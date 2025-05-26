17 моментов, когда дети поставили взрослых в тупик

Дети иногда как выдадут что-нибудь, и не знаешь — то ли стоять, то ли падать. То при всем честном народе расскажут какой-нибудь семейный секрет, то в лоб спросят незнакомца о том, о чем спрашивать не принято, то скажут с детской непосредственностью то, о чем все думают, но не решаются сказать вслух. Вот такие они, наши детки. Почитайте про их очередные проделки и фразочки.