17 моментов, когда дети поставили взрослых в тупик

Семья
1 час назад

Дети иногда как выдадут что-нибудь, и не знаешь — то ли стоять, то ли падать. То при всем честном народе расскажут какой-нибудь семейный секрет, то в лоб спросят незнакомца о том, о чем спрашивать не принято, то скажут с детской непосредственностью то, о чем все думают, но не решаются сказать вслух. Вот такие они, наши детки. Почитайте про их очередные проделки и фразочки.

  • В садике вызвали родителей к психологу, а он давай страху нагонять. Мол, ребенок говорит странные вещи про общение с птицами и животными. Мама начинает паниковать, а папа послушал и выдает: «А вы вот этот мультик видели? А этот?» Психолог отрицательно мотает головой. Папа в ответ: «Ну так посмотрите. Ребенок вам мультики пересказывал!» © Unknown author / Pikabu
  • Моя свекровь постоянно болтает без умолку. Она милая, но с ней очень тяжело находиться рядом. Вчера мы разговаривали с ней по громкой связи, и мой 4-летний ребенок выдал: «Бабуля, погоди, мне нужно кое-что у тебя спросить... Почему ты так много говоришь?» © Everybody-dance-now / Reddit
  • Моя приемная дочь (ей тогда было лет 5) спросила меня, почему я не знаю, кто ее папа... Это было в пятницу вечером, в супермаркете, когда вокруг полно народу. Я никогда не видела, чтобы люди так быстро оборачивались. © Trblmker77 / Reddit
  • Моя дочь — прелесть и ведет себя замечательно, но однажды, когда ей было 5, она вошла в комнату с челкой, выстриженной по корень. Это было ужасно. Я ахнула и спросила: «Зачем ты постригла волосы?!» Она посмотрела мне в глаза и с серьезным лицом сказала: «Я их не стригла. Они выпали». © BoneYardBetty / Reddit
Ольга Курпякова
15 часов назад

Я в детстве тоже себе отстригла чёлку, не под корень правда, но тоже сильно, ещё и сбоку захватила волосы, пришлось идти с мамой в детскую парикмахерскую, где меня подстригли под горшок 🤦

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  • Еду сегодня в автобусе. Передо мной мальчик лет 10-ти подсаживается к молодой девушке, и между ними происходит такой диалог: «Вы удивитесь, если я скажу, как вас зовут?» Девушка, немного оторопев: «Да». Секундная пауза. «Ну, скажи». А он: «Я просто спросил, удивитесь или нет». Она ничего на это не сказала, а вот я сзади еле сдерживалась, чтобы не засмеяться во весь голос. © Подслушано / Ideer
  • Cын не хотел пристегиваться в своем автокресле. Я сказал: «Ну, машина не тронется, пока ты этого не сделаешь. Мы просто посидим и подождем». Он сказал: «Я думаю, что тогда мы будем сидеть здесь до конца жизни». © Unknown author / Reddit
  • Сыну 6 лет. Подходит ко мне и спрашивает серьезно: «Мама, а как вы с папой познакомились?» Я была занята, говорю: «Позже расскажу». Через время приходит и выдает: «А, я понял, ты, наверное, молодая и красивая была, вот папа тебя и выбрал». А я стою, в руках тряпка, волосы в пучке, на футболке пятно... Так и хотелось сказануть: «Ну, спасибо, сынок, мать и сейчас ничего, между прочим!» Я потом полчаса красилась, чтобы самооценку собрать по кусочкам! © Мамдаринка / VK
  • У дочери в школе ученики часто работали над заданием в парах, и ее постоянно ставили в пару с одноклассником, который не справлялся со своей частью. Тогда дочь начала просто делать всю работу и сдавать ее. Учительница как-то заметила это и накричала на нее за то, что она не научила одноклассника, как выполнять задание. Моя дочь сказала ей: «Когда вы отдадите мне часть своей зарплаты, я сделаю часть вашей работы». Я сказала ей, что не стоит так разговаривать с учителями, но про себя была горда за нее. © ZetaWMo4 / Reddit
Алина
1 час назад

То есть уже не только родители должны детей учить, но ещё и одноклассники? Супер)))

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  • У моей дочери (тогда ей было 4 года) было пальто с перчатками, прикрепленными резинкой. Однажды зимой мы шли по улице, и она пожаловалась, что у нее мерзнут руки. Я поинтересовался, почему она не наденет перчатки, на что она ответила: «Я не могу, они набиты овсом». Она так и не смогла объяснить, откуда она взяла овес. © sockhead99 / Reddit
  • В детстве мой брат однажды привел друга. Мои родители приходят домой, а этот мальчик, которого они впервые видят, внезапно разворачивается к ним, сидя в офисном кресле моего отца в офисе и кричит злодейским голосом: «Я ждал вас!» © carterhatesmemes / Reddit
  • Мой 5-летний брат почти не разговаривал 1,5 недели, хотя обычно болтал без умолку. А тут говорил только то, что действительно важно, или отвечал на вопрос, и все. А все потому, что я сказал брату о «речевых пузырях» и о том, что если они закончатся, то говорить человек больше не сможет. Я продемонстрировал ему это на примере бутылки с газировкой — когда она выдохлась, пузырьков не осталось. Когда мама обо всем узнала, мне неделю не разрешали выходить из дома. © deino / Reddit
  • Когда сыновьям было 2 и 3 года, они намазали маслом нашу собаку. Каждый из них взял по пачке масла и намазал ее от носа до хвоста. Вы когда-нибудь пытались поймать только что намазанную маслом чихуахуа? © ibrakeforsquirrels / Reddit
  • В компании, где работает моя сестра, был день, когда все приводили своих детей на работу. Сестра разговорилась с маленьким сыном одного из коллег, и мальчик говорит: «Сегодня было так весело! Жаль, что в следующем году я уже сюда не приду». Сестра: «Почему?» А мальчишка выдает: «Мой папа ищет новую работу. Эту он ненавидит». © lightwing91 / Reddit
  • Моя старшая дочка однажды уснула под кроватью, разложив вокруг себя плюшевые игрушки, чтобы мы не увидели ее. Мы искали ее везде и начали паниковать. Нашли ее только тогда, когда проверили детскую комнату во второй раз. © aziriah / Reddit
  • Мне пришлось унести своего ребенка с детской площадки, и когда я его тащила, он как начал орать: «Спасите! Меня похищают!» Ох и умник. © Earthling03 / Reddit
  • Вчера ночью я проснулась от каких-то звуков на кухне и подумала, что кто-то вломился в дом. Набралась смелости, выглядываю из-за угла, а мой малыш сидит на диване с кучей кексов на коленях. Шум, который я слышала, был вызван падением предметов из холодильника, когда он тянул к себе поднос с кексами. © ***Aloha / Reddit
  • Нам подарили два экземпляра одной книги. Один из них мы решили подарить на день рождения родственнику. Приходим, вручаем подарок, а мой ребенок громко заявляет, что это лишняя книга, которая «просто валялась» и нам не нужна, поэтому мы решили от нее избавиться. © Unknown author / Reddit

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