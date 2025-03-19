17 историй о рабочих буднях, которые достойны экранизации в сериале

Истории
1 час назад

Рабочие будни – это микс из «Игры престолов», «Друзей» и «Офиса», только без бюджета на спецэффекты и с более странными героями. Тут есть свои короли и королевы сплетен, «рыцари», спасающие проекты в последнюю минуту, и комические персонажи, которые вечно теряют канцтовары. А главный злодей, конечно же, понедельник!

  • Работаю в офисе. Однажды подумал, что было бы забавно прилепить на стол коллеги игрушечные глазки. Все над этим посмеялись, и через пару недель я обнаружил такие же глаза на всех своих вещах. В итоге это превратилось в игру, кто сможет смешнее прилепить глазки на вещи коллег. Это было очень смешно. Затем один из соседних отделов пронюхал о нашем развлечении и начал делать то же самое.
    Месяц спустя эти проклятые глаза были повсюду: на питьевых фонтанчиках, часах, торговых автоматах, мусорных баках, туалетах. Уборщики начали жаловаться, что не могут справиться с беспорядком. Клиенты были в шоке от нашего непрофессионализма. Руководителям пришлось провести собрания и поговорить с сотрудниками о том, чтобы они перестали лепить глаза повсюду. И так как именно я это начал, стоило еще в течение нескольких месяцев где-то в офисе появиться очередному дурацкому глазу, мой босс коршуном смотрел именно на меня. © Jaydeeem89 / Reddit
Устроилась на работу в ночную смену, 2/2. В первые же выходные поняла, что постоянная ночная работа – это жесть. Спать хочется 24/7. Едешь на смену как зомби, по дороге домой засыпаешь, в выходные спишь до 17 часов и еще хочешь. Спустя четыре месяца перевелась в дневную смену. Теперь хожу на работу как нормальный человек, радуюсь жизни. Единственное, о чем жалею – ни разу не догадалась в ночь на работе выйти на улицу и встретить рассвет.
Juliett
42 минуты назад

Работа в ночь это жесть, ничего не успеваешь днем, кроме как поспать

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Работаю в яслях. Одна из мам привела своего ребенка и, передавая малыша одному из сотрудников, поцеловала того в щечку, сказала «люблю тебя» и ушла на работу. Позвонила через пару часов: «Я только что поняла, что сделала сегодня утром. Мне ужасно неловко! Я была сонной и привыкла так передавать ребенка мужу».
Светлеате
2 часа назад

"Передавая малыша одному из сотрудников, поцеловала того в щечку, кого мама поцеловала? , я так поняла, что малыша 😁

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В моем офисе есть парень, который ничего не разогревает в микроволновке. Даже замороженную еду не размораживает, просто ждет пока она сама оттает. Еще он периодически открывает банку супа и пьет его прямо из банки, никакой ложки. И каждый день выпивает целый кувшин кофе до 10 утра – так, будто это лимонад.
Работу я искала с очень специфичным графиком. Пришла на собеседование, где такой график вроде бы не предоставляется, но договориться можно. Прошло все легко, в веселом формате. Под конец собеседования руководительница, смеясь, мне сказала, что работа сложная, а от безделья они меня отучат – ведь сотрудники порой и на 4 часа могут задержаться. Я так же со смехом ответила, что ровно в 19:00 подскочу с рабочего места и помчусь домой, попутно отключив рабочий телефон. Как в итоге выяснилось – мы обе не шутили.
Juliett
38 минут назад

Я вот в красках представила эту ситуевину с их смехом и вижу, что они обе странненькие

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На работе вдруг поплохело. Пока остальные глазами хлопали, угрюмая нелюдимая коллега сразу подорвалась, вызвала скорую. Сидела со мной, пока врачи не приехали. На следующий день я подошла, чтобы ее поблагодарить. Так эта мадам внезапно: «Я тебе помогла, а ты меня отвлекаешь. Совести нет?» Откуда столько агрессии и зачем тогда помогать было?
Конфуз
36 минут назад

Нормально так: тебе помогли, а у тебя претензии, что с тобой не хотят общаться? Человек выполнил человеческий долг: просто помог тебе. А тебе ещё что-то надо?

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  • Устроилась как-то на работу 17 декабря. Сразу ко мне пришли из бухгалтерии: до Нового года надо закрыть все долги. А я вообще-то первый день на работе, какие долги? Оказалось, что девушка, работающая до меня, оставила после себя просроченную дебиторскую задолженность на 10 млн. Там были очень проблемные поставки с некорректными ценами, отсутствующими подписями/печатями. И все, естественно, уже в закрытых периодах. В общем, полный хаос. Моя предшественница весь год говорила: «Да, разберусь, да, закрою», а в итоге уволилась. Мне пообещали премию в 10 тысяч, если я со всем этим разберусь. Я реально 2 недели каждый день сидела в офисе до ночи после своих основных обязанностей, разгребая все это. Все закрыла, а премию не дали: «Ты молодец, но в компании на это денег нет». © hmyr4a / YouTube

Даже офисная работа в режиме 5/2 регулярно подкидывает веселья и неожиданностей от коллег. Что уж говорить о тружениках, которые берут на себя ночные смены или уезжают работать вахтой? Об этом – в нашей статье:

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