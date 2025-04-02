17+ историй о братьях наших меньших, после которых на душе расцветут ромашки

Когда знаешь, что тебя ждут пушистые лапы, хвосты и холодные носы, то начинаешь поторапливаться по пути домой. Иногда даже заглядываешь в магазин для того, чтобы порадовать вкусняшкой своего любимца. Хотя точно знаешь, что тебе рады будут в любом случае. В этой подборке мы собрали доказательства безвозмездной любви домашних питомцев к своим хозяевам. Или, скорее, к своей семье.