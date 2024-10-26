17 мужчин, чьи перемены во внешности невозможно не заметить
Фотоподборки
2 часа назад
В последние годы мужчины стали уделять больше внимания своему внешнему виду. Ведь важно следить за физической формой потому, что это свидетельствует о хорошем здоровье. Герои нашей статьи своим примером доказали, что реально добиться поставленной цели за счет силы воли, регулярных тренировок и правильного питания.
«К этой форме мне помогли прийти марафонские нагрузки и тяжелая атлетика»
«Кардио или баскетбол по утрам. По 15 часов тренировок в неделю»
- Бро, ты вообще углеводы не ешь? © Kingmudsy / Reddit
- Я ем 2300 калорий в день, из которых около 200 грамм белка, а остальное — это углеводы и жиры. © LeadingSignificance0 / Reddit
«Несколько месяцев я просто придерживался диеты, а потом начал заниматься лифтингом»
«Чувствую себя лучше, чем когда-либо был»
«Когда я решил, что хочу изменить свою фигуру, я перешел на программу „тяни-толкай“ и отказался от пустых калорий»
«Я перестал есть молочные продукты из-за непереносимости лактозы. Но в целом я не слежу за тем, что я ем. В течение дня пью вегетарианский смузи»
«Я начал с диеты. Затем регулярные тренировки. Но самое главное — с добротой относится к своему телу»
«Я чувствую себя намного лучше. Я не помешан на здоровом образе жизни, просто занимаюсь спортом»
«Мне 57 лет, и я сбросил 45 килограммов»
«Разница между фото 4 месяца. Начал ходить в спортзал и правильно питаться»
«Сплит-тренировка 4 раза в неделю. Упражнения на пресс 5 дней в неделю. Йога раз в неделю»
«Черт возьми, нашел свое старое фото. Не узнаю этого чувака»
«Не позволяйте плохой генетике вас останавливать, просто имейте в виду, что это может занять больше времени»
Кажется, чувак пересадку волос делал. Hа первом фото лысина уже видна.
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«У меня были взлеты и падения, но я очень горжусь тем, чего я добился»
«Прошло 3 года с тех пор, как я бросил вредные привычки и начал правильно питаться»
«Я сбросил вес в начале года, и сейчас пытаюсь сделать пресс и плечи более рельефными. Постоянно хожу в спортзал и бегаю раз в неделю просто ради удовольствия»
«Мне сказали, что я должен это показать»
- Но как? © ***vibe66 / Reddit
- Фарш из индейки, батат и вода. © OscarTheTiger / Reddit
А вот примеры того, как можно мужчине освежить свой образ, всего лишь сменив прическу:
Фото на превью OscarTheTiger / Reddit
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