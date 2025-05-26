17 моментов, когда дети поставили взрослых в тупик

Я в детстве тоже себе отстригла чёлку, не под корень правда, но тоже сильно, ещё и сбоку захватила волосы, пришлось идти с мамой в детскую парикмахерскую, где меня подстригли под горшок 🤦
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Дети иногда как выдадут что-нибудь, и не знаешь — то ли стоять, то ли падать. То при всем честном народе расскажут какой-нибудь семейный секрет, то в лоб спросят незнакомца о том, о чем спрашивать не принято, то скажут с детской непосредственностью то, о чем все думают, но не решаются сказать вслух. Вот такие они, наши детки. Почитайте про их очередные проделки и фразочки.
Я в детстве тоже себе отстригла чёлку, не под корень правда, но тоже сильно, ещё и сбоку захватила волосы, пришлось идти с мамой в детскую парикмахерскую, где меня подстригли под горшок 🤦
То есть уже не только родители должны детей учить, но ещё и одноклассники? Супер)))
А вот и еще несколько статей про таких смешных и непосредственных детишек: