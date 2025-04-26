17 работниках ЖКХ, которые заслуживают если не премии, то обнимашек

Мы редко задумываемся о тех, кто каждый день делает нашу жизнь комфортнее: убирает улицы, чинит проводку, устраняет протечки. Эти люди работают в любую погоду, без выходных и праздников, оставаясь незаметными, пока не случится какая-нибудь авария. Но за форменными куртками и рабочими инструментами — обычные люди со своими историями, добротой и неожиданными сюрпризами.