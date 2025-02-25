17 историй о людях, которые жить не могли без ремонта

Вот поэтому я сдаю убитую квартиру дешево. Никакая аренда не окупит хороший ремонт, а плохой ничего принципиально в цене не изменит
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Ремонт велик и ужасен, но люди все равно решаются на него, ведь результатом может стать дом мечты. Вот только путь к уюту и комфорту нелегкий и небыстрый. Зато те, кто прошли его, обзавелись бесценным опытом и миллионом разнообразных историй. Вот самые яркие из них. А в конце статьи вас ждет бонус - история про спасение кота!
Вот поэтому я сдаю убитую квартиру дешево. Никакая аренда не окупит хороший ремонт, а плохой ничего принципиально в цене не изменит
Какое терпение у женщины! Как в фильме: "Характер спокойный, нордический". Меня бы такая ситуация дико взбесила, я, вообще, нетерпеливая.
А вот и еще несколько статей про превратности ремонта: