17 историй о людях, которые жить не могли без ремонта

Ремонт велик и ужасен, но люди все равно решаются на него, ведь результатом может стать дом мечты. Вот только путь к уюту и комфорту нелегкий и небыстрый. Зато те, кто прошли его, обзавелись бесценным опытом и миллионом разнообразных историй. Вот самые яркие из них. А в конце статьи вас ждет бонус - история про спасение кота!