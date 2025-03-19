Работа в ночь это жесть, ничего не успеваешь днем, кроме как поспать
17 историй о рабочих буднях, которые достойны экранизации в сериале
Рабочие будни – это микс из «Игры престолов», «Друзей» и «Офиса», только без бюджета на спецэффекты и с более странными героями. Тут есть свои короли и королевы сплетен, «рыцари», спасающие проекты в последнюю минуту, и комические персонажи, которые вечно теряют канцтовары. А главный злодей, конечно же, понедельник!
- Работаю в офисе. Однажды подумал, что было бы забавно прилепить на стол коллеги игрушечные глазки. Все над этим посмеялись, и через пару недель я обнаружил такие же глаза на всех своих вещах. В итоге это превратилось в игру, кто сможет смешнее прилепить глазки на вещи коллег. Это было очень смешно. Затем один из соседних отделов пронюхал о нашем развлечении и начал делать то же самое.
Месяц спустя эти проклятые глаза были повсюду: на питьевых фонтанчиках, часах, торговых автоматах, мусорных баках, туалетах. Уборщики начали жаловаться, что не могут справиться с беспорядком. Клиенты были в шоке от нашего непрофессионализма. Руководителям пришлось провести собрания и поговорить с сотрудниками о том, чтобы они перестали лепить глаза повсюду. И так как именно я это начал, стоило еще в течение нескольких месяцев где-то в офисе появиться очередному дурацкому глазу, мой босс коршуном смотрел именно на меня. © Jaydeeem89 / Reddit
"Передавая малыша одному из сотрудников, поцеловала того в щечку, кого мама поцеловала? , я так поняла, что малыша 😁
Я вот в красках представила эту ситуевину с их смехом и вижу, что они обе странненькие
Нормально так: тебе помогли, а у тебя претензии, что с тобой не хотят общаться? Человек выполнил человеческий долг: просто помог тебе. А тебе ещё что-то надо?
- Устроилась как-то на работу 17 декабря. Сразу ко мне пришли из бухгалтерии: до Нового года надо закрыть все долги. А я вообще-то первый день на работе, какие долги? Оказалось, что девушка, работающая до меня, оставила после себя просроченную дебиторскую задолженность на 10 млн. Там были очень проблемные поставки с некорректными ценами, отсутствующими подписями/печатями. И все, естественно, уже в закрытых периодах. В общем, полный хаос. Моя предшественница весь год говорила: «Да, разберусь, да, закрою», а в итоге уволилась. Мне пообещали премию в 10 тысяч, если я со всем этим разберусь. Я реально 2 недели каждый день сидела в офисе до ночи после своих основных обязанностей, разгребая все это. Все закрыла, а премию не дали: «Ты молодец, но в компании на это денег нет». © hmyr4a / YouTube
Даже офисная работа в режиме 5/2 регулярно подкидывает веселья и неожиданностей от коллег. Что уж говорить о тружениках, которые берут на себя ночные смены или уезжают работать вахтой? Об этом – в нашей статье: