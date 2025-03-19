17 историй о рабочих буднях, которые достойны экранизации в сериале

Рабочие будни – это микс из «Игры престолов», «Друзей» и «Офиса», только без бюджета на спецэффекты и с более странными героями. Тут есть свои короли и королевы сплетен, «рыцари», спасающие проекты в последнюю минуту, и комические персонажи, которые вечно теряют канцтовары. А главный злодей, конечно же, понедельник!