17 историй о людях, которые жить не могли без ремонта

Истории
1 час назад

Ремонт велик и ужасен, но люди все равно решаются на него, ведь результатом может стать дом мечты. Вот только путь к уюту и комфорту нелегкий и небыстрый. Зато те, кто прошли его, обзавелись бесценным опытом и миллионом разнообразных историй. Вот самые яркие из них. А в конце статьи вас ждет бонус - история про спасение кота!

  • Покупали квартиру "под ключ". Теща ее принимала. Заставила рабочих переделать практически все. Залезла под мойку, проверила шланги и заставила поменять, так как они были перекручены. Заставила переклеить обои, так как заметила отклеившийся уголок, потянула его и оторвала кусок. Заставила поменять часть плинтусов, так как они были разного цвета. Выключила в квартире свет и заметила щель под входной дверью (увидела свет из коридора). В результате на всем этаже только нам сделали все нормально. © tatooshnik / Pikabu
  • Cпальню моей сестры переделали в рамках телешоу про ремонт. Дизайнер хотел создать романтическую атмосферу, но получилось странно: все шкафы были спрятаны за метрами задрапированной ткани, а потолочный вентилятор заменили на гигансткую ветку дерева с лампочками. Участие в шоу было забавным опытом, но лампочки вскоре перегорели, а без вентилятора в комнате стало слишком жарко. Пришлось полностью убрать весь новый дизайн. © RealLivePersonInNC / Reddit
  • Я была на 7-м месяце, а мужу вдруг втемяшилось срочно сделать ремонт в спальне. Месяц спала на кухне, протискивалась между коробками, живот огромный, я на грани нервного срыва. В день родов мы не успели доехать до больницы, так как она была в другой части города, и я родила прямо дома. Теперь у нас, кроме новой спальни, есть история о том, как наш ребенок родился среди малярных кистей. © Мамдаринка / VK
  • Пару раз столкнувшись с попыткой обмануть меня, как несведущую в ремонте женщину, плюнула и сделала ремонт сама. Квартиру купила в черновом варианте, даже стяжки на полу не было, стены - голый бетон. Чужими руками были сделаны только электрика, разводка воды, натяжные потолки и установка дверей. Все остальное я сделала сама. И плитку укладывала на пол и на стены, и ламинат, и шпаклевку делала. И сборку мебели - и кухню, и всю мебель в доме. Установила сантехнику. О таких вещах, как поклейка обоев, вспоминаю, как о самой простой части ремонта. © towardsthesun / Pikabu
  • Когда мы переделывали кухню, мы спрятали там "капсулу времени" для следующих владельцев дома. Там была первая страница газеты, фотографии нашей семьи и нашего дома до переделки. © frita / Reddit
  • Укладывая деревянный пол, мой отец написал под ним: "Вы что творите?! Это же отличный пол!" Об этом знаем только он и я. © DishwasherTwig / Reddit
  • Сантехники установили смесители.⁠⁠ Когда работу сдавали, спросили: "Там какие-то зеленые наклейки зачем-то, оторвать их или пусть будут?" © CoULNik / Pikabu
  • Лучший момент моей жизни - это ремонт в собственной квартире. Мы с мужем сблизились как никогда. Вместе выбирали мебель, цвет стен и пола. У нас было общее занятие, от которого нас никто не мог оторвать. Но все же одна ссора у нас была. Мы с мужем выбрали диван, муж должен был договориться о размерах и заказать его. Когда диван привезли, то оказалось, что он не проходит в дверной проем. Работники вместе с мужем долго пытались его пропихнуть, и в конце концов все получилось. Я была в ярости, потому что последствием их стараний стали потертые стены и пол. Работники сразу начали исправлять это, однако с мужем мы тогда все равно поссорились. © Мамдаринка / VK
  • Досталась мне старая трешка. Решил я ее сдавать и жить безбедно. Но в таком виде ее можно было сдавать только дешево. Думал, сделаю ремонт по-быстрому. Первый звоночек прозвенел, когда я начал снимать обои. Оказалось, что под ними не стены, а решето. Когда дело дошло до электрики, я понял, что в этой квартире не то что ремонт делать — жить страшно. Сорвал старый пол, а под ним - горы мусора. И вот тут-то меня накрыло: "Что же я наделал?" Квартира стала выглядеть намного хуже, чем изначально! Вместо "быстрого ремонта" я влез в такую кабалу, что мама не горюй. Когда понял, что уже потратил больше, чем планировал выручить с аренды за полгода, решил остановиться. Теперь у меня квартира, где одна комната идеальная, вторая наполовину ободрана, третья в подтеках, а кухню лучше вообще не показывать. Ни квартиры, ни денег, зато опыта — хоть отбавляй! © ginzzburgg / Pikabu
Хильдур
48 минут назад

Вот поэтому я сдаю убитую квартиру дешево. Никакая аренда не окупит хороший ремонт, а плохой ничего принципиально в цене не изменит

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  • Решили убрать доски со стены между комнатами, их прибили предыдущие владельцы квартиры. Планировали все сделать за два дня: отодрать вагонку и наклеить обои. Но за досками оказался сюрприз - ниша шириной 1,6 м и глубиной 1 м, которой нет на плане квартиры. Сколько полезного пространства пропадало! Странно, что его замуровали. Мы 10 лет были уверены, что там просто трубы. Хотим сделать книжные полки и поставить кресло. В старых домах чего только не найдешь! © Татьяна Лобанова / ADME
  • Мне при сборке кухни сказали, что выбранная мной мойка не влезет. Позвонила мужу в панике. Муж сорвался с работы домой, приехал, сам все измерил и спрашивает этих сборщиков, в каком месте она не влезет. На что они заявили, что нужно столешницу снимать, чтобы выпилить отверстие. У меня просто слов не было от такой наглости. Несмотря на то, что врезка мойки входила в стоимость, делать не хотели. Помог только звонок их главному, который сам приехал и все решил. После чего они за 10 минут вырезали отверстие под мойку и за 10 минут все собрали обратно. © chikchirikchik / Pikabu
  • Я делала ремонт одна, натерпелась. Из самого запомнившегося - доставщики холодильника запросили огромную сумму за то, что донесут холодильник из коридора на кухню. При этом в договоре было написано, что доставка до нужного места в квартире. Возмущению моему не было предела. Выгнала их нафиг и дотолкала за пару минут сама. © Unknown author / Pikabu
  • Муж моей подруги делал ремонт в двухкомнатной квартире 6 лет! Примерно по 6-9 месяцев на одно помещение. Когда он заканчивал ремонт в одном помещении, устраивал себе отдых от ремонта на 3-4 месяца и брался за следующее. Все делал он сам, своими руками, после работы и в выходные. Такое вот продолжительное хобби у человека. Сложнее всего было, когда ремонт был на кухне - там оставили только газовую плиту и раковину. В течение почти года готовка проходила мелкими перебежками между комнатой (где все нарезалось) и кухней, где происходила варка-жарка. Мою подругу этот 6-летний ремонт вообще не выводил из себя. Полное спокойствие и принятие, и никакого развода после поклейки обоев. © Анфиса / ADME
Ольга Курпякова
1 день назад

Какое терпение у женщины! Как в фильме: "Характер спокойный, нордический". Меня бы такая ситуация дико взбесила, я, вообще, нетерпеливая.

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  • Недавно у нас с мужем был очень важный этап отношений - капитальный ремонт. Я знала, что большинство пар плохо переживает это время, потому что трудно угодить друг другу. Мы с мужем сразу обсудили свои предпочтения и, на удивление, мы смотрели в одну сторону. Иногда возникали какие-то мини-споры, но мы быстро находили компромисс. Когда закончили ремонт, не ненавидели друг друга. Когда я рассказываю об этом подружкам, то они мне просто не верят, потому что у некоторых этот процесс приводил почти к разводу, а у нас все прошло с взаимоуважением и легкостью. © Мамдаринка / VK
  • Очень давно мы так продуктивно не проводили время с семьей. Ремонт - офигенная штука! Ремонт - это наш враг, а я, любимый и дочь должны его одолеть. Мне очень нравится, что все настолько вовлечены в процесс. Дочь хочет, чтобы у нее была полностью розовая комната, даже с розовой мебелью, и старательно выбирает все для нее. Муж мечтает о собственном кабинете и активно занят этим. А мне нравится то, что все заняты общим делом. © Мамдаринка / VK
  • Заказали на балкон встроенную мебель. Замерщик приехал, все измерил, пожелания записал и отбыл. Мы поехали оформлять договор и согласовывать эскиз. Я докапывалась до каждого ящика, так как это мое будущее рабочее место и оно должно быть удобным. Когда стали еще раз все размеры проверять, оказалось, что замерщик все напутал и по его размерам высота столешницы должна была получиться 1,5 метра. © jadviga / Pikabu
  • Решили мои родители переделать веранду. За 3 месяца договорились с рабочими – на 1 июня. Отлично! Беру отпуск с 1-го, на 32 дня. Приезжаю. Ждем. Первое, десятое, двадцатое – никого.Трубку не берут. Попытка найти других рабочих успехом не увенчалась, сезон строительства шел вовсю. 30-го числа, когда я уже собирал вещи, чтобы ехать домой, рабочие приехали. Стали осматривать фронт работы. А на мой вопрос, будет ли сегодня работа, ответили: "Да, а чего тянуть-то?" © Nikon51r / Pikabu

Бонус

  • Наш кот провалился в дымоход от демонтированного камина! Камины разобрали в 50-х и настелили пол. На этом месте всегда стоял шкаф, и мы не замечали, что пол проседает, пока в щель между полом и стеной не свалился кот. Пришлось разбирать пол и стену, вынимать кирпичи. Кота спасли, но ремонт обошелся в изрядную сумму. Внутри нашли фарфоровый крючок в виде слона. Приделаем его куда-нибудь. Абориген! © Татьяна Лобанова / ADME

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