorsa / Pikabu
  • Кот у меня был с характером. Никто из ухажеров с ним ужиться не мог, а вот будущего мужа он принял. Но когда нашей дочке исполнилось три, начал супругу пакостить. Муж сначала терпел, а потом велел отдать кота. Я уже и объявление подала — семья-то важнее, — как вдруг узнала, что муж мне с коллегой изменяет. А началось все именно тогда, когда ему кот стал гадить. Это он мне знаки подавал, жаль, не сразу поняла. © Мамдаринка / VK
  • Ехали на природу компанией, остановились в магазине в какой-то деревне. Возле магазина сидели кот и собака, довольно оборванного вида, голодные. Продавщица сказала, что в деревне пару месяцев назад умерла бабушка, это ее питомцы. Дом заколотили, а животных никуда не забрали, они тут ходят, собаку уже сбивала машина. Мне их стало так жалко, что я не выдержала и взяла их. Мы ночевали в палатках на берегу реки, собака и кот спали в палатке со мной и моим парнем. Оказались спокойными, даже робкими, но дружелюбными. Ели все, сидели возле людей, все время вместе, жались друг к другу. Вернулись в город, отвезли животных на обследование. У собаки был плохой сросшийся перелом ноги, делали операцию, она восстановилась. Кот в порядке, просто тощий и голодный. Собаке лет 6-7, коту около 4-5. Живут у нас теперь, сладкая парочка. А мне хочется верить, что деревенская бабушка рада, что ее питомцы не пропали. © Подслушано / Ideer
  • Я осталась без отца, но когда мне было двенадцать, мама снова вышла замуж. Отношения с отчимом были хорошие, только я часто думала, что он слишком суровый дядя, такой байкер-рокер с принципами. В 16 влюбилась, мама истерила и запрещала, я грозилась убежать. А отчим говорил: «Встречайся, только с условием: берешь везде мою собаку». У него питбуль, добрый, не охранял вообще. Но парень испугался и слился, когда остались наедине у меня дома. Тогда я жутко обиделась. А сейчас замужем за отличным мужчиной и понимаю, что и отчим, и собака берегли меня от ничтожеств. © Подслушано / VK
  • У бабушки в частном доме жил котик по кличке Тимка. Ну очень умный и разговорчивый джентльмен был. Как-то к ним в дом залетел воробей. Тимка давай его гонять, неистово мяукая и носясь по всем комнатам. Воробей старался вылететь в окно, но все были закрыты. А на подоконниках стояли цветы, горшки с растениями. Тимка, преследуя воробья, прыгал по подоконникам. И что вы думаете? Этот дурак уронил половину горшков, а другую и вовсе разбил. Воробья в итоге на улицу спровадил, но дома после этого был такой бардак, что все выходные пришлось потратить на уборку. Такой очаровательный, самоотверженный, но очень неуклюжий помощник.
  • Меня только что бросила девушка, с которой я встречался много лет, и я плакал один на кровати в своей комнате. Моя маленькая собачка увидела, как я плачу, схватила все свои игрушки, и сложила их в кучу у моих ног. Она хотела, чтобы я начал с ней играть и таким образом развеселился. © Silvenx / Reddit
  • У парня с моей кошкой была идиллия, а потом хвостатая стала кусать его за руку при каждом заседании в телефоне. Я забеспокилась. В итоге, после очередного эпизода кошачьей агрессии, я вырвала телефон из рук кавалера, а там фото котиков. Походу, моя тигрица приревновала молодого человека к другим кошкам!
  • С парнем отношения были напряженные. Вечером решили серьезно поговорить. Он вдруг заявляет, что ему не нравится вечный движ дома, игрушки разбросанные. Когда он заикнулся, что хочет избавиться от Джонни, меня как озарило. Наконец осознала, что этот человек не принимает ни меня, ни мою любимую собаку, за которую я взяла ответственность. Это была последняя капля. Я собрала вещи, и мы с Джоником съехали. Пришлось работать еще больше, чтобы нас обеспечить. Но я справилась, Джонни всегда был рядом, поддерживал и одаривал безграничной любовью. Именно благодаря ему я выбралась из абьюзивных отношений.

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее