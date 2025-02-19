Непонятно, какую правду пришла искать тетка, купившая пробку по магазинной цене.
17 историй о работниках коммунальных служб, которые заслуживают наших аплодисментов
Истории
2 часа назад
Мы редко задумываемся о тех, кто каждый день делает нашу жизнь комфортнее: убирает улицы, чинит проводку, устраняет протечки. Эти люди работают в любую погоду, без выходных и праздников, оставаясь незаметными, пока не случится какая-нибудь авария. Но за форменными куртками и рабочими инструментами — обычные люди со своими историями, добротой и неожиданными сюрпризами.
- Осень. Сижу в парке и наблюдаю, как старательно дворник сметает опавшую листву. Прикольно, что она выглядит довольной своей жизнью. А теперь, если кому-то сказать, что он будет уборщиком, это его скорее огорчит. Это нормально. Все хотят построить крутую карьеру, чтобы в старости уж точно не париться. Но эта дворничиха будто говорит мне, что даже если мега-карьера не удастся, это не повод расстраиваться. Можно жить счастливо, даже убирая листья, делая города чище! © Палата №6 / VK
- У нас во дворе был прекрасный дворник Анатолий. Именно так, и никак иначе. С ним всегда все здоровались, а он всегда был в замечательном расположении духа и передавал это настроение другим. Стоило девушкам выйти во двор и увидеть его, как он обязательно отвешивал комплимент — и не банальный, а искренний. В общем, он был человеком добрейшей души. Однажды он исчез на долгий срок. Мы начали сильно беспокоиться и узнали, что он заболел и попал в больницу. Видели бы вы его глаза, когда к нему в палату пожаловали посетители! В них стояли слезы радости. Мы еще пару раз навещали его до выписки. А когда вновь увидели его в своем районе, все прямо выдохнули. Теперь все было правильно. © Палата №6 / VK
- Недавно у нас хлопнула розетка и перестали работать несколько тройников и удлинителей. Муж уверенно заявил: «Сейчас я все починю!» Возился часа два — впустую. Вызвали электрика, он на нас как на дурачков посмотрел и включил предохранитель... Сказал, денег не возьмет, так как впервые с таким встречается. Муж аж покраснел. © Подслушано / Ideer
- Работаю дворником. Так уж вышло. При этом я симпатичная, ухоженная женщина. И многие мужчины хотят со мной познакомиться. Говорю правду, что живу в общаге, не скрываю кем работаю— не верят. Более того, они обижаются, потому что, видите ли, считают, что я на самом деле работаю бухгалтером или админом каким. А мне обидно, что мужчины выбирают меня по профессии. А не по внутреннему миру или внешним данным. Немеркантильные. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Дворником на нашей улице работает пожилая женщина. К ней прибилась большая дворняга со сломанной передней лапой. Когда женщина убирает улицу, собака всегда с ней. А после уборки женщина идет в магазин и на свою мизерную зарплату покупает угощение для пса. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- В прошлом году у нас появился новый дворник. Мужчина был приветливый: всегда помогал старушкам донести сумки, мамочкам — с колясками. Он своими силами отремонтировал старые мусорные баки, соорудил вокруг них небольшой заборчик. Однажды летом увидела его в окружении детворы. Они сидели в беседке, и он что-то им рассказывал. Подойдя ближе, услышала, что детям рассказывают об Александре Македонском. Все слушали с интересом — никто ни разу не перебил. Потом я еще несколько раз видела такие собрания в беседке. Стало интересно: кто же этот человек? Обратилась в управляйку и узнала, что мужчина — бывший учитель истории, кандидат исторических наук. А дворником он работает, потому что жизнь так сложилась. Решила помочь: создала чат для мам, чьи дети ходят в школу, объяснила ситуацию и получила поддержку от всех. Теперь Николай Петрович — не просто дворник, а местный репетитор по истории, который так рассказывает детям о своем предмете, что они бегут к нему на уроки с удовольствием. © Мамдаринка / VK
- Дедушка в прошлом — инженер. Имеет два высших образования и вообще по натуре очень умный человек. Вышел на пенсию, но усидеть на месте не может — ему постоянно нужно куда-то бежать, что-то делать, поэтому устроился дворником. Каждое утро он подметает и счастлив, потому что ему нравится наводить чистоту. Но он часто слышит презрительное: «Не будешь учиться — так же будешь всю жизнь махать метлой!» Он отшучивается на такие комментарии, но я-то вижу обиду в его глазах. Обиду за то, что такой труд считается постыдным. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Как-то вела младшую дочь в садик. На дорогах — лужи, а дочь говорит: «Мам, каждая лужа — это лава! Не наступаем!» Мы вприпрыжку и весело шли к школе. Я даже почувствовала себя ребенком на секунду. Увлеклась, смотрю — дворник идет рядом и хочет пройти через лужу. Я ему кричу: «Мужчина, аккуратнее! Лужи — это лава!» Он посмотрел на нас странно, а потом улыбнулся и ответил: «Спасибо за заботу! Возьму свою волшебную метлу и поубираю эту лаву, чтобы всем было безопасно идти!» После этой истории моя дочь нарисовала супергероя по заданию в школе. И нарисовала его с волшебной метлой! © Мамдаринка / VK
- Живу высоко — гляжу далеко. Осень подкралась незаметно, дворники уже вовсю метут листья. Их не так уж и много, но все же немало. В нашем дворе убирается и ухаживает за территорией очень суровый мужчина. Такой, что не может поздороваться, не сморщив лицо. Стою на балконе, попиваю кофе, встречаю раннее утро. На улице только «шарх-шарх» — это наш угрюмый мужчина метет листья. Сгреб кучу, посмотрел по сторонам... а потом с разбега прыгнул прямо в нее! Сначала я подумал, что он просто упал. Но нет. Он встал, разбежался еще раз — и снова прыгнул в листья. Встал, отряхнулся и, как ни в чем не бывало, продолжил убирать. Мистер «сморщенное лицо» на самом деле в душе обычный пацан. © Палата № 6 / VK
- Помню те времена, когда мусорные пакеты были в дефиците. Поэтому ты шел на мусорник с полным ведром, а возвращался уже с пустым. На дно родители обычно стелили газетку, чтобы мусор не прилипал. Наполняли ведро — и отправляли меня выбрасывать. Как-то мне было лень дойти до мусорки, и я высыпал все под ближайшим деревом. На следующий день дворник провел блестящее расследование. Узнав, кто какие газеты выписывает, он исключил нескольких подозреваемых и четко пришел в нашу квартиру с претензией. Я еще тогда задумался, что он явно выбрал не ту профессию. © Палата № 6 / VK
- Жена беременна, шестой месяц. Периодически падает давление, из-за чего кружится голова, появляется слабость и тошнота. В этот период она без меня или мамы особо никуда не ходит — страшно. Но тут решила выйти в магазин. Набрала пакетов, идет — и резко становится плохо. Чуть не падает, стоит у стены, прохожие идут мимо. И только какой-то дворник обратил на нее внимание. Подошел, спросил, все ли в порядке, поухаживал за ней. По ее просьбе взял телефон, позвонил мне и ждал моего приезда рядом с ней. Поддерживал ее за руку, обмахивал чем-то, даже купил горячий чай. Когда я приехал, он не взял ни денег, ни коробку конфет, а просто пожелал здоровья нашей семье и пошел дальше работать. © Палата № 6 / VK
- Снимаю квартиру. Заметила, что труба в ванной начала протекать. Сообщила об этом хозяйке, но она сказала, что ничего страшного. Через неделю из трубы лился целый водопад. Игнорировать это уже нельзя было, вызвала хозяйку — стали решать вопрос. Договорились, что найдем сантехника, чтобы он за недорого все починил. Удивительно, но низких цен мы не нашли — каждый звонок заканчивался неудачей. С горем пополам решили, что заплатим 2 тысячи. Приехал добрый дяденька, быстро все починил, проконсультировал, объяснил и еще настроение поднял. Меня все устраивало, а вот хозяйка начала возмущаться: «Что это за сантехники пошли? За такую легкую работу столько денег берут!» К слову, хозяйка работает мастером маникюра и сама за обычный, непримечательный маникюр просит не меньше трех тысяч. © Палата № 6 / VK
- Соседка — немного эксцентричная дама, искренне уверенная, что все окружающие испытывают к ней любовный интерес. Мужчины, подростки, старики — не важно. А тут как-то пришел к ней сантехник. Она с порога начала: «Вы на меня так смотрите, это неприлично!» А он ей: «Ну, да, я бы не прочь с вами замутить». Она: «Ага, я так и знала! Ну, проходите!» Три года живут вместе. Весь подъезд выдохнул, так как она больше ни к кому не пристает. Чудеса. © Палата № 6 / VK
- Вызвал я сантехника, а приехала женщина! Сначала скептически отнесся, думаю, ну серьезно? Тетка? А она все детали заменила, все починила. Решил, что такое сокровище упускать нельзя. Позвал ее на свидание. © Палата № 6 / VK
- Вызов по электрике. В квартире женщина и ребенок лет 7–8. Нет света. Сгорела пробка — еще старого образца, с плавкой вставкой. Время 10 часов вечера. Магазины закрыты. У нее запасных пробок нет. А мы всегда возим с собой запас всего нужного, так что такая пробка у нас есть. Объясняем ей ситуацию:
— Будете без электричества до утра. Купите пробку, позвоните — приедем, поставим.
— А у вас нет?
— Есть. Но это наше личное, купленное для проверки.
— Ребят, я куплю. Сколько? В магазине они по 80. Устроит?
— Устроит.
Ставим, дает деньги, свет есть. Конец смены в 8 утра. В каптерку заходит наш начальник вместе с этой женщиной:
— Вот они взяли с меня деньги за пробку!
Не поленилась утром приехать, правду искать. © zemelyanmsk / Pikabu
- Наверное, сейчас меня сочтут сумасшедшим, но я молодой парень, и я работаю дворником. Да, дворником. Я не из бедной семьи, у меня есть высшее образование, но после университета по профессии проработал только год. Дальше не выдержал. Не выдержал офисной рутины. Я не хотел просыпаться по утрам только ради того, чтобы идти на ненавистную работу. Понял, что эта профессия — не для меня. Уволился. Несколько месяцев думал, чем заняться. Отталкивался от того, что мне по душе, что нравится. А мне нравится природа, нравится, когда по утрам поют птички. И еще мне нравится приносить какую-то пользу этому миру. Выбрал профессию дворника — и ни о чем не жалею. Я впервые в жизни просыпаюсь на работу легко и с удовольствием! Мне в кайф такая работа. Родители и друзья не поняли моего решения. Но это моя жизнь. Да, зарплата небольшая, но мне на все хватает, и я ни на что не жалуюсь. © Рабочие истории / VK
- Когда мы устанавливали новую стиральную машину, к нам пришел невероятный сантехник. Если бы не видел его своими глазами, ни за что бы не поверил, что такие существуют. Это был молодой парень в джинсовом костюме. В руках держал дорогой чемоданчик-дипломат. Прежде чем приступить к работе, он вымыл руки, надел медицинские перчатки и белый халат. Ни дать ни взять — хирург перед операцией. Я не отрываясь смотрел, как он работает. В его дипломате все инструменты были аккуратно разложены в пакетики и закреплены. Впервые в жизни увидел разводной ключ с пластиковой рукоятью. Другой инструмент тоже имел насадки на ручках и явно был не из дешевых. Для изоляции он использовал какую-то специальную нить. Я, всю жизнь пользовавшийся паклей, был в шоке. Когда он быстро сделал свою работу, то убрал за собой, снова ввергнув меня в ступор. У него для мусора был специальный мешочек, который он забрал с собой. © smile2 / Pikabu
А вот еще несколько разнообразных историй, в которых главные герои - мастера на все руки:
Комментарии
Уведомления
-
-
Ответить
Когда-то мы снимали квартиру во втором этаже частного дома.
А нна первом жила хозяйка и ее взрослый сын-автомеханик.
И тогда я узнала, что можно копаться в моторе в белых медицинских перчатках)
-
-
Ответить
Похожее
16 историй о том, как конфликты и мелкие ссоры подпортили дружбу
15+ историй о людях, которые поплатились за свою наглость
Народное творчество
5 месяцев назад
18 крутышек, которые столкнулись с наглецами и изящно сбили с них всю спесь
Народное творчество
1 год назад
18 историй, показывающих, что первое впечатление может быть обманчиво
Я 5 лет была гувернанткой в богатых семьях и хочу открыто рассказать, с какими странностями мне пришлось столкнуться
Авторские колонки
2 года назад
15 пар, которым пришлось посмотреть на отношения с другой стороны из-за неожиданных сюрпризов
Истории
3 месяца назад
14 историй, которые откровенно расскажут о буднях учителя
15+ историй о людях, которые узнали кое-какую правду о близких
15 человек, чья наглость разрослась до размеров Эйфелевой башни
Народное творчество
1 год назад
18+ человек, которые никак не ожидали получить такие подарки
Народное творчество
2 года назад
14 человек рассказали о выпускных, которые они вряд ли забудут
Народное творчество
5 месяцев назад